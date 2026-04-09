newspaper
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Απριλίου 2026, 06:10

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

ΡεπορτάζΠέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης παραμένει ψηλά στην ατζέντα σε Ελλάδα και Ευρώπη, αν και παρατηρούνται τα πρώτα σημάδια παύσης της συνεχούς ανόδου των τιμών – τουλάχιστον στη χώρα μας. Οπως προκύπτει από εθνικά (ΤτΕ) και ευρωπαϊκά (Eurostat) στοιχεία, η αύξηση των τιμών κατοικίας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε μόλις 0,5% σε τριμηνιαία βάση το δ’ τρίμηνο του 2025, λίγο κάτω από το αντίστοιχο ποσοστό της ευρωζώνης, που υπολογίζεται σε 0,6%. Η τριμηνιαία αύξηση ήταν πολύ μεγάλη σε χώρες όπως η Σλοβενία (5,1%), η Ουγγαρία (4,2%), η Πορτογαλία (4%) και η Κροατία (3,4%).

Σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2024, όμως, η αύξηση στις τιμές των οικιστικών ακινήτων ανήλθε σε 7,6% στη χώρα μας, έναντι 5,2% στο σύνολο της ευρωζώνης. Αν και η αύξηση των τιμών στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτη, η χώρα μας βρίσκεται στη 10ηη θέση της σχετικής λίστας, καθώς ο ρυθμός αύξησης των τιμών σε άλλες χώρες ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συγκεκριμένα, στην Ουγγαρία η αύξηση των τιμών διαμορφώθηκε σε 21,2%, ενώ στην Πορτογαλία έφτασε το 18,9%. Πολύ μεγάλες αυξήσεις τιμών κατέγραψαν επίσης Κροατία (16,1%), Ισπανία (12,9%), Σλοβακία (12,8%) και Βουλγαρία (12,6%).

Νέο πλήγμα στα νοικοκυριά

Ωστόσο, ακόμα κι αν οι τιμές για την αγορά ή και την ενοικίαση κατοικίας πλησιάζουν το «ταβάνι» τους, τα νοικοκυριά έρχονται σήμερα αντιμέτωπα με τη νέα ενεργειακή κρίση που ανεβάζει στα ύψη το κόστος συντήρησης της κατοικίας. Μάλιστα, ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γέργκενσεν έχει προειδοποιήσει ότι οι τιμές της ενέργειας δεν πρόκειται να υποχωρήσουν σε φυσιολογικά επίπεδα στο προσεχές μέλλον, και έχει καλέσει τους ευρωπαίους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση καυσίμων, οδηγώντας λιγότερο και κάνοντας λιγότερα αεροπορικά ταξίδια.

Η ενεργειακή κρίση είναι ακόμα πιο ανησυχητική για την Ελλάδα, όπου τα νοικοκυριά αναφέρουν στο υψηλότερο ποσοστό (19%, μαζί με τη Βουλγαρία) ότι αδυνατούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους, σύμφωνα με τα τελευταία σχετικά στοιχεία της Eurostat για το 2024. Το σημείο αυτό ανέδειξε εξάλλου και ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας στην Ετήσια Εκθεσή του για το 2025, αναφέροντας πως «ειδικά για τα φτωχά νοικοκυριά, το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 43,6%, αυξημένο από 39,8% το 2023, αναδεικνύοντας το επίμονο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας».

Ενα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τη στεγαστική κρίση σε Ελλάδα και Ευρώπη αφορά τη συνεχή μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στη χώρα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά – παραμένει, όμως, πάνω από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της ΕΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία (2024), το 69,7% των Ελλήνων ζει σε ιδιόκτητο σπίτι, ενώ το υπόλοιπο 30,3% νοικιάζει. Στο σύνολο της ΕΕ, οι ιδιοκτήτες αποτελούν το 68,4% και οι ενοικιαστές το υπόλοιπο 31,4%.

Ομως, οι χαμηλές επιδόσεις της στεγαστικής πίστης κατά την τελευταία δεκαπενταετία οδηγούν στην περαιτέρω μείωση της ιδιοκατοίκησης. Οπως αναδεικνύει σχετική ειδική ανάλυση της ΤτΕ, η απόκτηση κατοικίας μέσω δανεισμού είναι πολύ δύσκολη αποστολή για τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος και καθίσταται σχεδόν αδύνατη για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

World
Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Οικονομία 08.04.26

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

Σύνταξη
Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
ΗΠΑ - Ιράν 08.04.26

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κόστος παραγωγής και πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί. Ο λόγος που η πτώση του πετρελαίου δεν θα φανεί άμεσα στα ράφια

Γιώργος Μανέττας
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Νατάσα Ρουγγέρη
ΤτΕ: Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό – Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός
Έκθεση ΤτΕ 08.04.26

Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκλογές τον Οκτώβριο;
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, τα οποία, όπως πληροφορείται το in, βρίσκονται πλέον για τα καλά στο τραπέζι του Μαξίμου και έχουν μπει και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Κόσμος 09.04.26

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Σύνταξη
Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;
Ελλάδα 09.04.26

Για πρώτη φορά, επιστημονική έρευνα βασισμένη σε μετεωρολογικά μοντέλα που πραγματοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς φέρνει στο φως, 200 χρόνια μετά, τις συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η ηρωική μάχη 8-10 Απριλίου 1826

Κατερίνα Ροββά
ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ηλίας Γεωργάκης
Ιράν: «Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»
Ιράν - ΗΠΑ 09.04.26

Δύο κύρια εμπόδια καθιστούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως εκτιμά ο Κρις Χέτζες.

Σύνταξη
Μαρούσι: Κακοποιός μαχαίρωσε ανήλικο στην προσπάθειά του να τον ληστέψει
Απόπειρα ληστείας 09.04.26

Ανήλικος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του από δράστη που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, σε παρκάκι στο Μαρούσι.

Σύνταξη
Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Σύνταξη
Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Σύνταξη
Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Σύνταξη
Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies