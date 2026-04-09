«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Art 09 Απριλίου 2026, 22:30

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Δεν αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη για τον Κρίστοφερ Άντερσον το γεγονός ότι το όνομά του εμφανιζόταν στους φακέλους του Έπσταϊν. Το 2015, το περιοδικό New York του ανέθεσε να φωτογραφίσει τον Αμερικανό, διασυρμένο χρηματιστή για μια προγραμματισμένη συνέντευξη-προφίλ που θα πραγματοποιούσε ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουλφ.

Πλούσιος και ισχυρός

«Δεν ήξερα καθόλου ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν» λέει ο Άντερσον. Παραδέχεται ότι συχνά δεν ερευνούσε τα άτομα που φωτογράφιζε και ανέλαβε τη δουλειά χωρίς να γνωρίζει ότι ο Έπσταϊν ήταν παιδόφιλος που είχε καταδικαστεί το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία και είχε εκτίσει ποινή 13 μηνών σε φυλακή της κομητείας Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα.

«Αυτό που ήξερα ήταν ότι αυτός ο τύπος ήταν ένας πλούσιος και ισχυρός άνδρας με διασυνδέσεις σε πλούσιους και ισχυρούς άνδρες».

«Ο Έπσταϊν ήταν ένας ανατριχιαστικός τύπος με ένα ιδιαίτερο γούστο στη διακόσμηση του σπιτιού, που θύμιζε τον Ντόναλντ Τραμπ», λέει ο Άντερσον κι έχει συμπεριλάβει τη φωτό του στο βιβλίο του «Index»

«Για να με καταλάβει»

Ο Έπσταϊν ζήτησε μια προκαταρκτική συνάντηση, «για να με καταλάβει», πιστεύει ο Άντερσον, και για να διαπραγματευτεί την αγορά των δικαιωμάτων των φωτογραφιών έναντι 20.000 δολαρίων (περίπου 17.000 ευρώ σήμερα).

Ο Άντερσον τον θυμάται ως «αρκετά φοβιστικό άτομο. Έπαιζε με θεατρικές κινήσεις εκφοβισμού. Ήθελε να μου κάνει σαφές ότι ήταν κάποιος ισχυρός που δεν θα ήθελα να εναντιωθώ».

Μια ταριχευμένη τίγρη

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, όπου σε ένα δωμάτιο υπήρχε μια ταριχευμένη τίγρη.

«Ο Έπσταϊν ήταν ένας ανατριχιαστικός τύπος με ένα ιδιαίτερο γούστο στη διακόσμηση του σπιτιού, που θύμιζε τον Ντόναλντ Τραμπ», λέει ο Άντερσον.

Τα «άλλα» πράγματα που είδε έχουν αποκτήσει μια πιο απειλητική σημασία με την πάροδο του χρόνου, όπως «μια νεαρή γυναίκα με ανατολικοευρωπαϊκή προφορά που άνοιξε την πόρτα. Σε κάποιο σημείο, απομάκρυνε ένα τραπέζι μασάζ που βρισκόταν σε ένα από τα δωμάτια».

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Το άρθρο του περιοδικού δεν προχώρησε. Σύμφωνα με τον Άντερσον, ο Έπσταϊν άρχισε τότε να απαιτεί τις φωτογραφίες, και είναι ακριβώς η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Άντερσον και της Λέσλι Γκροφ, της μακροχρόνιας προσωπικής γραμματέως του Έπσταϊν, που περιλαμβάνεται στις 3,5 εκατομμύρια σελίδες που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η αλληλογραφία τους κορυφώθηκε με τον Έπσταϊν να στέλνει έναν άνδρα ονόματι Μέργουιν -«πολύ μεγαλόσωμος με πολύ μεγάλα χέρια, ντυμένα με μαύρα δερμάτινα γάντια», θυμάται ο Άντερσον- στο στούντιο του φωτογράφου.

«Ήταν πολύ μαφιόζικο. Τον έστειλε για να με εκφοβίσει και να βεβαιωθεί ότι θα πάρει τον σκληρό δίσκο».

Άντριου, Σάρα και Τζέφρι

Πρόσφατα, ο Άντερσον ανακάλυψε ξανά αντίγραφα που είχε αποθηκεύσει σε έναν άλλο σκληρό δίσκο.

Μια εικόνα, που τραβήχτηκε μέσα στην έπαυλη του Έπσταϊν, φανερώνει ένα εκτυπωμένο email πάνω σε ένα γραφείο που φαίνεται να δείχνει μια απαίτηση 60.000 δολαρίων (51.258 ευρώ σήμερα) για μη καταβληθέντες μισθούς προσωπικού που σχετίζονται με τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνσδορ και τη Σάρα Φέργκιουσον.

Από τα αρχεία του Έπσταϊν φαίνεται ότι ο πρώην πρίγκιπας και η τότε σύζυγός του ζητούσαν τη βοήθεια του Έπσταϊν, πιθανώς παρακαλώντας του να πληρώσει τον λογαριασμό εκ μέρους τους. «Τράβηξα μερικές φωτογραφίες στο σπίτι του», λέει ο Άντερσον. «Τώρα εύχομαι να είχα τραβήξει πολύ περισσότερες».

«Index»

Οι φωτογραφίες του Έπσταϊν περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του Άντερσον, με τίτλο «Index», ένα ευρύ φάσμα έργων που καλύπτει τα τελευταία 30 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων εντυπωσιακών εικόνων από την Αϊτή και το Αφγανιστάν, φωτογραφιών δρόμου από την Κίνα, αυτοκινήτων, οικογενειακών διακοπών, του Ντόναλντ Τραμπ και ενός πρόσφατου φωτογραφικού πορτφόλιου του στενού κύκλου του προέδρου των ΗΠΑ.

«Είμαι φωτογράφος»

Γεννημένος το 1970 στην Κελόουνα της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, ο Άντερσον μεγάλωσε στο Άμπιλιν του Τέξας. Το 1999, μαζί με τον δημοσιογράφο Μάικλ Φίνκελ, επιβιβάστηκαν σε ένα μικρό, αυτοσχέδιο ξύλινο σκάφος μαζί με 44 Αϊτινούς πρόσφυγες, καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν στις ΗΠΑ.

Το σκάφος άρχισε να βυθίζεται σε ανοιχτή θάλασσα. Ευτυχώς, η Αμερικανική Ακτοφυλακή έφτασε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Οι φωτογραφίες του Άντερσον από το σκάφος του χάρισαν το Χρυσό Μετάλλιο Ρόμπερτ Κάπα το 2000 και τον οδήγησαν σε αποστολές σε ζώνες συγκρούσεων, όπως το Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, τη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράκ.

«Είμαι φωτογράφος. Θέλω να φωτογραφίζω τα πιο συγκλονιστικά πράγματα της εποχής μου σε αυτόν τον πλανήτη», λέει.

Ο Άντερσον, που σήμερα ζει στο Παρίσι, ασχολείται κυρίως με πορτρέτα διασημοτήτων (Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Ροζαλία) για περιοδικά, παράλληλα με προσωπικά του έργα, μεταξύ των οποίων και η παραγωγή ταινιών.

Η ανάθεση

Όταν το Vanity Fair του ζήτησε να φωτογραφίσει την ομάδα του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υπέθεσε ότι ήθελαν να τους αντιμετωπίσει ως «διασημότητες», γι’ αυτό και αρχικά αρνήθηκε, αποδεχόμενος την αποστολή μόνο όταν του είπαν ότι ήθελαν να «ξεσκονίσει» το «καπέλο του δημοσιογράφου» του.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί φωτογράφοι θα είχαν αρνηθεί την ανάθεση. «Ένιωσα ότι ήταν ο ρόλος μου ως φωτογράφου να πάω και, όσο πιο ακριβώς και ειλικρινά μπορούσα, να απεικονίσω αυτό που βίωσα και είδα», λέει. «Αυτή είναι η δουλειά.»

Εκτείνεται αυτή η δημοσιογραφική ευθύνη μέχρι και σε γνωστούς παιδεραστές; Πολλοί φωτογράφοι δεν θα ήθελαν να έχουν καμία σχέση με κάποιον σαν τον Έπσταϊν. Γνωρίζοντας όσα γνωρίζουμε σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της δεκαετούς διακίνησης ανήλικων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Έπσταϊν, θα δεχόταν ο Άντερσον μια ανάθεση να τον φωτογραφίσει αν ήταν ζωντανός σήμερα;

«Ναι, θα δεχόμουν αυτή την ανάθεση γιατί αισθάνομαι ότι η ευθύνη μου είναι να πάω και να τραβήξω μια φωτογραφία που να αποκαλύπτει κάτι για αυτό το άτομο», λέει. «Αν υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο είμαι εξοπλισμένος, αυτό είναι».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζέφρι Έπσταϊν στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες, 2015. «Αυτό το πορτρέτο απεικονίζει έναν άνδρα που με κοιτάζει με έναν τρόπο που μου δίνει να καταλάβω ότι με εκφοβίζει. Δεν είναι μια απλή φωτογραφία διασημότητας. Μου αρέσει να πιστεύω ότι έφτιαξα ένα πορτρέτο του που αποκαλύπτει κάτι για τον ίδιο» λέει ο Άντερσον / Photograph: Christopher Anderson/Christopher Anderson/Magnum Photos/New York Magazine

World
ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Κόσμος
Νετανιάχου: Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο, θα γίνουν συνομιλίες

Νετανιάχου: Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο, θα γίνουν συνομιλίες

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του

Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δύο «εξαφανισμένοι» πίνακες του Μονέ εδώ κι έναν αιώνα, βγαίνουν στο σφυρί
Δύο «εξαφανισμένοι» πίνακες του Μονέ εδώ και 100 χρόνια βγαίνουν στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξουν τα 20 εκατ. δολάρια

Δύο σπάνια έργα του Μονέ, που εδώ και περίπου 100 χρόνια βρίσκονταν σε ιδιωτική συλλογή, ετοιμάζονται να βγουν σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's στο Παρίσι

Τα μυστικά σεξ κλαμπ του Λος Άντζελες – Αλήθεια, τι γνώριζαν οι γείτονες;
Τα μυστικά σεξ κλαμπ του Λος Άντζελες – Αλήθεια, τι γνώριζαν οι γείτονες;

Οι αδιάφορες φωτογραφίες των 90s, που απεικονίζουν φαινομενικά συνηθισμένα κτίρια, δεν υπονοούν καν τα queer γλέντια που διαδραματίζονταν στο εσωτερικό τους. Μια νέα έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Ντιν Σαμεσίμα τις φέρνει στο φως.

Έφη Αλεβίζου
Ο Μαουρίτσιο Κατελάν άνοιξε τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις των αμαρτιών μας
Ο Μαουρίτσιο Κατελάν άνοιξε τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις των αμαρτιών μας

Ο Ιταλός καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν ανοίγει μια τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις και παρουσιάζει νέες εκδόσεις του αμφιλεγόμενου γλυπτού του με θέμα τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄.

Έφη Αλεβίζου
Στο μυαλό του ζωγράφου Δημήτρη Ρόκου: «Άνδρες της διπλανής πόρτας καμαρώνουν αυτάρεσκα με τα όπλα τους»
Στο μυαλό του ζωγράφου Δημήτρη Ρόκου: «Άνδρες της διπλανής πόρτας καμαρώνουν αυτάρεσκα με τα όπλα τους»

Στο βιβλίο THE END του Δημήτρη Ρόκου συναντάμε τη βία ως ναρκισσιστική φαντασίωση, το τέρας της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διάσπαση προσοχής.

Έφη Αλεβίζου
Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
Θρασύτατη ληστεία στην Πάρμα: Έκαναν «φτερά» έργα Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς αξίας 9 εκατ. ευρώ

Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ – Άλκμααρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα
LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Θέλτα για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις
Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις

O ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απευθύνθηκε με μήνυμά του στον λαό του Ιράν για τις 40 ημέρες από την δολοφονία του πατέρα του και τον σοβαρό τραυματισμό του

LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα
LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα

LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Άστον Βίλα για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ
LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι
Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι για φιλανθρωπικό σκοπό

Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: «Αγκαλιά» με την πρωτιά στη Euroleague, στην… ερυθρόλευκη Σόφια
Χάποελ – Ολυμπιακός 85-89: «Αγκαλιά» με την πρωτιά οι Πειραιώτες στην... ερυθρόλευκη Σόφια

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού κατέκλυσαν την «Arena 8888» στη Σόφια και η ομάδα του Μπαρτζώκα νίκησε με 89-85 τη Χάποελ Τελ Αβίβ, «αγκαλιάζοντας» την πρωτιά στη regular season της Euroleague.

Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο

Ο 17χρονος μαζί με δύο φίλους του κάθονταν σε πάρκο στο Μαρούσι όταν ξαφνικά ο δράστης τους πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών - Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

