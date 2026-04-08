Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ το ζευγάρι των τελικών στη Volley League Γυναικών (vid)

Στους τελικούς της Volley League Γυναικών προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς νίκησε τον ΑΟ Θήρας με 3-1 σετ (25-18, 15-25, 23-25, 19-25) στη Σαντορίνη με ανατροπή κι έκανε το 2-0 στις νίκες. Οι «πράσινες» ξεπέρασαν την πολύ καλή εκκίνηση των γηπεδούχων και με πολύ καλό βόλεϊ στα τρία επόμενα σετ έφτασαν στη νίκη και πλέον θα διεκδικήσουν το 27ο πρωτάθλημα της Ιστορίας τους και πρώτο μετά το 2024, απέναντι στον απίστευτο ΖΑΟΝ.

Στο πρώτο σετ ο ΑΟ Θήρας «επέστρεψε» μετά το αρχικό προβάδισμα του Παναθηναϊκού με 5-2 και με τις Γεννιτσαρίδη και Πάβιτσιτς να ανεβάζουν «στροφές» στην επίθεση, πήρε προβάδισμα με 17-12 και 19-14 κι έκλεισε το σετ με 25-18.

Ο Παναθηναϊκός «αντέδρασε» στο δεύτερο σετ και μετά το 5-5, άρχισε να «χτίζει» μία διαφορά χάρις στην εξαιρετική εικόνα της Λαμπκόφσκα στην επίθεση, την τρομερή Μπένετ και τα λάθη του ΑΟ Θήρας. Οι «πράσινες» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και «τελείωσαν» το σετ με 15-25, χάρις σε δύο επιθέσεις της Λαμπκόφσκα.

Ντέρμπι πόντο με τον πόντο επιφύλασσε το τρίτο σετ, με την Λαμπκόφσκα να κρατάει την επίθεση του Παναθηναϊκού και την Μπένετ να μπαίνει στην «εξίσωση». Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα 4 πόντων (15-19), ο ΑΟ Θήρας απάντησε με ένα σερί 3-0 (18-19), όμως η επίθεση της Γουάιτ στο φινάλε έκανε το 25-23 κι έδωσε προβάδισμα με 2-1 σετ στο «τριφύλλι».

Στο τέταρτο σετ, οι αθλήτριες του Παναθηναϊκού με την ψυχολογία στα ύψη απ’ την ανατροπή και τις Μπένετ, Γουάιτ να προσφέρουν σταθερά πόντους στην επίθεση και στο σερβίς, πήραν ξανά ένα σημαντικό προβάδισμα με 14-20 κι έκλεισαν το σετ με το εμφατικό 19-25 με πόντο της Χατζηευστριατιάδου, κάνοντας το 3-1 που τις οδήγησε στους τελικούς.

Διαιτητές: Βουδούρης, Γεωργάκη, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Επόπτες: Πολάτος, Οσιπίδης, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-12, 21-16, 25-18

2ο σετ: 6-8, 11-16, 14-21, 15-25

3ο σετ: 8-6, 14-16, 18-21, 23-25

4ο σετ: 8-7, 13-16, 14-21, 19-25

*Οι πόντοι ΑΟ Θήρας προήλθαν από 0 άσσους, 61 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του του Παναθηναϊκού προήλθαν από 1 άσσο, 63 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-18, 15-25, 23-25, 19-25) σε 112′.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (1/4 επ.), Πάβισιτς 9 (8/23 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 19% άριστες), Σιρίνινα 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ), Μάασε 22 (21/36 επ., 1 μπλοκ), Δημητριάδη 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 18 (18/48 επ., 50% υπ. – 21% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 57% υπ. – 14% άριστες), Σαουλίδου (λ), Μπαρμπαλιού, Θωμαΐδου, Μιρτσκουλάβα, Κεραμιτσοπούλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (6/13 επ., 2 μπλοκ), Γουάιτ 18 (16/31 επ., 2 μπλοκ, 41% υπ. – 23% άριστες), Μπένετ 16 (13/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1/3 επ.), Λαμπκόφσκα 16 (16/35 επ., 55% υπ. – 27% άριστες), Παπαγεωργίου / Αντωνακάκη (λ, 47% υπ. – 18% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη, Σάμανταν 12 (11/21 επ., 1 μπλοκ), Παπά.

Απίστευτος ΖΑΟΝ, «γύρισε» απ’ το 0-2 κόντρα στην ΑΕΚ και πήρε το «εισιτήριο» για τους τελικούς

Ο ΖΑΟΝ των… θαυμάτων έκανε άλλο ένα μεγάλο «μπαμ» στο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών, καθώς μετά τον Ολυμπιακό, απέκλεισε και την ΑΕΚ, φτάνοντας σε δεύτερη νίκη στην ημιτελική φάση και μάλιστα με απίστευτη ανατροπή 3-2 σετ (21-25, 22-25, 25-21, 25-20, 15-) απ’ το 0-2 και προκρίθηκε στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Ο ΖΑΟΝ θα έχει την ευκαιρία πλέον να διεκδικήσει τον 6ο τίτλο της Ιστορίας του και πρώτο μετά το 1981.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ δυνατά στα δύο πρώτα σετ, γνωρίζοντας πως ήταν πλέον με την… πλάτη στον τοίχο μετά την εντός έδρας ήττα της στον πρώτο ημιτελικό. Με τις Ντιούφ και Βάλκοβα πολύ σταθερές στην επίθεση και με καλή υποδοχή, πήρε το πρώτο σετ με 21-25, χάρις σε ένα μπλοκ της Κυπαρίσση, ενώ «καθάρισε» και το δεύτερο σετ χάρις στο μπλοκ της και την αποτελεσματικότητα των Κιουτσούκη και Ντιούφ (22-25).

Κάπου εκεί όμως ξεκίνησε η αντεπίθεση του ΖΑΟΝ. Με μία τρομερή εκκίνηση στο τρίτο σετ (7-1) κατάφερε να φέρει το σετ στα δικά του… μέτρα (παρά την προσπάθεια της ΑΕΚ να επιστρέψει) και μείωσε σε 1-2 με τον πόντο της Χιώγα που έκανε το 25-21. Στο τέταρτο σετ οι δύο ομάδες πάλευαν πόντο-πόντο, μέχρι το… ξέσπασμα του ΖΑΟΝ που μετέτρεψε το 20-17 σε 24-17, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με την επίθεση της Νικόλοβα (25-20).

Στο τάι-μπρέικ οι αθλήτριες του ΖΑΟΝ μπήκαν με… φτερά στα πόδια, προηγήθηκαν με 6-0 (!) και με πολύ προσεκτική διαχείριση έφτασαν στη νίκη απέναντι σε μία… απογοητευμένη ΑΕΚ με το μπλοκ της Γράβαρη (15-9).

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Μουλά Ειρ., Τσάλεντζ ρέφερι: Κατσούλης, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Σωνάκης, Μουζακίτη, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 14-16, 18-21, 21-25

2ο σετ: 7-8, 15-16, 18-21, 22-25

3ο σετ: 8-3, 16-11, 21-18, 25-21

4ο σετ: 8-7, 16-14, 21-17, 25-20

5ο σετ: 5-0, 10-5, 12-8, 15-9

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 11 άσσους, 66 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 7 άσσους, 64 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (21-25, 22-25, 25-21, 25-20, 15-09) σε 133′

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 9 (5/11 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Τικμανίδου 27 (25/46 επ., 2 άσσοι, 36% υπ. – 18% άριστες), Αλεξάκου 2 (1/15 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 24% άριστες), Ζιώγα 20 (19/56 επ., 1 άσσος), Γράβαρη 14 (8/14 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 4 (3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 58% υπ. – 37% άριστες), Νικόλοβα 10 (8/21 επ., 2 μπλοκ, 44% υπ. – 22% άριστες).

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 11 (6/18 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Βάλκοβα 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), Μπουρτέα 15 (11/26 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 13% άριστες), Ντιουφ 28 (25/65 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Καββαδία 11 (6/14 επ., 5 μπλοκ), Κυπαρίσση 15 (14/45 επ., 1 άσσος, 42% υπ. – 27% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 47% υπ. -29% άριστες).

Volley League Γυναικών – Πλέι οφ θέσεις 1-4

Κυριακή 5 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Α.Ε.Κ. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (25-23, 27-25, 12-25, 25-27, 12-15)

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Θήρας 3-1 (25-15, 25-20, 20-25, 25-15)

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ε.Κ. 3-2 (21-25, 22-25, 25-21, 25-20, 15-9)

Α.Ο. Θήρας – Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-18, 15-25, 23-25, 19-25)