Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα

Με τους δικαιούχους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 8, 9 και 0, συνεχίζεται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass.

Από αύριο, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, και έπειτα, θα παραμείνει ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου του ΑΦΜ. Σημειώνεται ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα τις προηγούμενες μέρες λόγω της μαζικής προσέλευσης των δικαιούχων για αιτήσεις και της αδυναμίας του συστήματος να ανταποκριθεί σε αυτές το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε τη σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ.

Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα

Συνεχίζεται ο Γολγοθάς για χιλιάδες δικαιούχους του Fuel Pass, καθώς δεν έχουν επιλυθεί ακόμα τα προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας, τα οποία εστιάζονται κυρίως στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων.

Το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί βασικό εμπόδιο για τους πολίτες που επιχειρούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία της αίτησης, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν μήνυμα να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Ποιοι δικαιούνται το Fuel Pass

Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίζεται από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 2024.

Για τους άγαμους το όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης στο Fuel Pass 2026, οι πολίτες εισέρχονται στο vouchers.gov.gr και ταυτοποιούνται μέσω της ΓΓΠΣΔΔ.

Αφού συνδεθούν, καλούνται να συμπληρώσουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

Τα στοιχεία

Παράλληλα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση των σωστών στοιχείων του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας).

Οι δικαιούχοι καλούνται επίσης να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να λάβουν την ενίσχυση.

Η πρώτη επιλογή αφορά την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία εγκαθίσταται στο smartphone μέσω τεχνολογίας NFC και παραδοσιακά προσφέρει υψηλότερο ποσό επιδότησης, με αποκλειστική χρήση στα πρατήρια.

Η δεύτερη επιλογή αφορά την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), όπου τα χρήματα είναι άμεσα διαθέσιμα, ωστόσο η επιδότηση ενδέχεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερη.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία διασταυρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δρομολογείται η πληρωμή. Οι πρώτες πιστώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, αρχικά για όσους επέλεξαν την κατάθεση σε IBAN και ακολούθως για την ενεργοποίηση των ψηφιακών καρτών.

Πότε θα λάβουν τα χρήματα

Όσοι υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα σήμερα, Μ. Δευτέρα, έλαβαν το ποσό της επιδότησης εντός 48 ωρών, δηλαδή μέχρι και τη Μ. Τετάρτη. Όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

-60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

-50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

-35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

-30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.