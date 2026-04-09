Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09 Απριλίου 2026, 17:45

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Οι δουλειές γραφείου θεωρούνταν κάποτε το «χρυσό εισιτήριο» για σταθερό μισθό, επαγγελματική ασφάλεια και μια καριέρα πάνω στην οποία μπορούσες να χτίσεις τη ζωή σου. Όμως η Gen Z δεν είναι πλέον τόσο σίγουρη. Έχουν δει τους millennials να κάνουν τα πάντα σωστά και παρ’ όλα αυτά να καταλήγουν εξουθενωμένοι, χρεωμένοι ή άνεργοι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ακούν συνεχώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τις περισσότερες δουλειές γραφείου μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Σήμερα, οι 3 στους 4 της Gen Z συνδέουν τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια και νέα έρευνα δείχνει ότι δεν προσπαθούν πλέον να πείσουν τον εαυτό τους για το αντίθετο, σύμφωνα με το Fortune.

Σχεδόν 1 στους 4 έχει ήδη σκεφτεί σοβαρά ή επιδιώκει ενεργά μια καριέρα σε τεχνικά επαγγέλματα.

Σε μια από τις μεγαλύτερες επαγγελματικές στροφές γενιάς των τελευταίων δεκαετιών, που τροφοδοτείται από οικονομική ανασφάλεια, φοιτητικά δάνεια και τα social media, η Gen Z ανταλλάσσει τα laptop με εργαλειοθήκες και δεν κοιτάζει πίσω.

Το TikTok ως νέος σύμβουλος καριέρας

Οι μισοί νέοι της Gen Z λένε ότι το ενδιαφέρον τους για επαγγέλματα όπως συγκολλητές, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί ξεκίνησε από τα social media. Το TikTok είναι η βασική πλατφόρμα όπου ανακαλύπτουν αυτά τα επαγγέλματα, με 1 στους 3 να παρακολουθεί σχετικό περιεχόμενο.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί.

Δημιουργοί περιεχομένου σε τεχνικά επαγγέλματα συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, δείχνοντας ότι η χειρωνακτική εργασία μπορεί να προσφέρει αυτονομία, οικονομική σταθερότητα και καλύτερη ισορροπία ζωής, κάτι που πολλές αρχικές θέσεις γραφείου δεν προσφέρουν.

Την ίδια στιγμή, βλέπουν millennials με πτυχία να παραπονιούνται ότι ο μισθός τους δεν φτάνει ούτε για να φύγουν από το πατρικό τους. Παράλληλα, απόφοιτοι της Gen Z δημοσιεύουν ότι στέλνουν χιλιάδες αιτήσεις χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζει τις entry-level θέσεις.

«Νιώθεις σαν να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο», είπε χαρακτηριστικά ένας απόφοιτος μαθηματικών.

Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι το 78% της Gen Z πιστεύει πως τα τεχνικά επαγγέλματα είναι λιγότερο ευάλωτα στην αυτοματοποίηση σε σχέση με τα επαγγέλματα γραφείου.

Η πραγματικότητα δεν είναι πάντα όπως στο TikTok

Παρά τον ενθουσιασμό, η πραγματικότητα δεν είναι πάντα τόσο ιδανική. Σχεδόν 1 στους 3 νέους δηλώνει ότι γονείς, δάσκαλοι ή σύμβουλοι τους αποθάρρυναν από το να ακολουθήσουν τεχνικά επαγγέλματα και ίσως όχι άδικα.

Έρευνες δείχνουν ότι τα τεχνικά επαγγέλματα συγκαταλέγονται στα πιο επικίνδυνα, με υψηλά ποσοστά θανατηφόρων ατυχημάτων, απρόβλεπτες συνθήκες εργασίας και περιορισμένες προοπτικές εξέλιξης. Αντίθετα, οι δουλειές γραφείου κατατάσσονται στις πιο ασφαλείς.

Άλλες μελέτες δείχνουν επίσης ότι επαγγέλματα όπως συγκολλητές και μηχανικοί αυτοκινήτων βρίσκονται χαμηλά στη λίστα με τις καλύτερες επιλογές για αρχή καριέρας, λόγω περιορισμένων θέσεων, χαμηλής ανάπτυξης και κινδύνων.

Παρά το ότι δεν αυτοματοποιούνται εύκολα, και αυτά τα επαγγέλματα επηρεάζονται από την τεχνολογία, όπως η ρομποτική και η προκατασκευή, που μειώνουν τη ζήτηση. Επιπλέον, εξαρτώνται έντονα από την οικονομία και τη ζήτηση.

Και ίσως το πιο απρόσμενο: δεν κάνουν απαραίτητα τους νέους πιο ευτυχισμένους.

Μία μελέτη κατέταξε τους ηλεκτρολόγους ως τους λιγότερο ευχαριστημένους εργαζόμενους, λόγω της σωματικής καταπόνησης και των πολλών ωρών εργασίας, χωρίς αντίστοιχα υψηλές απολαβές. Μάλιστα, κανένα τεχνικό επάγγελμα δεν βρέθηκε στη λίστα με τις πιο ευτυχισμένες δουλειές.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε μέρος των κερδών της η αγορά – Νέοι φόβοι για Μέση Ανατολή

Ώρα για μεσημεριανό: Ποια θεωρείται η ιδανική για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση;

Ποιοι θα λάβουν μέρος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν

Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Εξελίξεις 08.04.26

Θεαματική πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» – Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν
Σκάνδαλο Watergate 09.04.26

«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» - Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Ντάστιν Χόφμαν εργάστηκαν ασταμάτητα για να δώσουν ζωή στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» -και η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 09.04.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του World Cup. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ελλάδα 09.04.26

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει

Σε μια κίνηση που προκαλεί «αίσθηση», προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, καταθέτοντας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μίκαελ Ολίσε.

Χανιά: Απολογείται αύριο ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
Ελλάδα 09.04.26

Απολογείται τη Μ. Παρασκευή ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στην ανήλικη από τον Οκτώβριο του 2024 και, έχοντας κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη της οικογένειας, φέρεται να προχώρησε σε πράξεις εις βάρος της κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό
«Αστείος, ασεβής» 09.04.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό

«Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

Κατερίνη: Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»
Πώς δρούσαν 09.04.26

Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»

Οι επιτήδειοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικώς με τα θύματα και παρίσταναν τους λογιστές καταφέρνοντας να αποσπάσουν χρήματα, χρυσές λίρες και τιμαλφή - Τέσσερα μέλη της σπείρας συνελήφθησαν στην Κατερίνη

Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)

Η πόλη του Χιούστον όρισε την 7η Απριλίου ως την ημέρα του ποδοσφαίρου και μεταξύ των τιμώμενων προσώπων ήταν και ο παλαίμαχος άσος του Άρη Βασίλης Ψηφίδης, ο οποίος κατέκτησε του Κύπελλο το 1970.

Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της
Ελλάδα 09.04.26

Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της

Ένας άνδρας τηρώντας ένα ακατανόητο και αιματηρό όπως αποδείχθηκε έθιμο, πυροβολούσε στον αέρα, μέχρι που μία από τις σφαίρες χτύπησε την μικρή Αλεξία που έπαιζε με τα αδέρφια του στην αυλή του σπιτιού του.

Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 09.04.26

Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διαμηνύοντας πως «τα χέρια μας θα παραμείνουν στη σκανδάλη»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε ό,τι δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»
Ντροπή για τους 27 09.04.26

Σιγή ιχθύος στην Ευρώπη – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε αυτό που δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»

Όταν ένα μπλοκ δημοκρατικών κρατών αδυνατεί να καταδικάσει ανοιχτά μια εγκληματική πρόθεση αρχηγού κράτους και το κάνει ένας διάσημος ηθοποιός, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μιλώντας σε νέους, έστω και έτσι ίσως υπάρχει ελπίδα.

Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ
Κόσμος 09.04.26

Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ

Οι πληροφορίες αυτές είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» σχετικά με την «ανησυχητική πιθανότητα η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους να συντόνισε τις ενέργειές της με την Ρωσία κατά της ασφάλειας και των συμφερόντων της ΕΕ», τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν

Συγκέντρωση αρτοποιών έξω από το υπουργείο Οικονομικών: Ζητούν μείωση κόστους ενέργειας και φορολογίας
Στις 27 Απριλίου 09.04.26

Συγκέντρωση αρτοποιών έξω από το υπουργείο Οικονομικών: Ζητούν μείωση κόστους ενέργειας και φορολογίας

Οι αρτοποιοί τονίζουν πως ένα μήνα μετά την υποβολή υπομνήματος προς το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πλευρά της πολιτείας

Θεσσαλονίκη: Παραμένει στη ΜΕΘ ο φοιτητής με τη μηνιγγίτιδα – «Σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση» λέει ο Γιαννάκος
Στη Θεσσαλονίκη 09.04.26

Παραμένει στη ΜΕΘ ο φοιτητής με τη μηνιγγίτιδα - «Σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση» λέει ο Γιαννάκος

«Όταν ξυπνήσει θα εκτιμηθεί η κατάσταση του νευρολογικά» τόνισε ο κ. Γιαννάκος για τον φοιτητή με τη μηνιγγίτιδα - Σε χημειοπροφύλαξη, σαράντα μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο
Υγεία 09.04.26

Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο

Υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων και της αυξανόμενης ανάγκης για μια ισχυρή και ανθεκτική φαρμακευτική βιομηχανία, η Ευρώπη επιταχύνει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του νέου πλαισίου φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

