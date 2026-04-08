Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Παροξυσμός για τον Βεζένκοφ στη Σόφια
Μπάσκετ 08 Απριλίου 2026, 19:33

Πάνω από 10.000 εισιτήρια έχουν φύγει για τη «μάχη» Χάποελ – Ολυμπιακός

Γιώργος Μαζιάς
Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Η παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ στη Σόφια μετατρέπει ένα παιχνίδι της EuroLeague σε ένα γεγονός με έντονο συμβολισμό και πρωτοφανή απήχηση. Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στην «Arena Sofia», έχει ήδη καταγράψει αριθμούς-ρεκόρ για τα δεδομένα του βουλγαρικού μπάσκετ, με περισσότερα από 10.000 εισιτήρια να έχουν διατεθεί, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που δημιουργεί η επιστροφή του κορυφαίου παίκτη της χώρας μπροστά στο κοινό του.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στους φίλους του μπάσκετ, αλλά αγγίζει συνολικά την αθλητική κοινότητα της Βουλγαρίας, που βλέπει στο πρόσωπο του Βεζένκοφ έναν σύγχρονο πρεσβευτή του αθλήματος. Η δυνατότητα να τον παρακολουθήσουν από κοντά, σε ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου απέναντι σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό αντίπαλο, έχει κινητοποιήσει χιλιάδες φιλάθλους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει μεγάλες διοργανώσεις.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία του Ολυμπιακού στη Σόφια αναμένεται να συνοδευτεί και από σημαντική μετακίνηση φιλάθλων από την Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει την προοπτική μιας «ερυθρόλευκης» εξέδρας. Η ομάδα του Πειραιά, που βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή της σεζόν, γνωρίζει ότι εκτός από το αγωνιστικό σκέλος, το παιχνίδι αποκτά και ιδιαίτερο ψυχολογικό βάρος, καθώς καλείται να διαχειριστεί την πίεση αλλά και την ώθηση που δημιουργεί το κοινό.

Αγωνιστικά, ο Βεζένκοφ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα του Ολυμπιακού και έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της διοργάνωσης. Η πρόσφατη εμφάνισή του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε τον ηγετικό του ρόλο, ενώ η αναμέτρηση στη Σόφια του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά σε ένα κοινό που τον αντιμετωπίζει ως εθνικό ήρωα.

Το γεγονός ότι εξετάζεται ακόμη και το άνοιγμα επιπλέον θυρών για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνει το μέγεθος του ενδιαφέροντος, αλλά και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει το μπάσκετ σε αγορές εκτός των παραδοσιακών «δυνάμεων». Η EuroLeague, μέσα από τέτοιες διοργανώσεις, θέλει να επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για διεθνοποίηση και διεύρυνση του κοινού της.

Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι στη Σόφια ξεπερνά τα όρια ενός απλού αγώνα κανονικής περιόδου. Πρόκειται για μια βραδιά όπου το αθλητικό γεγονός συναντά το συναίσθημα, την ταυτότητα και την ανάγκη ενός κοινού να δει από κοντά τον κορυφαίο εκπρόσωπό του. Και αυτό, από μόνο του, αρκεί για να εξηγήσει γιατί η ζήτηση εκτοξεύθηκε και γιατί το συγκεκριμένο ματς αποκτά χαρακτήρα γιορτής για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός θα παίξει χάρη στον Βεζένκοφ… εντός έδρας!

HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα απαντήσουμε αν δεν σταματήσει αμέσως η επίθεση στο Λίβανο

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική

Την πρόκρισή της στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η Εθνική πόλο των ανδρών, καθώς με 7 γκολ του Αργυρόπουλου νίκησε με 14-11 την Ολλανδίας στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης,

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
Euroleague 08.04.26

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν της ιστορίας του και κυνηγάει Άρη και… Σπανούλη για μυθικά ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Άκης Στρατόπουλος
Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
Euroleague 08.04.26

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.

Σύνταξη
Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Euroleague 08.04.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 07.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς
Social Media 08.04.26

Ο μισογυνισμός έχει έναν ενοποιητικό ρόλο: παρουσιάζοντας τον φεμινισμό ως κοινό εχθρό, επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες να βρουν κοινό έδαφος σε έναν κοινό «αγώνα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 08.04.26

Ρεκόρ κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με δεκαεννιά ερωτήματα της Νέας Αριστεράς προς το ΥΠΑΑΤ και τον Κώστα Τσιάρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έμειναν αναπάντητες από το 2024 μέχρι σήμερα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Μπέτις για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του
Τετάρτη η απόφαση 08.04.26

«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Είχες την ικανότητα να πετύχεις επιχειρηματικά, αλλά διάλεξες έναν δρόμο που καταστρέφει ζωές», δήλωσε μεταξύ άλλων η μητριά του Μάθιου Πέρι για την κατηγορούμενη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Την πρόκρισή της στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η Εθνική πόλο των ανδρών, καθώς με 7 γκολ του Αργυρόπουλου νίκησε με 14-11 την Ολλανδίας στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης,

Σύνταξη
Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Σύνταξη
Ισπανία: Η σιδηροτροχιά όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα
Κόσμος 08.04.26

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Κηφισιά για τη 2η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Συγκλονιστική Μαρία Κίτσου: Ξυλοδαρμός, ινομυαλγία, κακοποίηση και δάκρυα λύτρωσης – «Είμαι επιζήσασα»
Δύναμη 08.04.26

Η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε τις σκοτεινές πτυχές της παιδικής της ηλικίας, μιλώντας ανοιχτά για τη βία και την κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα της

Σύνταξη
Μπάγερν: Το τσάρτερ τους ήρθε φτηνότερα!
Πάνακριβη η πτήση γραμμής 08.04.26

Η ευρηματική πρωτοβουλία φίλων της Μπάγερν που «πέταξαν» μαζί για Μαδρίτη, νικώντας την ακρίβεια των αεροπορικών εισιτηρίων

Γιώργος Μαζιάς
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 2,5 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 08.04.26

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν 26 κιλά κοκαΐνη και πάνω από 360 κιλά κάνναβη - Η επεισοδιακή καταδίωξη και οι έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
Νέες, «τρομακτικές» φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους
Daily Mail 08.04.26

Μια συγκλονιστική συλλογή από φωτογραφίες που δεν έχουν ξαναδημοσιευτεί δείχνει τον Μάικλ Τζάκσον μαζί με «ταλαιπωρημένα» φερόμενα νεαρά θύματα, πυροδοτώντας μια νέα, εκρηκτική αγωγή.

Έφη Αλεβίζου
ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-2: Αποδοκιμασίες για τους γηπεδούχους, νίκη-σωτηρίας οι φιλοξενούμενοι (vid)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Με δυο γκολ του Αλεξιτς ο Παναιτωλικός πέρασε από την έδρα της ΑΕΛ και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Μαύρα χάλια οι Θεσσαλοί, ο κόσμος αποδοκίμασε και έφευγε από τα γήπεδο.

Σύνταξη
Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 08.04.26

Οι καταναλωτές καλούνται να μην χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Σύνταξη
Super League 2: Οδυνηρή ήττα για την Καβάλα (2-0) – Νίκες παραμονής για Νέστο (0-2) και ΠΑΟΚ Β’
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ο Καμπανιακός έγινε η τρίτη ομάδα -μετά τους Μακεδονικό και ΠΑΣ Γιάννινα- που υποβιβάζεται και μαθηματικά στη Γ΄ Εθνική, από τον Α΄ όμιλο της Super League 2, παρά τη νίκη του με 2-0 επί της Καβάλας.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Φυλή – Συνελήφθησαν 20 άτομα, ξηλώθηκαν καλώδια μήκους 2χλμ για ρευματοκλοπή
Ελλάδα 08.04.26

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό της Φυλής με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

