Σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Στη Nationala Arena του Βουκουρεστίου θα τεθεί την Μεγάλη Πέμπτη σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου.
- Απίστευτο περιστατικό: Πάτησε με το αυτοκίνητο τον συγγενή του για κτηνοτροφικές διαφορές
- Ανήλικη κατήγγειλε ότι βιάστηκε από 17χρονο Αιγύπτιο που φιλοξενούσε στο σπίτι της
- Σε πόσες μέρες γίνεται η έκδοση των συντάξεων – Η προϋπόθεση για σύνταξη-εξπρές
- Η Αμερική επιτίθεται και η Κίνα απουσιάζει – Μια παγίδα για την… Ουάσιγκτον
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια του, στον προπονητή του ΠΑΟΚ και γιο του, Ραζβάν, αλλά και σε όλο το ρουμάνικο ποδόσφαιρο.
Ο 80χρονος Ρουμάνος θρυλικός προπονητής πέθανε την Τρίτη (7/4) στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ρουμανίας και σήμερα βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες για το τελευταίο αντίο.
Αξίζει να σημειωθεί πως η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη (9/4) στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου, ενώ μία μέρα αργότερα, θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Από εκεί και πέρα, η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
- Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
- Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
- Σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου
- Στην Ισπανία ο ΠΑΟΚ – Μεγάλη «μάχη» με τη Μούρθια για την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup
- Τι απάντησε ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ στις φήμες για τον Ολυμπιακό
- Συγκινητική ανάρτηση του Ντόρσεϊ για τον γιο του: «Μου ζήτησες 40, θα κρατήσω την υπόσχεσή μου!» (vids)
- Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις μεγάλες νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
