Συγκινητική ανάρτηση του Ντόρσεϊ για τον γιο του: «Μου ζήτησες 40, θα κρατήσω την υπόσχεσή μου!» (vids)
Η συγκινητική ανάρτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ αφιερωμένη στον γιο του, που του έδωσε κίνητρο να πετύχει ρεκόρ καριέρας (37π.) κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ!
O Τάιλερ Ντόρσεϊ «έλαμψε» στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ (102-88), καθώς σημείωσε 37 πόντους κόντρα στους Μαδριλένους και πέτυχε ρεκόρ καριέρας!
Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο 30χρονος γκαρντ αποκάλυψε το πρόσωπο που του έδωσε κίνητρο για τη σπουδαία εμφάνισή του, δημοσιεύοντας μία τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στον γιο του.
Συγκεκριμένα, ο Ντόρσεϊ δημοσίευσε ένα συγκινητικό story στο instagram με τη φωτογραφία του γιου του, Σάιλο και έγραψε: «Σε ευχαριστώ για το κίνητρο, θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Μου έλειπαν 3 πόντοι».
Η ανάρτηση του Ντόρσεϊ
Τι κι αν του έλειπαν 3 πόντοι για να φτάσει τους 40 και να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, ο Ντόρσεϊ έζησε μία ονειρική βραδιά στο ΣΕΦ που θα θυμάται για πάντα και το πιο σπουδαίο απ΄όλα είναι ότι για εκείνον πηγή έμπνευσης αποτελεί ο γιος του, το πρόσωπο που θα ναι πάντα εκεί για εκείνον, ώστε να αντλεί δύναμη, να εξελίσσεται και να προοδεύει!
Dorsey is on ANOTHER LEVEL today! 🔥
7/11 3FG… @TDORSEY_1 @Olympiacos_BC #RivalrySeries pic.twitter.com/qLLVbvEsqs
— EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2026
Το ρεκόρ καριέρας που κρατούσε από το 2021
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ «πλήγωσε» τη «βασίλισσα» στο ΣΕΦ και πέτυχε νέο ρεκόρ καριέρας, μετά τους 32 πόντους που είχε σημειώσει το 2021 κόντρα στη ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
Ο ταλαντούχος γκαρντ σταμάτησε στους 37 πόντους κάνοντας ρεκόρ καριέρας, ξεπερνώντας τους 32 από την πρώτη του θητεία στον Πειραιά απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Επιπλέον πρόσθεσε 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ, σε 28 λεπτά.
- Συγκινητική ανάρτηση του Ντόρσεϊ για τον γιο του: «Μου ζήτησες 40, θα κρατήσω την υπόσχεσή μου!» (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις