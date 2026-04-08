Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)
Άλλα Αθλήματα 08 Απριλίου 2026, 08:12

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Σάββας Λιαμίρας
Δεν είναι καλή η φετινή σεζόν για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος αδυνατεί να βρει λύσεις στα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και μοιραία δέχεται ήττες σαν αυτή από τον Φρανσίσκο Τσερούντολο στον δεύτερο γύρο του Μόντε Κάρλο Masters (7-5, 6-4).

Μια ήττα που ανέδειξε τις «χτυπητές» αδυναμίες που υπάρχουν στο παιχνίδι του Έλληνα τενίστα, ο οποίος μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στο πρώτο χωμάτινο τουρνουά της φετινής σεζόν θα έχει ένα έλλειμα 200 πόντων στη συγκομιδή του (σ.σ τελευταίων 12 μηνών), με αποτέλεσμα να χάσει ακόμα περισσότερες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Ο συμπατριώτης μας, ο οποίος μπήκε στη Μεγάλη Εβδομάδα ως Νο. 48 στον κόσμο, μετά την ήττα από τον Φρανσίσκο Τσερούντολο, θα υποχωρήσει τουλάχιστον 17 θέσεις και στο καλύτερο σενάριο θα βρεθεί στο Νο. 65. Υπάρχουν μάλιστα και κάποια σενάρια, τα οποία είναι μεν τραβηγμένα αλλά υπαρκτά, που φέρνουν τον Στέφανο ακόμα και εκτός top-70.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς μπήκε στο 2026 ως Νο. 34 (05/01/2026) και έχοντας ως στόχο – σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα – την επιστροφή στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP. Αντ’ αυτού, ο Στέφανος έχει πέσει πλέον στο Νο.65 της ATP, με το μέλλον μάλιστα να είναι δυσοίωνο για τον 27χρονο συμπατριώτη μας.

Οριακό 2026, αρνητικό 12άμηνο

Το παιχνίδι με τον Τσερούντολο ήταν το 17ο σε επίπεδο ATP (σ.σ εξαιρείται το Davis Cup), που έδωσε μέσα στο 2026 ο Τσιτσιπάς, με το ρεκόρ του να είναι στο 9-8. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Στέφανος φέτος έχει ποσοστό νίκης 52.9%, όταν γενικά στην καριέρα του έχει 66.8% (477-237). Μια… οριακή σεζόν, με τον Ελληνα τενίστα να έχει μερικές πολύ καλές εμφανίσεις, όπως αυτή απέναντι στον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ στον δεύτερο γύρο του 1000άρι τουρνουά του Μαϊάμι (6-3, 7-6 [3]), αλλά και πολλές άσχημες, όπως αυτή κόντρα στον Γάλλο Άρθουρ Φις στον τρίτο γύρο του αμερικάνικου τουρνουά (0-6, 1-6).

Οριακός απολογισμός νικών-ηττών για τον Τσιτσιπά, που γίνεται, όμως, αρνητικός αν υπολογίσει κανείς τους αγώνες του τελευταίου 12μήνου (7/4/2025 – 7/4/2026). Σε αυτό το διάστημα ο Στέφανος έχει δώσει 40 παιχνίδια και έχει ρεκόρ 19/21. Ποσοστό 47.5%. Αρνητικό είναι και το ρεκόρ των τελευταίων 10 αναμετρήσεων για τον συμπατριώτη μας, ο οποίος έχει 4/6. Αναφερόμαστε πάντα για παιχνίδια ATP. Δηλαδή εξαιρείται το Davis Cup, οι αγώνες επίδειξης και τα μη βαθμολογούμενα τουρνουά που μπορεί να έχει παίξει.

Το μέλλον

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά το μονό, ο Στέφανος αποκλείστηκε και στο διπλό, όπου αγωνίστηκε έχοντας ως παρτενέρ του τον αδερφό του, Πέτρο. Το ελληνικό διδυμο ηττήθηκε από τους Μάνουελ Γκινάρντ (Γάλλος)/Γκουίντο Αντρεότζι (Αργεντινός) με 2-0 σετ (6-2, 6-4).

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έλαβε τέλος η συμμετοχή του Τσιτσιπά στο φετινό τουρνουά του Μόντε Κάρλο και το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στην Γερμανία, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο.

Εκεί ο Στέφανος θα προσπαθήσει να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά, για να μπορέσει να διατηρήσει τους βαθμούς που κέρδισε πέρσι την αντίστοιχη εβδομάδα στη Βαρκελώνη, που είναι ίδιου επιπέδου με αυτό του Μονάχου (ATP 500). Σε διαφορετική περίπτωση είναι πολύ πιθανό να πέσει ακόμα περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη.

Μετά το Μόναχο, ο Στέφανος θα ταξιδέψει στην Ισπανία για το Masters της Μαδρίτης, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 20 Απριλίου έως 3 Μαΐου. Στη συνέχεια ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί στη Ρώμη, για το Masters, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 Μαΐου έως τις 17, ενώ η περιπέτεια του Στέφανου στη φετινή χωμάτινη σεζόν θα ολοκληρωθεί με το Ρολάν Γκαρός, που θα γίνει από τις 25 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου.

Ερωτηματικό αποτελεί η εβδομάδα πριν από το γαλλικό Όπεν, όπου υπάρχουν τα τουρνουά του Αμβούργου και της Γενεύης, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εάν θα παίξει σε κάποιο από αυτά ή εάν ο Στέφανος θα πάει κατευθείαν στη γαλλική πρωτεύουσα μετά τη Ρώμη.

Το πρόγραμμα του Τσιτσιπά:

Μόναχο: 13-19 Απριλίου
Μαδρίτη: 20 Απριλίου – 3 Μαΐου
Ρώμη: 4-17 Μαΐου
Ρολάν Γκαρός: 25 Μαΐου – 7 Ιουνίου.

*Ερωτηματικό η εβδομάδα 18-24/5, όπου μπορεί να λάβει μέρος σε δύο τουρνουά: Είτε στη Γενεύη, είτε στο Αμβούργο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Στέφανος θα χρειαστεί να κάνει υπερβάσεις στα επόμενα τουρνουά, για να ανέβει βαθμολογικά και να είναι seeded στα επόμενα Grand Slams, αλλιώς θα είναι unseeded, γεγονός που σημαίνει πολύ δύσκολες κληρώσεις, ακόμα και στον πρώτο γύρο.

Πετρέλαιο: Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είσαστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Πυρ και μανία ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κ. Καραπαπάς με αφορμή ότι γράφτηκε στο διαδίκτυο πως ο Λανουά βρήκε ελίτ διαιτητές για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου και μάλιστα με ονόματα των ρέφερι

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

