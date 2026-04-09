Οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ
Διεθνής Οικονομία 09 Απριλίου 2026, 23:20

Οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ

«Αρμάδα» ασιατικών δεξαμενόπλοιων κατευθύνεται προς λιμάνια των ΗΠΑ καθώς εξαπλώνονται οι ενεργειακές ελλείψεις

ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Σε επίπεδα ρεκόρ προβλέπεται να φτάσουν οι εξαγωγές αργού πετρελαίου των ΗΠΑ τον Απρίλιο, καθώς πελάτες στην Ασία αναζητούν προμήθειες για να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής που χάθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο όμιλος έρευνας πετρελαίου Kpler εκτιμά ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά σχεδόν το ένα τρίτο στα 5,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αυτόν τον μήνα, από 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο. Η ζήτηση από Ασιάτες πελάτες θα αυξηθεί κατά 82% στα 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Σύμφωνα με την Kpler, υπάρχουν επί του παρόντος 68 άδεια δεξαμενόπλοια καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ, σε σύγκριση με 24 την εβδομάδα πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Πέρυσι ο μέσος όρος ήταν 27 δεξαμενόπλοια. Η Kpler βασίζει τα στοιχεία της στις κρατήσεις δεξαμενόπλοιων και στις αναμενόμενες αφίξεις.

«Μια στρατιά δεξαμενόπλοιων κατευθύνεται προς τα εδώ», δήλωσε στους Financial Times ο Ματ Σμιθ, αναλυτής της Kpler.

Η αύξηση των εξαγωγών υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο των ΗΠΑ ως παγκόσμιου προμηθευτή, αλλά ο ανταγωνισμός από την Ασία θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τις αμερικανικές τιμές, εντείνοντας τους φόβους για μια νέα έξαρση πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η σύγκρουση έχει αφήσει την Ασία ιδιαίτερα ευάλωτη

Περίπου το 80% του πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ το 2025 προορίζονταν για την Κίνα και τους γείτονές της.

Μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων που ανακοινώθηκε την Τρίτη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δημιούργησε ελπίδες τα Στενά θα ανοίξουν ξανά για τα δεξαμενόπλοια μετά από εβδομάδες σχεδόν πλήρους κλεισίματος.

Ωστόσο, το Ιράν δήλωσε ότι έκλεινε το στενό την Τετάρτη μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Η διακοπή εβδομάδων σε μια πλωτή οδό που χειρίζεται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είχε αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ κατά περισσότερο από 50% πριν η είδηση ​​της εκεχειρίας προκαλέσει απότομη πτώση.

Οι αυξανόμενες αμερικανικές εξαγωγές έχουν επίσης ωθήσει προς τα πάνω τις τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου, με το West Texas Intermediate να φτάνει σε υψηλό τετραετίας πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η τιμή του την Τετάρτη παρέμεινε πάνω από 40% υψηλότερη από ό,τι πριν από τον πόλεμο, παρά την εκεχειρία με το Ιράν.

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων αποτελεί πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ, ο οποίος εξελέγη με την υπόσχεση να μειώσει στο μισό τις τιμές της ενέργειας. Μια έρευνα αυτή την εβδομάδα από το Pew Research Center διαπίστωσε ότι σχεδόν το 70% των Αμερικανών ανησυχούσε για την αύξηση τιμών που προέκυψε από τον πόλεμό του στο Ιράν.

Τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ έχουν μειωθεί απότομα, ενώ οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί πάνω από 4 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Η τιμή του ντίζελ, κρίσιμου για μεταφορές και γεωργία, πλησιάζει το ιστορικό υψηλό των 5,81 δολαρίων ανά γαλόνι.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την απελευθέρωση περισσότερων από 170 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ και έχει χαλαρώσει τους κανόνες για τη ρύπανση για να διατηρήσει υπό έλεγχο τις τιμές των καυσίμων.

πετρέλαιο

Οι κινήσεις Τραμπ μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ για καταναλωτές στις ΗΠΑ

Ωστόσο, οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι κινήσεις θα μπορούσαν να γυρίσουν μπούμερανγκ, καθιστώντας περισσότερο φθηνό πετρέλαιο διαθέσιμο σε ξένους αγοραστές που απεγνωσμένα αναζητούν προμήθειες.

«Δεδομένου ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να διατηρήσει υπό έλεγχο τις τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ, το μόνο που κάνει είναι να κάνει το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σχετικά πιο ελκυστικό», δήλωσε ο Σμιθ.

Ωστόσο, παρόλο που οι απελευθερώσεις από το SPR θα βοηθήσουν στην αναπλήρωση των εμπορικών αποθεμάτων και στη συγκράτηση περισσότερου πληθωρισμού τιμών καυσίμων, η εγχώρια παραγωγή δεν αυξανόταν αρκετά γρήγορα για να βοηθήσει, είπε.

Οι απελευθερώσεις από το στρατηγικό απόθεμα περιορίζονται επίσης σε περίπου 1 εκατ.-1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Οι ΗΠΑ καταναλώνουν περίπου 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως και ο πόλεμος έχει διακόψει την προσφορά 10-15 εκατ. βαρελιών ημερησίως από τον Κόλπο.

Η Σούζαν Μπελ, αναλύτρια στον ερευνητικό όμιλο Rystad, δήλωσε στους FT ότι οι αυξανόμενες εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μετά την σύλληψη Μαδούρο, υποστήριζαν περισσότερες αμερικανικές εξαγωγές.

Πολλά διυλιστήρια των ΗΠΑ έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται βαρύτερες ποιότητες πετρελαίου από χώρες όπως η Βενεζουέλα και ο Καναδάς, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να εξαχθεί μεγαλύτερη παραγωγή ελαφρύτερου εγχώριου σχιστολιθικού πετρελαίου.

Οι αυξανόμενες τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ έχουν ήδη προκαλέσει εκκλήσεις για απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου από ορισμένους πολιτικούς που θέλουν τους Αμερικανούς καταναλωτές σε προτεραιότητα, διασφαλίζοντας ότι οι ενεργειακοί πόροι χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση των τιμών στην εγχώρια αγορά.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει μια απαγόρευση εξαγωγών, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα παγιδεύσει ορισμένα προϊόντα πετρελαίου στις ΗΠΑ και θα ωθήσει τα διυλιστήρια να μειώσουν την παραγωγή. Ωστόσο, ορισμένοι έχουν προειδοποιήσει ότι Ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη εάν οι αναταραχές στη Μέση Ανατολή που προκλήθηκαν από τον πόλεμο συνεχίσουν να αυξάνουν το κόστος των καυσίμων καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Πηγή: ΟΤ

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

Markets
ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Εξελίξεις 08.04.26

Θεαματική πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
EuroCup Γυναικών 09.04.26

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ – Άλκμααρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα
Europa League 09.04.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Θέλτα για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Conference League 09.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

