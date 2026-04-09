Στην Κόκκινη Λίστα ο εμβληματικός αυτοκρατορικός πιγκουίνος της Ανταρκτικής

Ένα από τα πιο σκληροτράχηλα ζώα του πλανήτη, ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος της Ανταρκτικής, περνά στη λίστα των απειλούμενων ειδών καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον θαλάσσιο πάγο, ανακοίνωσε ο διεθνής οργανισμός που συντάσσει την επίσημη Κόκκινη Λίστα.

Στα απειλούμενα ζώα περνά επίσης η αρκτοκέφαλη φώκια της Ανταρκτικής, της οποίας ο πληθυσμός έχει μειωθεί κατά 50% καθώς η αλλαγή του κλίματος περιορίζει τη διαθεσιμότητα τροφής.

Όπως ανέφερε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), ο συνολικός πληθυσμός του αυτοκρατορικού πιγκουίνου (Aptynodetes forsteri), o οποίος ζει στις ακτές της Ανταρκτικής και τα γύρω νησιά, αναμένεται να συρρικνωθεί στο μισό έως τη δεκαετία του 2080.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το 10% του πληθυσμού, πάνω από 20.000 ενήλικα άτομα, χάθηκε από το 2009 έως το 2018.

Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος είναι διάσημος για την ικανότητά του να αναπαράγεται στη διάρκεια του ανταρκτικού χειμώνα, όταν τα θηλυκά αφήνουν τα αρσενικά να κλωσούν τα αβγά για περίπου δύο μήνες, ενώ τα ίδια αναζητούν τροφή στη θάλασσα. Τα αρσενικά υπομένουν θερμοκρασίες -60 βαθμών και ανέμους 200 χιλιομέτρων στο σκοτάδι του ανταρκτικού χειμώνα μέχρι να επιστρέψει το ταίρι τους.

Παρά την αξιοθαύμαστη αντοχή του, το είδος είναι ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή επειδή εξαρτάται από τις πλάκες θαλάσσιου πάγου για να μεγαλώσει τα μικρά του. Καθώς ο θαλάσσιος πάγος αρχίζει να σπάει και να λιώνει όλο και νωρίτερα κάθε χρόνο, ολόκληρες αποικίες κινδυνεύουν να χαθούν πριν ωριμάσουν οι νεοσσοί.

«Έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση όλων των πιθανών απειλών, καταλήξαμε ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους» δήλωσε ο Φίλιπ Τρέιθαν της βρετανικής αποστολής στην Ανταρκτική (BAS), μέλος της επιτροπής αξιολόγησης της IUCN.

«Το πρώιμο σπάσιμο του θαλάσσιου πάγου την άνοιξη ήδη επηρεάζει αποικίες γύρω από την Ανταρκτική και οι μελλοντικές μεταβολές στον θαλάσσιο πάγο θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την αναπαραγωγή τους, την αναζήτηση τροφής και το ενδιαίτημά τους» είπε.

Στα απειλούμενα είδη περνά και η αρκτοκέφαλη φώκια (Arctocephalus gazella), της οποίας ο συνολικός πληθυσμός μειώθηκε κατά περισσότερο από 50%, από τα 2,19 εκατ. ενήλικα άτομα το 1999 στα 944.000 το 2020.

Και σε αυτή την περίπτωση, κύριος παράγοντας είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία ωθεί το κριλ –μικροσκοπικά καρκινοειδή- με τα οποία τρέφονται οι φώκιες να κατέβουν σε βαθύτερα, πιο ψυχρά νερά.

Η αύξηση του πληθυσμού των φαλαινών, οι οποίες επίσης τρέφονται με κριλ, ασκεί επιπλέον πιέσεις στο είδος.

Ακόμα, η IUCN αποφάσισε να εντάξει στα «ευάλωτα» είδη τον θαλάσσιο ελέφαντα του νοτίου ημισφαιρίου (Mirounga leonina) λόγω της επιδημίας γρίπης των πτηνών που συνεχίζεται από το 2020 και προσβάλλει θαλάσσια θηλαστικά.

Σε ορισμένες αποικίες, ο ιός σκότωσε περισσότερο από το 90% των νεοσσών το 2023.