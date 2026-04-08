Champions League 08 Απριλίου 2026, 23:52

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0: Επίδειξη δύναμης από τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)

Εντυπωσιακή εμφάνιση από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ απέναντι στην απογοητευτική Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Λίβερπουλ, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του Champions League και η γαλλική ομάδα είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έκαναν εκπληκτική εμφάνιση, κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και το τελικό 2-0 φαντάζει «φτωχό» για να περιγράψει την ανωτερότητα της ομάδας του Λουίς Ενρίκε απέναντι στην απογοητευτική Λίβερπουλ.

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας ότι πριν την έναρξη του παιχνιδιού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 80 ετών.

Η Παρί έδειξε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης τις… διαθέσεις της, καθώς πίεσε την Λίβερπουλ επιδιώκοντας ένα γρήγορο γκολ που θ’ άλλαζε τα δεδομένα του παιχνιδιού.

Η τακτική της γαλλικής ομάδας δικαιώθηκε στο 11’, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Παρί χρειάστηκε την βοήθεια της τύχης για ν’ ανοίξει το σκορ.

Ο Ντουέ έκανε το σουτ από δεξιά, η μπάλα κόντραρε στον Χράφενμπεργκ και κατέληξε στα δίχτυα των «κόκκινων» για το 1-0.


Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και αν δεν ήταν ο Μαμαρντασβίλι, θα είχαν πετύχει κι άλλα γκολ.

Ο Γεωργιανός πορτιέρε της Λίβερπουλ ήταν σε καλή βραδιά και οι αποκρούσεις του στα σουτ των Κβαρατσκέλια, Ντουέ και Ντεμπελέ, κράτησαν το σκορ στα επίπεδα του 1-0 στο πρώτο 45λεπτο.

Οι κόντρες που έβγαλε η γαλλική ομάδα ήταν «φαρμακερές» και η αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων βρέθηκε εκτεθειμένη σε πολλές περιπτώσεις.

Από την άλλη πλευρά η αγγλική ομάδα δεν κατάφερε να γίνει απειλητική για την εστία της Παρί, καθώς Σομποσλάι και Εκτικέ κινήθηκαν σε… ρηχά νερά στο πρώτο μέρος.

Η στατιστική άλλωστε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου τα λέει όλα, με την κατοχή μπάλας να είναι 75% για τους Γάλλους, οι οποίοι είχαν και οκτώ τελικές (τέσσερις στην εστία).

Η Λίβερπουλ με 25% κατοχή και καμιά τελική προσπάθεια, δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι από τα πρώτα 45 λεπτά στο Παρκ Ντε Πρενς.

Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο, με απίστευτο γκολ του Κβαρατσκέλια

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, θέλοντας να πετύχουν και δεύτερο γκολ και η Παρί είχε τεράστια ευκαιρία με τον Ντεμπελέ στο 53′.

Ο επιθετικός της γαλλικής ομάδας βρέθηκε σε εξαιρετική θέση στην περιοχή της Λίβερπουλ, αλλά σούταρε άουτ.

Στο 65′ όμως η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα της, με εκπληκτικό γκολ του Κβαρατσκέλια.

Ο Νέβες πέρασε την ωραία κάθετη πάσα στον Γεωργιανό και αυτός έκανε «σμπαράλια» την άμυνα της Λίβερπουλ, πέρασε και τον Μαμαρντασβίλι και σκόραρε κάνοντας το 2-0.


Στο 70′ μάλιστα ο Σάντσες καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κονατέ στον Εμερί, αλλά πήρε πίσω την απόφασή του, καθώς τον φώναξε το VAR να ξαναδεί την φάση. Στο βίντεο φάνηκε ξεκάθαρα πως ο στόπερ των «κόκκινων» δεν ανέτρεψε τον παίκτη της Παρί.

Η γαλλική ομάδα έκανε πάντως ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο του Παρκ Ντε Πρενς και το σκορ δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις είτε λόγω των κακών τελειωμάτων του Ντεμπελέ είτε λόγω των αποκρούσεων του Μαμαρντασβίλι.

Θα πρέπει μάλιστα να επισημάνουμε, ότι στο 86′ ο στράικερ της Παρί είχε και δοκάρι.

Το 2-0 έμεινε μέχρι το τέλος και με τη νίκη αυτή, η Παρί είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι η ομάδα που θα προκριθεί από το «ζευγάρι» Παρί – Λίβερπουλ θ’ αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη νικήτρια του «ζευγαριού», Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης.


Το «κλειδί» του ματς:

Η Παρί είχε τον απόλυτο έλεγχο στον ρυθμό του αγώνα και οι αντεπιθέσεις της ήταν μεγάλο πρόβλημα για την άμυνα της αγγλικής ομάδας.

Άλλαξε το ματς:

Ο Ντουέ άνοιξε το σκορ στα πρώτα λεπτά του αγώνα και η Παρί κυριάρχησε απόλυτα μετά το 1-0.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Σομποσλάι δεν κατάφερε να βοηθήσει τους«κόκκινους».

Ο διαιτητής:

Ο Χοσέ Σάντσες έκανε λάθος στο μαρκάρισμα του Κονατέ δίνοντας πέναλτι υπέρ της Παρί, αλλά τον «έσωσε» το VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Στο 70′ ο Σάντσες έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κονατέ στον Εμερί, αλλά από το VAR φώναξαν τον Ισπανό να δει την φάση και τελικά δεν καταλογίστηκε η εσχάτη των ποινών.

Σκόρερ: Ντουέ 11’, Κβαρατσκέλια 65′.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Χακίμι, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ-Εμερί, Κβαρατσκέλια, Ντουέ (77′ Λι), Ντεμπελέ (88′ Ερναντέζ).

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κέρκες (78′ Ρόμπερτσον), Γκόμεζ, Μακ Άλιστερ, Χράβενμπερχ, Βιρτς (78′ Χάκπο), Σομποσλάι (78′ Τζόουνς), Φρίμπονγκ (91′ Νιονί), Εκιτικέ (78′ Ίσακ).

Το παιχνίδι Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου.

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

World
Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Αθλητική Ροή
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)

Αποβολή του Κουμπαρσί, ο οποίος γκρέμισε» ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε, με τον Άλβαρες να μετουσιώνει το φάουλ σε γκολ για το 1-0 της Ατλέτικοεπί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.

Σύνταξη
Champions League 08.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Champions League 08.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπάγερν: Το τσάρτερ τους ήρθε φτηνότερα!
Πάνακριβη η πτήση γραμμής 08.04.26

Μπάγερν: Το τσάρτερ τους ήρθε φτηνότερα!

Η ευρηματική πρωτοβουλία φίλων της Μπάγερν που «πέταξαν» μαζί για Μαδρίτη, νικώντας την ακρίβεια των αεροπορικών εισιτηρίων

Γιώργος Μαζιάς
Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
Champions League 08.04.26

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)

Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

Σύνταξη
Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Champions League 07.04.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Champions League 07.04.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
On Field 07.04.26

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Σύνταξη
Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ελλάδα 08.04.26

Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»
Μπάσκετ 08.04.26

Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»

Όσα δήλωσαν ο Μάρκο Νίκολιτς και Ορμπελίν Πινέδα για την πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Βαγιεκάνο. Όσα πρέπει να κάνει η Ένωση ώστε να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα ενόψει του επαναληπτικού.

Σύνταξη
Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική
Τεχνολογία 08.04.26

Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.  Η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Σύνταξη
Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

