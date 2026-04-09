«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Δεν αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη για τον Κρίστοφερ Άντερσον το γεγονός ότι το όνομά του εμφανιζόταν στους φακέλους του Έπσταϊν. Το 2015, το περιοδικό New York του ανέθεσε να φωτογραφίσει τον Αμερικανό, διασυρμένο χρηματιστή για μια προγραμματισμένη συνέντευξη-προφίλ που θα πραγματοποιούσε ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουλφ.

Πλούσιος και ισχυρός

«Δεν ήξερα καθόλου ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν» λέει ο Άντερσον. Παραδέχεται ότι συχνά δεν ερευνούσε τα άτομα που φωτογράφιζε και ανέλαβε τη δουλειά χωρίς να γνωρίζει ότι ο Έπσταϊν ήταν παιδόφιλος που είχε καταδικαστεί το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία και είχε εκτίσει ποινή 13 μηνών σε φυλακή της κομητείας Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα.

«Αυτό που ήξερα ήταν ότι αυτός ο τύπος ήταν ένας πλούσιος και ισχυρός άνδρας με διασυνδέσεις σε πλούσιους και ισχυρούς άνδρες».

«Ο Έπσταϊν ήταν ένας ανατριχιαστικός τύπος με ένα ιδιαίτερο γούστο στη διακόσμηση του σπιτιού, που θύμιζε τον Ντόναλντ Τραμπ», λέει ο Άντερσον κι έχει συμπεριλάβει τη φωτό του στο βιβλίο του «Index»

«Για να με καταλάβει»

Ο Έπσταϊν ζήτησε μια προκαταρκτική συνάντηση, «για να με καταλάβει», πιστεύει ο Άντερσον, και για να διαπραγματευτεί την αγορά των δικαιωμάτων των φωτογραφιών έναντι 20.000 δολαρίων (περίπου 17.000 ευρώ σήμερα).

Ο Άντερσον τον θυμάται ως «αρκετά φοβιστικό άτομο. Έπαιζε με θεατρικές κινήσεις εκφοβισμού. Ήθελε να μου κάνει σαφές ότι ήταν κάποιος ισχυρός που δεν θα ήθελα να εναντιωθώ».

Μια ταριχευμένη τίγρη

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, όπου σε ένα δωμάτιο υπήρχε μια ταριχευμένη τίγρη.

«Ο Έπσταϊν ήταν ένας ανατριχιαστικός τύπος με ένα ιδιαίτερο γούστο στη διακόσμηση του σπιτιού, που θύμιζε τον Ντόναλντ Τραμπ», λέει ο Άντερσον.

Τα «άλλα» πράγματα που είδε έχουν αποκτήσει μια πιο απειλητική σημασία με την πάροδο του χρόνου, όπως «μια νεαρή γυναίκα με ανατολικοευρωπαϊκή προφορά που άνοιξε την πόρτα. Σε κάποιο σημείο, απομάκρυνε ένα τραπέζι μασάζ που βρισκόταν σε ένα από τα δωμάτια».

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Το άρθρο του περιοδικού δεν προχώρησε. Σύμφωνα με τον Άντερσον, ο Έπσταϊν άρχισε τότε να απαιτεί τις φωτογραφίες, και είναι ακριβώς η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Άντερσον και της Λέσλι Γκροφ, της μακροχρόνιας προσωπικής γραμματέως του Έπσταϊν, που περιλαμβάνεται στις 3,5 εκατομμύρια σελίδες που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η αλληλογραφία τους κορυφώθηκε με τον Έπσταϊν να στέλνει έναν άνδρα ονόματι Μέργουιν -«πολύ μεγαλόσωμος με πολύ μεγάλα χέρια, ντυμένα με μαύρα δερμάτινα γάντια», θυμάται ο Άντερσον- στο στούντιο του φωτογράφου.

«Ήταν πολύ μαφιόζικο. Τον έστειλε για να με εκφοβίσει και να βεβαιωθεί ότι θα πάρει τον σκληρό δίσκο».

Άντριου, Σάρα και Τζέφρι

Πρόσφατα, ο Άντερσον ανακάλυψε ξανά αντίγραφα που είχε αποθηκεύσει σε έναν άλλο σκληρό δίσκο.

Μια εικόνα, που τραβήχτηκε μέσα στην έπαυλη του Έπσταϊν, φανερώνει ένα εκτυπωμένο email πάνω σε ένα γραφείο που φαίνεται να δείχνει μια απαίτηση 60.000 δολαρίων (51.258 ευρώ σήμερα) για μη καταβληθέντες μισθούς προσωπικού που σχετίζονται με τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνσδορ και τη Σάρα Φέργκιουσον.

Από τα αρχεία του Έπσταϊν φαίνεται ότι ο πρώην πρίγκιπας και η τότε σύζυγός του ζητούσαν τη βοήθεια του Έπσταϊν, πιθανώς παρακαλώντας του να πληρώσει τον λογαριασμό εκ μέρους τους. «Τράβηξα μερικές φωτογραφίες στο σπίτι του», λέει ο Άντερσον. «Τώρα εύχομαι να είχα τραβήξει πολύ περισσότερες».

«Index»

Οι φωτογραφίες του Έπσταϊν περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του Άντερσον, με τίτλο «Index», ένα ευρύ φάσμα έργων που καλύπτει τα τελευταία 30 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων εντυπωσιακών εικόνων από την Αϊτή και το Αφγανιστάν, φωτογραφιών δρόμου από την Κίνα, αυτοκινήτων, οικογενειακών διακοπών, του Ντόναλντ Τραμπ και ενός πρόσφατου φωτογραφικού πορτφόλιου του στενού κύκλου του προέδρου των ΗΠΑ.

«Είμαι φωτογράφος»

Γεννημένος το 1970 στην Κελόουνα της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, ο Άντερσον μεγάλωσε στο Άμπιλιν του Τέξας. Το 1999, μαζί με τον δημοσιογράφο Μάικλ Φίνκελ, επιβιβάστηκαν σε ένα μικρό, αυτοσχέδιο ξύλινο σκάφος μαζί με 44 Αϊτινούς πρόσφυγες, καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν στις ΗΠΑ.

Το σκάφος άρχισε να βυθίζεται σε ανοιχτή θάλασσα. Ευτυχώς, η Αμερικανική Ακτοφυλακή έφτασε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Οι φωτογραφίες του Άντερσον από το σκάφος του χάρισαν το Χρυσό Μετάλλιο Ρόμπερτ Κάπα το 2000 και τον οδήγησαν σε αποστολές σε ζώνες συγκρούσεων, όπως το Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, τη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράκ.

«Είμαι φωτογράφος. Θέλω να φωτογραφίζω τα πιο συγκλονιστικά πράγματα της εποχής μου σε αυτόν τον πλανήτη», λέει.

Ο Άντερσον, που σήμερα ζει στο Παρίσι, ασχολείται κυρίως με πορτρέτα διασημοτήτων (Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Ροζαλία) για περιοδικά, παράλληλα με προσωπικά του έργα, μεταξύ των οποίων και η παραγωγή ταινιών.

Η ανάθεση

Όταν το Vanity Fair του ζήτησε να φωτογραφίσει την ομάδα του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υπέθεσε ότι ήθελαν να τους αντιμετωπίσει ως «διασημότητες», γι’ αυτό και αρχικά αρνήθηκε, αποδεχόμενος την αποστολή μόνο όταν του είπαν ότι ήθελαν να «ξεσκονίσει» το «καπέλο του δημοσιογράφου» του.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί φωτογράφοι θα είχαν αρνηθεί την ανάθεση. «Ένιωσα ότι ήταν ο ρόλος μου ως φωτογράφου να πάω και, όσο πιο ακριβώς και ειλικρινά μπορούσα, να απεικονίσω αυτό που βίωσα και είδα», λέει. «Αυτή είναι η δουλειά.»

Εκτείνεται αυτή η δημοσιογραφική ευθύνη μέχρι και σε γνωστούς παιδεραστές; Πολλοί φωτογράφοι δεν θα ήθελαν να έχουν καμία σχέση με κάποιον σαν τον Έπσταϊν. Γνωρίζοντας όσα γνωρίζουμε σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της δεκαετούς διακίνησης ανήλικων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Έπσταϊν, θα δεχόταν ο Άντερσον μια ανάθεση να τον φωτογραφίσει αν ήταν ζωντανός σήμερα;

«Ναι, θα δεχόμουν αυτή την ανάθεση γιατί αισθάνομαι ότι η ευθύνη μου είναι να πάω και να τραβήξω μια φωτογραφία που να αποκαλύπτει κάτι για αυτό το άτομο», λέει. «Αν υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο είμαι εξοπλισμένος, αυτό είναι».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζέφρι Έπσταϊν στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες, 2015. «Αυτό το πορτρέτο απεικονίζει έναν άνδρα που με κοιτάζει με έναν τρόπο που μου δίνει να καταλάβω ότι με εκφοβίζει. Δεν είναι μια απλή φωτογραφία διασημότητας. Μου αρέσει να πιστεύω ότι έφτιαξα ένα πορτρέτο του που αποκαλύπτει κάτι για τον ίδιο» λέει ο Άντερσον / Photograph: Christopher Anderson/Christopher Anderson/Magnum Photos/New York Magazine