Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Super League: «Τελικός» παραμονής στις Σέρρες – Οι μάχες των play-out
Ποδόσφαιρο 08 Απριλίου 2026, 10:58

Super League: «Τελικός» παραμονής στις Σέρρες – Οι μάχες των play-out

Δεύτερη αγωνιστική των play-out της Super League και η μάχη της παραμονής περιλαμβάνει τον... τελικό ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα, αλλά και ακόμη δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια.

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Spotlight

Η δεύτερη αγωνιστική των play out της Super League θα διεξαχθεί σήμερα (8/4), με τρεις πολύ σημαντικές αναμετρήσεις, όσον αφορά τη «μάχη» της παραμονής.

Στις 16:00 η ΑΕΛ θα υποδεχθεί στην έδρα της τον Παναιτωλικό. Δύο νίκες σημείωσε ο Παναιτωλικός απέναντι στην ΑΕΛ στο φετινό πρωτάθλημα, αρχικά με 3-0 στο Αγρίνιο για τον πρώτο γύρο, ενώ επικράτησε και με 4-1 στη Θεσσαλία στις 7 Φεβρουαρίου 2026.

Στις 17:00 ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει στην έδρα του τον Αστέρα AKTOR. Έξι διαδοχικές νίκες έχει ο Πανσερραϊκός απέναντι στον Aστέρα AKTOR εντός και εκτός έδρας, ενώ έχει διατηρήσει το αήττητό του στα οκτώ τελευταία μεταξύ τους, με συγκομιδή επτά νίκες και μια ισοπαλία.

Η τελευταία επικράτηση των Αρκάδων ήταν στις 2 Δεκεμβρίου 2023 με 1-0 στην Τρίπολη. Εκείνη ήταν η τρίτη στην σειρά διαδοχική νίκη. Ο Πανσερραϊκός έχει τέσσερις διαδοχικές νίκες εντός έδρας επί της ομάδας της Αρκαδίας, με τις τρεις να είναι με σκορ 2-1, όπως και η φετινή τους, ενώ υπάρχει και μια με 2-0.

Στις 19:00 ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί στο Περιστέρι την Κηφισιά. Αυτή είναι η έκτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες και η τρίτη με γηπεδούχο τον Ατρόμητο. Στις πέντε προηγούμενες δεν έχει σημειωθεί ισοπαλία μεταξύ τους και υπάρχουν τρεις νίκες για την Κηφισιά και δύο για τον Ατρόμητο.

Στις φετινές τους αναμετρήσεις για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος σημειώθηκαν δύο νίκες φιλοξενούμενων, αφού η Κηφισιά επικράτησε με 2-1 στο Περιστέρι για την ένατη αγωνιστική της Super League και ο Ατρόμητος με 1-0 για την εικοστή στη Νίκαια.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των play out της Super League:

ΑΕΛ – Παναιτωλικός (16:00)

Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR (17:00)

Ατρόμητος – Κηφισιά (19:00)

Η βαθμολογία της Super League

Τράπεζες
Ελένη Βρεττού: Τέθηκαν οι βάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της CrediaBank

Ελένη Βρεττού: Τέθηκαν οι βάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της CrediaBank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Κόσμος
Εκεχειρία με Ιράν και ΗΠΑ να δηλώνουν νικητές

Εκεχειρία με Ιράν και ΗΠΑ να δηλώνουν νικητές

inWellness
inTown
Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
Champions League 08.04.26
Champions League 08.04.26

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)

Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Euroleague 08.04.26
Euroleague 08.04.26

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.

Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)
Άλλα Αθλήματα 08.04.26
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 07.04.26
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 08.04.26
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά

Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Επιστήμες 08.04.26
Επιστήμες 08.04.26

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Πέρι, ο Τριντό και το κάρμα
Love birds 08.04.26
Love birds 08.04.26

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό ευγνωμονούν το κάρμα

Η Κέιτι Πέρι δημοσιεύει νέα φωτογραφία του Τζάστιν Τριντό σε παιχνιδιάρικη ανάρτηση στο Instagram: «Δεν ήξερα ότι το κάρμα μπορεί να σε ανταμείψει σε τέτοιο βαθμό».

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Πρέσβη της Κίνας
Αυτοδιοίκηση 08.04.26
Αυτοδιοίκηση 08.04.26

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Πρέσβη της Κίνας

Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα με τον Περιφερειάρχη και τον Πρέσβη να συζητούν και να διερευνούν την περαιτέρω συνεργασία στους τομείς του Τουρισμού, της Επιχειρηματικότητας και της Αγροδιατροφής.

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
Το κρατάει αληθινό 08.04.26
Το κρατάει αληθινό 08.04.26

«Οι γυναικείες φωνές είναι άποψη» - O Monsieur Minimal, η εξέλιξη, η πατρότητα κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Ανακοινώθηκε η απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών – Από πότε θα ισχύει
Από τον Μητσοτάκη 08.04.26
Από τον Μητσοτάκη 08.04.26

Ανακοινώθηκε η απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών – Από πότε θα ισχύει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027

Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Κόσμος 08.04.26
Κόσμος 08.04.26

Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές - Επιστολή από ΕΕ

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψε τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Βασίλης Ρίζος: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Βασίλης Ρίζος 08.04.26
Βασίλης Ρίζος 08.04.26

Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Ο άτυχος άνδρας, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
Champions League 08.04.26
Champions League 08.04.26

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)

Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης
Κρίσιμο σταυροδρόμι 08.04.26
Κρίσιμο σταυροδρόμι 08.04.26

Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης

Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

ΤτΕ: Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό – Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός
Έκθεση ΤτΕ 08.04.26
Έκθεση ΤτΕ 08.04.26

Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό - Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός

Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Euroleague 08.04.26
Euroleague 08.04.26

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

