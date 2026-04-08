Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Συνέχεια στους προημιτελικούς με τιτανομαχίες σε Βαρκελώνη και Παρίσι
Champions League 08 Απριλίου 2026, 10:29

Συνέχεια στους προημιτελικούς με τιτανομαχίες σε Βαρκελώνη και Παρίσι

Δεύτερη ημέρα προημιτελικών στο Champions League την Μεγάλη Τετάρτη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε Βαρκελώνη και Παρίσι για δυο σούπερ ευρωπαϊκά ντέρμπι.

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ ήταν οι δύο κερδισμένες από τα πρώτα ματς των προημιτελικών του Champions League την Μεγάλη Τρίτη (8/4). Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης πλέον, η συνέχεια δίνεται με τις επόμενες δύο σούπερ αναμετρήσεις, σε Βαρκελώνη και Παρίσι. Στο «Καμπ Νόου», η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και στο «Παρκ ντε Πρενς» η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, την Λίβερπουλ, με τη σέντρα και των δύο αγώνων να γίνεται στις 22:00.

Για την Παρί του Λουίς Ενρίκε αυτή θα είναι η δεύτερη σερί κόντρα με αγγλική ομάδα, αφού στον προηγούμενο γύρο -στους «16»- απέκλεισε την Τσέλσι, εκεί όπου μια σεζόν πριν, στον δρόμο για το τρόπαιο, είχε αποκλείσει την αποψινή (8/4) της αντίπαλο στα πέναλτι. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ από την πλευρά της, θα παίξει τα ρέστα της για τη φετινή σεζόν σε αυτές τις διπλές μονομαχίες με τους Παριζιάνους, έχοντας παρουσιάσει μια εξαιρετικά προβληματική εικόνα συνολικά και έχοντας μείνει εκτός όλων των στόχων της. Μάλιστα, προέρχεται και από βαριά ήττα 4-0 από τη Σίτι στο FA Cup και θέλει να… ρεφάρει με ένα καλό αποτέλεσμα στον πρώτο προημιτελικό.

Στη Βαρκελώνη, την ίδια ώρα, σε μια επανάληψη του προ τεσσάρων ημερών ντέρμπι της La Liga που βρήκε νικήτρια τη Μπαρτσελόνα με 2-1 και… καβάλα στο άλογο για τον τίτλο, οι Καταλανοί υποδέχονται ξανά τους «ροχιμπλάνκος» του Σιμεόνε σε ένα ματς που οι δυο τους θα μπουν να παίξουν για πέμπτη φορά φέτος.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Champions League:

Τα ματς της Μ. Τετάρτης (8/4):

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο
Παρί – Λίβερπουλ

Τα αποτελέσματα στα ματς της Μ. Τρίτης (7/4)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ VS Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης VS Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026
Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)

Ελένη Βρεττού: Τέθηκαν οι βάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της CrediaBank

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Εκεχειρία με Ιράν και ΗΠΑ να δηλώνουν νικητές

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)

Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

Γιώργος Νοικοκύρης
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά

Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Πέρι, ο Τριντό και το κάρμα
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό ευγνωμονούν το κάρμα

Η Κέιτι Πέρι δημοσιεύει νέα φωτογραφία του Τζάστιν Τριντό σε παιχνιδιάρικη ανάρτηση στο Instagram: «Δεν ήξερα ότι το κάρμα μπορεί να σε ανταμείψει σε τέτοιο βαθμό».

Έφη Αλεβίζου
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Πρέσβη της Κίνας
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Πρέσβη της Κίνας

Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα με τον Περιφερειάρχη και τον Πρέσβη να συζητούν και να διερευνούν την περαιτέρω συνεργασία στους τομείς του Τουρισμού, της Επιχειρηματικότητας και της Αγροδιατροφής.

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
«Οι γυναικείες φωνές είναι άποψη» - O Monsieur Minimal, η εξέλιξη, η πατρότητα κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Φροίξος Φυντανίδης
Ανακοινώθηκε η απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών – Από πότε θα ισχύει
Ανακοινώθηκε η απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών – Από πότε θα ισχύει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027

Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές - Επιστολή από ΕΕ

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψε τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βασίλης Ρίζος: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Ο άτυχος άνδρας, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
Champions League 08.04.26

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)

Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης
Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης

Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΤτΕ: Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό – Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός
Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό - Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός

Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
