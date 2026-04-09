Η Meta Platforms παρουσίασε την Δευτέρα το Muse Park, το πρώτο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης από τη νέα ομάδα που χρυσοπλήρωσε η εταιρεία για να καλύψει το χαμένο έδαφος σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στην ΑΙ.

Το νέο μοντέλο, το πρώτο της Meta εδώ και περίπου έναν χρόνο, θα είναι αρχικά διαθέσιμη στο app και την ιστοσελίδα του Meta AI, το οποίο έχει μάλλον περιορισμένη απήχηση.

Τις επόμενες εβδομάδες, θα αντικαταστήσει τα μοντέλα Llama στα οποία βασίζονται τα chatbot των Facebook, Instagram και WhatsApp, καθώς και τα έξυπνα γυαλιά της Meta, ανέφερε η εταιρεία.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο για τη Meta μετά την πρόσληψη του Άλεξ Ουάνγκ, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Scale AI, στο πλαίσιο συμφωνίας 14,3 δισ. δολαρίων. Άλλα της νέας ομάδας «υπερνοημοσύνης» εξασφάλισαν πακέτα αποδοχών ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, μετά τις απογοητευτικές κριτικές για τα μοντέλα Llama 4 το 2025.

Η Meta δεν αποκάλυψε πόσες παραμέτρους διαθέτει το νέο μοντέλο της, ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για σύγκριση με άλλα συστήματα ΑΙ.

Επιπλέον, δεν διέθεσε το Muse Park ως μοντέλο ανοιχτού κώδικα, όπως έκανε μέχρι σήμερα, αν και ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει ορισμένες βερσιόν του μοντέλου ως open source στο μέλλον.

«Το αρχικό αυτό μοντέλο είναι εκ σχεδιασμού μικρό και γρήγορο, αρκετά ικανό όμως ώστε να επεξεργάζεται σύνθετα ερωτήματα στην επιστήμη, τα μαθηματικά και την υγεία. Αποτελεί μια ισχυρή βάση και η επόμενη γενιά βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη» ανέφερε η εταιρεία σε ιστολόγιό της.

Ανεξάρτητες αξιολογήσεις του Muse Spark έδειξαν ότι πλησιάζει τα κορυφαία μοντέλα των Google, OpenAI και Anthropic σε ορισμένους τομείς, όπως η γλωσσική και η οπτική κατανόηση, αλλά υστερεί σε άλλους, όπως ο προγραμματισμός και η αφηρημένη σκέψη.

Το μοντέλο ισοβάθμησε στην τέταρτη θέση σε ένα ευρύ σύνολο δοκιμών από την εταιρεία Artificial Analysis.

Σε μια σειρά αναρτήσεών του στο Χ, ο Ουάνγκ παραδέχτηκε ότι «υπάρχουν αδυναμίες που θα βελτιώσουμε με τον καιρό στη συμπεριφορά του μοντέλου». Μεγαλύτερες εκδόσεις βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη, είπε.

Με την παρουσίαση του Muse Parl, η Meta δίνει μια πιο σαφή εικόνα για το πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει εμπορικά τα μοντέλα της, προαναγγέλλοντας λειτουργίες αγορών ενσωματωμένες στο Meta AI, το οποίο θα κατευθύνει τους χρήστες απευθείας σε προϊόντα που μπορούν να αγοράσουν.

Το Muse Spark μπορεί επίσης να βοηθά τους χρήστες σε εργασίες όπως η εκτίμηση των θερμίδων στη φωτογραφία ενός πιάτου, ή ακόμα και να τοποθετεί την εικόνα ενός βάζου στο ράφι δείξει πώς φαίνεται, ανέφερε η εταιρεία.

Ακόμα, το μοντέλο προσφέρει τη λειτουργία Contemplating Mode («Λειτουργία Στοχασμού), η οποία χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλούς πράκτορες ΑΙ.

Οι χρήστες, ανέφερε η Meta, θα μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιούν τη λειτουργία για την οργάνωση οικογενειακών διακοπών, με έναν πράκτορα να συντάσσει το πρόγραμμα ταξιδιού και έναν άλλο να αναζητά δραστηριότητες κατάλληλες για παιδιά.