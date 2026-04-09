Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Διάστημα 09 Απριλίου 2026, 13:00

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που θα προστατεύει την κάψουλα κατά την επιστροφή του Artemis II.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Οι τέσσερις αστροναύτες που επιστρέφουν από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού με το Artemis II της NASA μίλησαν για την εμπειρία τους σε συνέντευξη Τύπου, όπου παραδέχτηκαν ότι ανησυχούν για την κρίσιμη διαδικασία επιστροφής: το σκάφος τους θα πέσει σαν μετέωρο στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 40.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Η κάψουλα Orion, η οποία εκτοξεύτηκε την περασμένη εβδομάδα και τη Δευτέρα πέρασε πίσω από το φεγγάρι για να πάρει τον δρόμο της επιστροφής, προγραμματίζεται να πέσει με αλεξίπτωτο έξω από τις ακτές της Καλιφόρνια στον Ειρηνικό γύρω στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας.

Αν και NASA διαβεβαιώνει ότι η κάθοδος θα είναι ασφαλής, ορισμένοι ειδικοί είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που καλύπτει το κάτω μέρος της κωνικής κάψουλας.

«Σκέφτομαι την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα από τις 3 Απριλίου του 2023 όταν μας ανατέθηκε η αποστολή» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Βίκτορ Γκλόβερ της NASA.

Το σκάφος θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα άνω των 11 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, 40 φορές ταχύτερα από ένα επιβατικό τζετ, οπότε η απότομη συμπίεση του αέρα θα τυλίξει την κάψουλα σε μια πυρόσφαιρα των 10.000 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, ο αέρας μετατρέπεται σε ιονισμένο αέριο, ή πλάσμα, το οποίο μπλοκάρει τις ραδιοεπικοινωνίες και θα διακόψει την επαφή με τη Γη για λίγα λεπτά.

Η θερμική ασπίδα του Orion αποτελείται από πλακίδια σχεδιασμένα να λιώνουν και να καίγονται (NASA)

Η θερμική ασπίδα του Orion αποτελείται από πλακίδια σχεδιασμένα να λιώνουν και να καίγονται (NASA)

Η κάτω πλευρά της κάψουλας είναι καλυμμένη με εξαγωνικά πλακίδια ενός υλικού με την ονομασία Avcoat, το οποίο αποτελείται από εποξειδική ρητίνη και ίνες πυριτίου και είναι σχεδιασμένο να λιώνει και να καίγεται. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά της περιορίζεται έτσι γύρω στους 3.000 βαθμούς Κελσίου.

Στην αποστολή Artemis I, μια πρόβα χωρίς πλήρωμα για το Artemis II, το Orion επέστρεψε με σοβαρές φθορές στη θερμική ασπίδα, τις οποίες ορισμένοι απέδωσαν στο μέγεθος των πλακιδίων. Η NASA δεν άλλαξε το σχέδιο αλλά τροποποίησε την πορεία επανεισόδου ώστε να περιοριστεί η τριβή με την ατμόσφαιρα.

H θερμική ασπίδα του Orion υπέστη σοβαρές φθορές κατά την επιστροφή από τη δοκιμαστική αποστολή Artemis I (NASA)

H θερμική ασπίδα του Orion υπέστη σοβαρές φθορές κατά την επιστροφή από τη δοκιμαστική αποστολή Artemis I (NASA)

Η αστοχία της θερμικής ασπίδας, λόγω πρόσκρουσης συντριμμιών κατά την εκτόξευση, ήταν η αιτία της τραγωδίας του διαστημικού λεωφορείου Columbia το 2023, όταν υπέθερμο αέριο εισήλθε στο σκάφος και προκάλεσε τη διάλυσή του στον αέρα κατά την επιστροφή στη Γη την 1η Φεβρουαρίου 2003.

Ο Βίκτορ  Γκλόβερ, ο πρώτος μη λευκός που ταξιδεύει στο φεγγάρι, συνταξιδεύει με την Κριστίνα Κοχ της NASA, την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη, τον επίσης αμερικανό Ριντ Ουάισμαν και τον καναδό Τζέρεμι Χάνσεν, τον πρώτο μη Αμερικανό που φτάνει τόσο μακριά από τη Γη.

H δεκαήμερη αποστολή της NASA κορυφώθηκε τη Δευτέρα με ένα πέρασμα πάνω από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού, περίπου 6.550 χιλιόμετρα από την επιφάνεια.

Στη διάρκεια της εξάωρης πτήσης, η κάψουλα Orion έφτασε σε μέγιστη απόσταση 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ απόστασης που κατείχε από το 1970 η αποστολή Apollo 13.

Στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, ο Ουάισμαν δήλωσε ότι κάθε μέλος του πληρώματος είχε δύο «πολύ σύντομες» συνομιλίες με την οικογένειά του στη Γη. Άλλοι γελούσαν και άλλοι δάκρυζαν από συγκίνηση, είπε.

Από αριστερά, η Κριστόνα Κοχ, ο Τζέρεμι Χάνσεν, Ριντ Ουάισμαν και Βίκτορ Γκλόβερ (NASA)

Από αριστερά, η Κριστόνα Κοχ, ο Τζέρεμι Χάνσεν, Ριντ Ουάισμαν και Βίκτορ Γκλόβερ (NASA)

Τη Δευτέρα, καθώς το Orion πλησίαζε στην ελάχιστη απόσταση από τη Σελήνη, ο Χάνσεν πρότεινε συγκινημένος στο Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον να ονομαστεί ένας νέος κρατήρας προς τιμήν της συζύγου του Ουάισμαν, Κάρολ, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2020.

Ο ίδιος ο Ουάισμαν είπε ότι το υπόλοιπο πλήρωμα είχε την ιδέα  ενώ βρίσκονταν όλοι σε καραντίνα πριν από την εκτόξευση.

«Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για εμένα» είπε ο Ουάσμαν. «Τους απάντησα πως θα το ήθελα αλλά δεν θα μπορούσα να κάνω τη δήλωση εγώ ο ίδιος».

Η επόμενη αποστολή, Artemis III, θα είναι μια ρομποτική δοκιμή σύνδεσης του Oriοn με μια από τις δύο σεληνακάτους που αναπτύσσουν οι SpaceX και Blue Origin, οι διαστημικές εταιρείες του Έλον Μασκ και του Τζεφ Μπέζος αντίστοιχα.

Οι αστροναύτες θα μετεπιβιβαστούν από το Orion σε μια από τις δύο σεληνακάτους για το Artemis IV, την πρώτη αποστολή προσσελήνωσης, η οποία προγραμματίζεται για το 2028 έπειτα από πολλές καθυστερήσεις.

Με τις επόμενες αποστολές η NASA θα ετοιμάζει το έδαφος για την κατασκευή σεληνιακής βάσης κόστους 20 δισ. δολαρίων έως το 2030.

Η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το 2030 και να κατασκευάσει βάση σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Το πλήρωμα του Artemis II προγραμματίζεται να επιστρέψει τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας, όταν το Orion πέσει με αλεξίπτωτο στον Ειρηνικό έξω από το Σαν Ντιέγκο.

Stream science
Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Για πρώτη φορά 07.04.26

Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης - Εικόνες που κόβουν την ανάσα από το Artemis II

Μοναδικές εικόνες κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II. Ορισμένα από τα εντυπωσιακά πλάνα θυμίζουν εικόνες που τραβήχτηκαν από τον αστροναύτη Bill Anders 58 χρόνια νωρίτερα, καθώς το πλήρωμα του «Apollo 8» πετούσε γύρω από τη Σελήνη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
NASA 29.03.26

«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Σκάνδαλο υποκλοπών 09.04.26

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Σύνταξη
Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
Δείτε βίντεο 09.04.26

«Ανάσα» για τον Μόρνο: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος
Συνέχεια στην κόντρα 09.04.26

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος

Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετιών. Τον καλεί «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ 09.04.26

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία

«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Θαυμασός & συγκρούσεις 09.04.26

Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα δεν υπήρχε μόνο μπροστά από τις κάμερες του Μπέβερλι Χιλς - «Ήταν μπερδεμένο»

Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Σύνταξη
Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Κοινωνική πολιτική 09.04.26

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Σύνταξη
Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Η βιταμίνη της λιακάδας βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο άνοιας

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

