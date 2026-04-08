Σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια του, στον προπονητή του ΠΑΟΚ και γιο του, Ραζβάν, αλλά και σε όλο το ρουμάνικο ποδόσφαιρο.

Ο 80χρονος Ρουμάνος θρυλικός προπονητής πέθανε την Τρίτη (7/4) στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ρουμανίας και σήμερα βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες για το τελευταίο αντίο.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Λουτσέσκου

Αξίζει να σημειωθεί πως η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη (9/4) στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου, ενώ μία μέρα αργότερα, θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Από εκεί και πέρα, η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.