Τι απάντησε ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ στις φήμες για τον Ολυμπιακό

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί έντονα με τον Ολυμπιακό, καθώς το τελευταίο διάστημα διάφορα ρεπορτάζ του εξωτερικού αναφέρουν ότι αναμένεται να αποτελέσει παίκτης των Ερυθρόλευκων ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα απάντησε στις φήμες και υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί να κάνει κάποιο σχόλιο και έχει στρέψει την προσοχή του στα δύο παιχνίδια που απομένουν για το φινάλε της regular season.

Όπως τόνισε ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ, το καλοκαίρι θα είναι free agent, ωστόσο προτιμάει να συζητήσει για το μέλλον του όταν έρθει η ώρα, αφού αυτή τη στιγμή η σεζόν στην Euroleague βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή και πλησιάζουν τα playoffs.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ

«Δεν έχω κανένα σχόλιο γι’ αυτό. Είμαι συγκεντρωμένος στα επόμενα δύο παιχνίδια. Θα είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάμε γι’ αυτό μέχρι να έρθει η ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός.