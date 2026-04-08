Super League: «Τελικός» παραμονής στις Σέρρες – Οι μάχες των play-out

Η δεύτερη αγωνιστική των play out της Super League θα διεξαχθεί σήμερα (8/4), με τρεις πολύ σημαντικές αναμετρήσεις, όσον αφορά τη «μάχη» της παραμονής.

Στις 16:00 η ΑΕΛ θα υποδεχθεί στην έδρα της τον Παναιτωλικό. Δύο νίκες σημείωσε ο Παναιτωλικός απέναντι στην ΑΕΛ στο φετινό πρωτάθλημα, αρχικά με 3-0 στο Αγρίνιο για τον πρώτο γύρο, ενώ επικράτησε και με 4-1 στη Θεσσαλία στις 7 Φεβρουαρίου 2026.

Στις 17:00 ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει στην έδρα του τον Αστέρα AKTOR. Έξι διαδοχικές νίκες έχει ο Πανσερραϊκός απέναντι στον Aστέρα AKTOR εντός και εκτός έδρας, ενώ έχει διατηρήσει το αήττητό του στα οκτώ τελευταία μεταξύ τους, με συγκομιδή επτά νίκες και μια ισοπαλία.

Η τελευταία επικράτηση των Αρκάδων ήταν στις 2 Δεκεμβρίου 2023 με 1-0 στην Τρίπολη. Εκείνη ήταν η τρίτη στην σειρά διαδοχική νίκη. Ο Πανσερραϊκός έχει τέσσερις διαδοχικές νίκες εντός έδρας επί της ομάδας της Αρκαδίας, με τις τρεις να είναι με σκορ 2-1, όπως και η φετινή τους, ενώ υπάρχει και μια με 2-0.

Στις 19:00 ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί στο Περιστέρι την Κηφισιά. Αυτή είναι η έκτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες και η τρίτη με γηπεδούχο τον Ατρόμητο. Στις πέντε προηγούμενες δεν έχει σημειωθεί ισοπαλία μεταξύ τους και υπάρχουν τρεις νίκες για την Κηφισιά και δύο για τον Ατρόμητο.

Στις φετινές τους αναμετρήσεις για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος σημειώθηκαν δύο νίκες φιλοξενούμενων, αφού η Κηφισιά επικράτησε με 2-1 στο Περιστέρι για την ένατη αγωνιστική της Super League και ο Ατρόμητος με 1-0 για την εικοστή στη Νίκαια.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των play out της Super League:

ΑΕΛ – Παναιτωλικός (16:00)

Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR (17:00)

Ατρόμητος – Κηφισιά (19:00)

