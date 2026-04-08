Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Έφυγε» ο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 8/4 σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο το σερβικό, αλλά και ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Όπως αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ είχε σημαντικά προβλήματα με τα νεφρά του τα τελευταία χρόνια. Το 2025 είχε κάνει επέμβαση και μεταμόσχευση. Ωστόσο τον περασμένο Μάρτιο επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του, παρουσιάζοντας πλέον προβλήματα στην καρδιά του αλλά και στους πνεύμονες. Έδωσε μάχη το τελευταίο διάστημα αλλά δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Βουγιόσεβιτς ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στη Σερβία, έχοντας κατακτήσει αρκετά τρόπαια στη Σερβία, ενώ είχε διατελέσει και προπονητής στην εθνική ομάδα της Σερβίας, του Μαυροβούνιου, και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Η καριέρα του Βουγιόσεβιτς

Γεννημένος στις 3 Μαρτίου 1959 στο Τίτογκραντ, ο Βουγιόσεβιτς πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Βελιγράδι, όπου έχτισε ένα όνομα που μνημονεύεται έως και σήμερα, έχοντας αφήσει το στίγμα του στο σερβικό μπάσκετ.

Αποτέλεσε άλλωστε επί σειρά ετών προπονητή της Παρτίζαν, με την οποία έγραψε χρυσές σελίδες. Κατά την περίοδο μέχρι το 2010, οι ασπρόμαυροι κυριάρχησαν υπό τις οδηγίες του με εννέα συνεχόμενα εθνικά πρωταθλήματα, με ένα ακόμη το 2013, τέσσερα κύπελλα και τέσσερα πρωταθλήματα NLB.

Αποκορύφωμα αυτής της πορείας ήταν η παρουσία στο Final 4 της Euroleague το 2010. Την ίδια χρονιά, έγινε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Παρτιζάν.