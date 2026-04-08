Κρίσιμες αμερικανικές υποδομές στο στόχαστρο ιρανών χάκερ, προειδοποιεί το FBI

Ιρανοί χάκερ βάζουν στο στόχαστρο βιομηχανικά συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης και άλλες υποδομές κρίσιμης σημασίας, προειδοποιούν το FBI, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και οι αρχές κυβερνοασφάλειας.

Οι ηλεκτρονικές επιθέσεις στοχεύουν εκτεθειμένους «προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές», ή PLC, κυκλώματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο μηχανών και βιομηχανικών διαδικασιών.

Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης «οθόνες εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων», ή SCADA, οθόνες στις οποίες οι χειριστές βλέπουν και ελέγχουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι χάκερ παρενέβησαν στα δεδομένα που προβάλλονταν στις οθόνες και απέσπασαν πληροφορίες.

Οι ιρανοί χάκερ θέλουν να προκαλέσουν «διαταραχές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών», σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Σε μερικές περιπτώσεις, η δραστηριότητα αυτή έχει οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας και οικονομικές ζημίες».

Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ώρες προτού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε κατάπαυση πυρός στον πόλεμο με το Ιράν, έχοντας υπαναχωρήσει από την προηγούμενη δραματική απειλή του για «εξαφάνιση ενός ολόκληρου πολιτισμού».

Η νέα προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εκδόθηκε από το FBI, την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας, την Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας, το υπουργείο Ενέργειας και η Εθνική Δύναμη Κυβερνοαποστολών.

Ο υπηρεσίες δεν κατονόμασαν τους στόχους, αναφέραν όμως ότι στο στόχαστρο μπήκαν κυβερνητικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και ενέργειας.

Νωρίτερα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν είχε απειλήσει με επιθέσεις σε data center που λειτουργούν στη Μέση Ανατολή γίγαντες της αμερικανικής τεχνολογίας όπως οι Nvidia, Apple, Microsoft και Google.

Λίγο μετά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης στο Ιράν, η ελληνική Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας ζήτησε από ναυτιλιακές εταιρείες, τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις να σκανάρουν τα δίκτυά τους για κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε κυβερνοεπιθέσεις.