Μελόνι: Η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, δεν είναι ταμπού
Διεθνής Οικονομία 09 Απριλίου 2026, 22:50

Μελόνι: Η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, δεν είναι ταμπού

Η Τζόρτζια Μελόνι υποστηρίζει την αναστολή των ευρωπαϊκών κανόνων για το έλλειμμα εάν συνεχιστει η κρίση στη Μέση Ανατολή

ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Σιουτζούκης
Την προσωρινή αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, στο ενδεχόμενο μεγαλύτερης διάρκειας του πολέμου, υπαινίχθηκε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι μιλώντας σήμερα στο ιταλικό κοινοβούλιο.

«Εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά μια ευρωπαϊκή απάντηση η οποία, στην προσέγγιση και τα μέσα της, δεν θα διαφέρει από εκείνη που εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid το 2020», δήλωσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Γερουσία.

H Ιταλίδα πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «δεν θα πρέπει να αποτελεί ταμπού η εξέταση μιας πιθανής προσωρινής αναστολής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

Η Ιταλία θα μπορούσε επίσης να ενεργοποιήσει μια εθνική ρήτρα εξαίρεσης που επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΕ, ως απάντηση σε εξαιρετικές περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου τους.

Όπως αναφέρει το Reuters , η ιταλική κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όσο η Ρώμη βρίσκεται υπό τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Μέτρα για τα καύσιμα

Ακόμα, η Τζόρτζια Μελόνι μιλώντας για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε στην παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και εναντίον της κερδοσκοπίας, λέγοντας χαρακτηριστικά:

Αντιμετωπίσαμε το θέμα με ευθύνη και το κάναμε με ένα αρχικό μέτρο που μείωσε την τιμή του ντίζελ και της βενζίνης κατά 25 σεντς ανά λίτρο και εισήγαγε έναν μηχανισμό κατά της κερδοσκοπίας. Το κάναμε αρχικά για 20 ημέρες, περιμένοντας τις εξελίξεις στην κρίση, και με το υπουργικό συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής, το αναχρηματοδοτήσαμε και το παρατείναμε μέχρι την 1η Μαΐου.

«Η Ιταλία παραμένει έτοιμη να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την πρόληψη πιθανών κερδοσκοπικών συμπεριφορών (στις τιμές της ενέργειας), συμπεριλαμβανομένων, εάν χρειαστεί, περαιτέρω μέτρων σχετικά με τα κέρδη των εταιρειών ενέργειας», πρόσθεσε η Μελόνι.

Η θέση της Μελόνι δεν είναι καινούρια

Αυτή η στάση δεν είναι εντελώς νέα για τη Ρώμη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναστείλει αυτούς τους κανόνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως έκανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Στις αρχές Απριλίου, ο υπουργός Οικονομίας Τζανκάρλο Τζορτζέτι είχε ήδη κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δήλωσε ενώπιον του Eurogroup ότι «ο προβληματισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι αναπόφευκτος εάν η κατάσταση δεν αλλάξει», εξηγώντας ότι θα υπερασπιστεί αυτή τη θέση όποτε είναι δυνατόν σε διεθνείς συναντήσεις.

Η θέση της Τζόρτζια Μελόνι ενδιαφέρει και τη Γαλλία για προφανείς λόγους καθώς η χώρα αντιμετωπίζει υψηλό δημόσιο χρέος αλλά και δημοσιονομικά ελλείμματα. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που η συγκεκριμένη αποστροφή της Ιταλίδας πρωθυπουργού αναδεικνύεται και προβάλλεται σήμερα από τη γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos.

Πηγή: ΟΤ

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

