Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
09.04.2026 | 13:18
Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
AI 09 Απριλίου 2026, 14:50

Meta Platforms: Νέο μοντέλο ΑΙ καταφθάνει σε Facebook, Instagram και WhatsApp

To Muse Park της Meta φέρεται πλησιάζει τα κορυφαία μοντέλα των Google, OpenAI και Anthropic σε ορισμένους τομείς, ενώ υστερεί σε άλλους.

Ώρα για μεσημεριανό: Ποια θεωρείται η ιδανική για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση;

Η Meta Platforms παρουσίασε την Δευτέρα το Muse Park, το πρώτο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης από τη νέα ομάδα που χρυσοπλήρωσε η εταιρεία για να καλύψει το χαμένο έδαφος σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στην ΑΙ.

Το νέο μοντέλο, το πρώτο της Meta εδώ και περίπου έναν χρόνο, θα είναι αρχικά διαθέσιμη στο app και την ιστοσελίδα του Meta AI, το οποίο έχει μάλλον περιορισμένη απήχηση.

Τις επόμενες εβδομάδες, θα αντικαταστήσει τα μοντέλα Llama στα οποία βασίζονται τα chatbot των Facebook, Instagram και WhatsApp, καθώς και τα έξυπνα γυαλιά της Meta, ανέφερε η εταιρεία.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο για τη Meta μετά την πρόσληψη του Άλεξ Ουάνγκ, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Scale AI, στο πλαίσιο συμφωνίας 14,3 δισ. δολαρίων. Άλλα της νέας ομάδας «υπερνοημοσύνης» εξασφάλισαν πακέτα αποδοχών ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, μετά τις απογοητευτικές κριτικές για τα μοντέλα Llama 4 το 2025.

Η Meta δεν αποκάλυψε πόσες παραμέτρους διαθέτει το νέο μοντέλο της, ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για σύγκριση με άλλα συστήματα ΑΙ.

Επιπλέον, δεν διέθεσε το Muse Park ως μοντέλο ανοιχτού κώδικα, όπως έκανε μέχρι σήμερα, αν και ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει ορισμένες βερσιόν του μοντέλου ως open source στο μέλλον.

H Meta πλήρωσε δισεκατομμύρια για να προσλάβει τον 29χρονο Άλεξ Ουάνγκ

«Το αρχικό αυτό μοντέλο είναι εκ σχεδιασμού μικρό και γρήγορο, αρκετά ικανό όμως ώστε να επεξεργάζεται σύνθετα ερωτήματα στην επιστήμη, τα μαθηματικά και την υγεία. Αποτελεί μια ισχυρή βάση και η επόμενη γενιά βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη» ανέφερε η εταιρεία σε ιστολόγιό της.

Ανεξάρτητες αξιολογήσεις του Muse Spark έδειξαν ότι πλησιάζει τα κορυφαία μοντέλα των Google, OpenAI και Anthropic σε ορισμένους τομείς, όπως η γλωσσική και η οπτική κατανόηση, αλλά υστερεί σε άλλους, όπως ο προγραμματισμός και η αφηρημένη σκέψη.

Το μοντέλο ισοβάθμησε στην τέταρτη θέση σε ένα ευρύ σύνολο δοκιμών από την εταιρεία Artificial Analysis.

Σε μια σειρά αναρτήσεών του στο Χ, ο Ουάνγκ παραδέχτηκε ότι «υπάρχουν αδυναμίες που θα βελτιώσουμε με τον καιρό στη συμπεριφορά του μοντέλου». Μεγαλύτερες εκδόσεις βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη, είπε.

Με την παρουσίαση του Muse Parl, η Meta δίνει μια πιο σαφή εικόνα για το πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει εμπορικά τα μοντέλα της, προαναγγέλλοντας λειτουργίες αγορών ενσωματωμένες στο Meta AI, το οποίο θα κατευθύνει τους χρήστες απευθείας σε προϊόντα που μπορούν να αγοράσουν.

Το Muse Spark μπορεί επίσης να βοηθά τους χρήστες σε εργασίες όπως η εκτίμηση των θερμίδων στη φωτογραφία ενός πιάτου, ή ακόμα και να τοποθετεί την εικόνα ενός βάζου στο ράφι δείξει πώς φαίνεται, ανέφερε η εταιρεία.

Ακόμα, το μοντέλο προσφέρει τη λειτουργία Contemplating Mode («Λειτουργία Στοχασμού), η οποία χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλούς πράκτορες ΑΙ.

Οι χρήστες, ανέφερε η Meta, θα μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιούν τη λειτουργία για την οργάνωση οικογενειακών διακοπών, με έναν πράκτορα να συντάσσει το πρόγραμμα ταξιδιού και έναν άλλο να αναζητά δραστηριότητες κατάλληλες για παιδιά.

ΕΕ: Προειδοποιήσεις για «στασιμοπληθωριστικό σοκ» από Βρυξέλλες

Ώρα για μεσημεριανό: Ποια θεωρείται η ιδανική για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση;

Νέα εντολή εκκένωσης για προάστια της Βηρυτού από το Ισραήλ

AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Viral 02.04.26

Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα
Αλυσίδα εξόντωσης 20.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου η εξόντωση των εχθρών βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και η λογοδοσία χάνει το νόημα της

Κατερίνη: Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»
Πώς δρούσαν 09.04.26

Οι επιτήδειοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικώς με τα θύματα και παρίσταναν τους λογιστές καταφέρνοντας να αποσπάσουν χρήματα, χρυσές λίρες και τιμαλφή - Τέσσερα μέλη της σπείρας συνελήφθησαν στην Κατερίνη

Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Η πόλη του Χιούστον όρισε την 7η Απριλίου ως την ημέρα του ποδοσφαίρου και μεταξύ των τιμώμενων προσώπων ήταν και ο παλαίμαχος άσος του Άρη Βασίλης Ψηφίδης, ο οποίος κατέκτησε του Κύπελλο το 1970.

Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της
Ελλάδα 09.04.26

Ένας άνδρας τηρώντας ένα ακατανόητο και αιματηρό όπως αποδείχθηκε έθιμο, πυροβολούσε στον αέρα, μέχρι που μία από τις σφαίρες χτύπησε την μικρή Αλεξία που έπαιζε με τα αδέρφια του στην αυλή του σπιτιού του.

Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 09.04.26

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διαμηνύοντας πως «τα χέρια μας θα παραμείνουν στη σκανδάλη»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε ό,τι δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»
Ντροπή για τους 27 09.04.26

Όταν ένα μπλοκ δημοκρατικών κρατών αδυνατεί να καταδικάσει ανοιχτά μια εγκληματική πρόθεση αρχηγού κράτους και το κάνει ένας διάσημος ηθοποιός, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μιλώντας σε νέους, έστω και έτσι ίσως υπάρχει ελπίδα.

Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ
Κόσμος 09.04.26

Οι πληροφορίες αυτές είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» σχετικά με την «ανησυχητική πιθανότητα η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους να συντόνισε τις ενέργειές της με την Ρωσία κατά της ασφάλειας και των συμφερόντων της ΕΕ», τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν

Συγκέντρωση αρτοποιών έξω από το υπουργείο Οικονομικών: Ζητούν μείωση κόστους ενέργειας και φορολογίας
Στις 27 Απριλίου 09.04.26

Οι αρτοποιοί τονίζουν πως ένα μήνα μετά την υποβολή υπομνήματος προς το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πλευρά της πολιτείας

Θεσσαλονίκη: Παραμένει στη ΜΕΘ ο φοιτητής με τη μηνιγγίτιδα – «Σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση» λέει ο Γιαννάκος
Στη Θεσσαλονίκη 09.04.26

«Όταν ξυπνήσει θα εκτιμηθεί η κατάσταση του νευρολογικά» τόνισε ο κ. Γιαννάκος για τον φοιτητή με τη μηνιγγίτιδα - Σε χημειοπροφύλαξη, σαράντα μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο
Υγεία 09.04.26

Υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων και της αυξανόμενης ανάγκης για μια ισχυρή και ανθεκτική φαρμακευτική βιομηχανία, η Ευρώπη επιταχύνει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του νέου πλαισίου φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Γιατί ο Περσικός Κόλπος διαθέτει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου
«Ευλογημένος και καταραμένος» 09.04.26

Ο Περσικός Κόλπος έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για την παγκόσμια ενεργειακή και πολιτική σταθερότητα

Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
Μπάσκετ 09.04.26

Οι συμπατριώτες του Σάσα Βεζένκοφ περιμένουν πώς και πως για να δουν από κοντά τον Βούλγαρο διεθνή, με τους υπεύθυνους του γηπέδου να ανοίγουν και το πάνω διάζωμα.

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» – Η σοφία της Elsa Schiaparelli
Κομψός σουρεαλισμός 09.04.26

Μια νέα αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Victoria and Albert ανατρέχει στις πρωτοποριακές ρίζες του οίκου μόδας της Elsa Schiaparelli καθώς και στην πρόσφατη αναγέννησή του υπό τη διεύθυνση του σημερινού καλλιτεχνικού διευθυντή Ντάνιελ Ρόζμπερι.

Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Διεθνείς σχέσεις 09.04.26

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας στη συνάντηση της με τον Δήμαρχο Χανίων, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες.

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε
Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

Περίπου 32 χρόνια μετά τον θάνατο του leader των Nirvana Κερτ Κομπέιν, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία πως δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία

Κάρπαθος: Συνελήφθη 60χρονος που διέθετε στο παντοπωλείο του πυροτεχνήματα – Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
Στην Κάρπαθο 09.04.26

Ο 60χρονος, στο παντοπωλείο του οποίου εντοπίστηκαν τα πυροτεχνήματα, θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά
ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

