Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Νέο data center για τα δεδομένα των Ευρωπαίων στο TikTok
Τεχνολογία 09 Απριλίου 2026, 11:42

Εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια δεδομένων, το TikTok ενισχύει την παρουσία του στην Ευρώπη με νέο data center.

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Τα δεδομένα έχουν μετατραπεί στο πιο πολύτιμο «νόμισμα» της ψηφιακής εποχής και οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες επενδύουν όλο και πιο επιθετικά στην ασφάλεια και την αποθήκευσή τους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυστηρότερων κανονισμών και αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, το TikTok προχωρά σε μια νέα στρατηγική κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στην Ευρώπη.

Νέα επένδυση-μαμούθ του TikTok στη Φινλανδία

To TikTok σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την κατασκευή δεύτερου κέντρου δεδομένων στη Φινλανδία, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από την προηγούμενη αντίστοιχη ανακοίνωση. Το νέο έργο θα υλοποιηθεί στην πόλη Λάχτι, στη νότια Φινλανδία, με αρχική ισχύ 50 μεγαβάτ και δυνατότητα επέκτασης έως τα 128 MW.

Η επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της «ευρωπαϊκής κυριαρχίας δεδομένων», ένα πρόγραμμα ύψους 12 δισ. ευρώ που στοχεύει στην προστασία των δεδομένων περισσότερων από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίων χρηστών, αναφέρει το Reuters στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του.

Οι πιέσεις και το γεωπολιτικό υπόβαθρο

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η μητρική εταιρεία του TikTok, ByteDance, κατάφερε να αποφύγει την επιβολή απαγόρευσης στις ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια δεδομένων.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυξάνουν την πίεση προς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, απαιτώντας ισχυρότερα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα για τους ανήλικους χρήστες.

Οι αντιδράσεις και οι ανησυχίες στη Φινλανδία

Παρά το επενδυτικό ενδιαφέρον, η παρουσία του TikTok στη Φινλανδία δεν έχει περάσει χωρίς αντιδράσεις. Οι πολιτικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας και διαφάνειας, ειδικά μετά την αποκάλυψη των σχεδίων για το πρώτο data center στη χώρα.

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας, Βίλε Ρίντμαν, είχε ζητήσει επανεξέταση του έργου, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.

Γιατί η Φινλανδία προσελκύει τεχνολογικούς κολοσσούς

Η Φινλανδία εξελίσσεται σε κόμβο για data centers, προσελκύοντας εταιρείες όπως η Microsoft και η Google.

Το χαμηλό ενεργειακό κόστος, η χρήση «πράσινης» ενέργειας, το ψυχρό κλίμα και το σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο καθιστούν τη χώρα ιδανική επιλογή.

Το πρώτο data center του TikTok στην πόλη Κουόβολα αναμένεται να λειτουργήσει έως το τέλος του έτους, ενώ το δεύτερο στη Λάχτι προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το 2027. Οι τοπικές αρχές υποδέχθηκαν θετικά την επένδυση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Κόσμος
Οι IDF λένε ότι σκότωσαν το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Η βιταμίνη της λιακάδας βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο άνοιας

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική
Τεχνολογία 08.04.26

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.  Η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Επιστήμες 08.04.26

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Σκάνδαλο υποκλοπών 09.04.26

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
Δείτε βίντεο 09.04.26

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος
Συνέχεια στην κόντρα 09.04.26

Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετιών. Τον καλεί «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης»

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ 09.04.26

«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Θαυμασός & συγκρούσεις 09.04.26

Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Κοινωνική πολιτική 09.04.26

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

