Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ ο Φουρνιέ για το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βουλγαρία με τέσσερις απουσίες και τελευταία αυτή του Εβάν Φουρνιέ.
Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 102-88 στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε κάποια ζητήματα να διαχειριστεί. H ερυθρόλευκη ΚΑΕ με ενημέρωσή της ανέφερε πριν το ματς πως ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές, ωστόσο έπαιξε στο ματς με τους Μαδριλένους.
Ο Γάλλος σταρ ωστόσο δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα για την αναμέτρηση της 37ης αγωνιστικής απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ καθώς προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ενόψει και των πολύ δύσκολων αναμετρήσεων που έρχονται.
Εκτός κι άλλοι τρεις πλην του Φουρνιέ
Παράλληλα, εκτός είναι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ απόντες θα είναι και οι τραυματίες Μόντε Μόρις (μυϊκός σπασμός στη μέση) και Ταϊρίκ Τζόουνς (θλάση).
Αξίζει να σημειωθεί πως οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται έτσι να διαχειριστούν αυτές τις απουσίες τους στο ματς στη Σόφια και να μπουν στην τελική ευθεία όσο το δυνατόν πιο πλήρεις, για τα κρίσιμα που έρχονται με την έναρξη των playoffs.
