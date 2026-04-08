Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Συγκινητική ανάρτηση του Ντόρσεϊ για τον γιο του: «Μου ζήτησες 40, θα κρατήσω την υπόσχεσή μου!» (vids)
Euroleague 08 Απριλίου 2026, 08:29

Η συγκινητική ανάρτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ αφιερωμένη στον γιο του, που του έδωσε κίνητρο να πετύχει ρεκόρ καριέρας (37π.) κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ!

O Τάιλερ Ντόρσεϊ «έλαμψε» στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ (102-88), καθώς σημείωσε 37 πόντους κόντρα στους Μαδριλένους και πέτυχε ρεκόρ καριέρας!

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο 30χρονος γκαρντ αποκάλυψε το πρόσωπο που του έδωσε κίνητρο για τη σπουδαία εμφάνισή του, δημοσιεύοντας μία τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στον γιο του.

Συγκεκριμένα, ο Ντόρσεϊ δημοσίευσε ένα συγκινητικό story στο instagram με τη φωτογραφία του γιου του, Σάιλο και έγραψε: «Σε ευχαριστώ για το κίνητρο, θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Μου έλειπαν 3 πόντοι».

Τι κι αν του έλειπαν 3 πόντοι για να φτάσει τους 40 και να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, ο Ντόρσεϊ έζησε μία ονειρική βραδιά στο ΣΕΦ που θα θυμάται για πάντα και το πιο σπουδαίο απ΄όλα είναι ότι για εκείνον πηγή έμπνευσης αποτελεί ο γιος του, το πρόσωπο που θα ναι πάντα εκεί για εκείνον, ώστε να αντλεί δύναμη, να εξελίσσεται και να προοδεύει!

Το ρεκόρ καριέρας που κρατούσε από το 2021

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ «πλήγωσε» τη «βασίλισσα» στο ΣΕΦ και πέτυχε νέο ρεκόρ καριέρας, μετά τους 32 πόντους που είχε σημειώσει το 2021 κόντρα στη ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο ταλαντούχος γκαρντ σταμάτησε στους 37 πόντους κάνοντας ρεκόρ καριέρας, ξεπερνώντας τους 32 από την πρώτη του θητεία στον Πειραιά απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Επιπλέον πρόσθεσε 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ, σε 28 λεπτά.

Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

