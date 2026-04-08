Τα λόγια του Γκεόργκι Χάτζι για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Δεν μπορώ να μιλήσω, έχασα τον… πατέρα μου»
Ο Γκεόργκι Χάτζι μίλησε στο «Digi» για τον χαμό του Μιρτσέα Λουτσέσκου, τονίζοντας πως ήταν για εκείνον ένας δεύτερος πατέρας.
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου απεβίωσε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών στο Βουκουρέστι, όπου είχε εισαχθεί στις 29 Μαρτίου. Η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου διαδόθηκε γρήγορα και οι πρώην παίκτες του ήθελαν να στείλουν μηνύματα φόρου τιμής στον θρύλο του ρουμανικού ποδοσφαίρου.
Ο Γκεόργκι Χάτζι, ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών στη Ρουμανία, μίλησε για τον χαμό του Μιρτσέα και τόνισε ότι τον είχε ως δεύτερο πατέρα, ενώ η συγκίνησή του ήταν εμφανέστατη.
😢 Gheorghe Hagi, Lucescu’nun vefatı üzerine bağlandığı bir televizyon kanalında ağlamaktan konuşamadı. pic.twitter.com/HTdZtpbv5j
— Meritking News TR (@mknewstr) April 7, 2026
Αναλυτικά όσα είπε ο Χάτζι για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου:
«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν τόσο σημαντικός για μένα στη ζωή. Ένας τόσο αγαπητός άνθρωπος, που με εμπιστεύτηκε από την αρχή. Με στήριζε πάντα όταν τον χρειαζόμουν. Είναι κάτι περισσότερο από ένας προπονητής που έφτασε σε ιστορικό επίπεδο.
Είναι μια δύσκολη στιγμή, λυπάμαι ο Θεός να τον συγχωρέσει και να τον αναπαύσει! Δεν μπορώ να μιλήσω, ήμουν ένα παιδί που μεγάλωσε. Σε παρακαλώ… σήμαινε πολλά για μένα. Ήταν σαν γονιός, μου είναι δύσκολο να μιλήσω», υπογράμμισε ο 61χρονος.
Ο Γκεόργκι Χάτζι έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ρουμανίας στις 10 Αυγούστου 1983, υπό τις οδηγίες του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ξεκινώντας στο φιλικό παιχνίδι με τη Νορβηγία, το οποίο έληξε ισόπαλο δίχως σκορ. Ο «Λούτσε» οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του στην πρώτη του θητεία μεταξύ 11 Νοεμβρίου 1981 και 10 Σεπτεμβρίου 1986.
«C’était un professeur, un membre de ma famille. Il représentait énormément pour moi, j’ai tellement appris de lui. Il m’a soutenu quand j’en ai eu besoin, a cru en moi depuis le jour 1. Je n’ai pas les mots, alors laissez-moi…» – Gheorghe Hagi, à propos de Mircea Lucescu. pic.twitter.com/j3cWiyYgi1
— Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) April 7, 2026
Το 2024, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι είχε μιλήσει σε Μέσο της Ρουμανίας για την σχέση του με τον 80χρονο, λέγοντας: «Με πήρε κατευθείαν από τους νέους, από τη Λουτσεαφάρουλ, με πήρε κατευθείαν στην πρώτη ομάδα, στους άνδρες, δηλαδή, στην καλύτερη ομάδα της Ρουμανίας. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα τα καλά για μένα.
Του άρεσε να προωθεί νέους που ήταν ηγέτες στην ηλικιακή τους ομάδα, του άρεσε να τους βλέπει, να τους γνωρίζει, όπως όλοι μας. Όπως κάθε προπονητής, όπως κάθε τεχνικός διευθυντής, τους βλέπεις, τους γνωρίζεις και είναι μια διαδικασία ανταγωνισμού. Και σε ένα σημείο, υπάρχουν εκείνοι που αντέχουν όλη την πίεση και όλα όσα σημαίνει αυτή η πίεση στο ποδόσφαιρο, αυτή του να είσαι νικητής, γιατί μόνο τότε υπάρχει πίεση, όταν θέλεις να κερδίζεις».
- Τα λόγια του Γκεόργκι Χάτζι για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Δεν μπορώ να μιλήσω, έχασα τον… πατέρα μου»
