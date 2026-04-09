Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Για την περίοδο 14 Απριλίου έως 17 Απριλίου.
- Τι λένε οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ για τον 19χρονο φοιτητή με μηνιγγίτιδα
- Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε - «Βαρέθηκα τη μυστικότητα»
- H Γη γίνεται όλο και φωτεινότερη τις νύχτες – Η Ευρώπη όμως σκοτείνιασε
- Ο Μαρκ Ρούτε αποθέωσε τον… Τραμπ: «Θαυμάζω την ηγεσία του»
Κατά την περίοδο 14 Απριλίου έως 17 Απριλίου, θα καταβληθούν 49.008.656,14 ευρώ σε 39.962 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π.ΟΑΕΕ.
Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- «Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
- Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
- Μια βραδιά γεμάτη καλά νέα στην Σόφια
- «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
- Μελάνια Τραμπ: «Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν, ούτε ήμασταν φίλοι»
- Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
- Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
- Ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις