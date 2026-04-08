Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!
Η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στους «8» του Champions League και ο Ντιέγκο Σιμεόνε παραχώρησε μια συνέντευξη Τύπου πολύ διαφορετική από τις άλλες.
Ο Αργεντινός τεχνικός της Ατλέτικο είχε στο πλευρό του τον Αντουάν Γκριεζμάν και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, αποθεώνοντας σε πρώτη φάση τον Γάλλο επιθετικό κι εν συνεχεία του την… είπε για το παιχνίδι με τους μπλαουγκράνα.
Συγκεκριμένα, ο «Τσόλο» γνωρίζοντας ότι ο Γκριεζμάν το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από την ομάδα της Μαδρίτης για να αγωνιστεί στο MLS και στο Ορλάντο, ζήτησε από όλους τους δημοσιογράφους να πει δύο λόγια πρώτα σαν προπονητής της Ατλέτικο και σαν οπαδός της για τον Γάλλο.
Αφού τον αποθέωσε και υποκλίθηκε στα όσα έχει καταφέρει στην τεράστια καριέρα του, απαίτησε από τον ίδιο να παίξει τουλάχιστον άλλα 5 παιχνίδια με την ομάδα στο Champions League, δηλαδή να φτάσει μέχρι και τον τελικό και μετά να αποχωρήσει.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Σιμεόνε συνέχισε και ξεκαθάρισε στον Γκριεζμάν μεταξύ σοβαρού και αστείου πως «Σε αγαπάω πολύ, είμαι ο προπονητής σου. Ξέρεις αν στο ματς με την Μπαρτσελόνα δεν τρέχεις, είσαι εκτός».
Δείτε απόσπασμα από τον Ντιέγκο Σιμεόνε και τον Αντουάν Γκριεζμάν:
@espnfc Diego Simeone started the UCL press conference speaking directly to Antoine Griezmann 🥹 #atleticodemadrid #griezmann ♬ snowfall – Øneheart & reidenshi
