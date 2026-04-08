Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στα social media εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.
Το δικό του «αντίο» στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έστειλε ο Ολυμπιακός με μία ανάρτησή του στα social media, καθώς ο σπουδαίος Σέρβος απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών.
Ο Βουγιόσεβιτς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρίως με τα νεφρά του, και επέζησε επίσης από μεταμόσχευση στη Λευκορωσία το 2025.
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Βουγιόσεβιτς:
«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.
Ένας αληθινός δάσκαλος του παιχνιδιού και ένας προπονητής που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το πάθος, η γνώση και η αφοσίωσή του ενέπνευσαν γενιές παικτών και φιλάθλων.
Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.
Αναπαύσου εν ειρήνη, κόουτς».
