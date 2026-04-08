Οι διαιτητές της 37ης αγωνιστικής – Ο Ντιφαλά στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια

H Euroleague, μια μέρα πριν την κομβική 37η αγωνιστική της regular season, ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων και προχώρησε σε έναν ιδιαίτερο ορισμό στο κρίσιμο ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να ορίσει στο σπουδαίο παιχνίδι στη «Roig Arena» με τις «νυχτερίδες» τον Μεντί Ντιφαλά, που συνήθως σε ματς ειδικών συνθηκών των πράσινων είναι εκεί.

Ο Γάλλος ρέφερι εξάλλου είναι αυτός που ορίστηκε σε τέσσερα συνεχόμενα ματς το 2024 που ο Παναθηναϊκός πήρε το ευρωπαϊκό, μιας και ήταν μαζί με τον Μπελόσεβιτς από τα δύο ματς των play off με τη Μακάμπι, μέχρι τον ημιτελικό και τον τελικό στο Βερολίνο στο Final Four. Αλλά και φέτος, ο Ντιφαλά στο ματς που «έκαιγε» για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Ντουμπάι για την πρόκριση στο Top 10, ορίστηκε από τη Euroleague.

Μετά τους ορισμούς λοιπόν, πρώτος διαιτητής θα είναι ο Μεντί Ντιφαλά από τη Γαλλία, με τους Τόμισλαβ Χόρντοφ από την Κροατία και Ουγκ Τεπενιέρ επίσης από τη Γαλλία να συμπληρώνουν την τριάδα.

Ποιους όρισε η Euroleague στο Χάποελ – Ολυμπιακός

Από την άλλη, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην «Arena 8888 Sofia», την ίδια μέρα στις 19:30, ορίστηκαν οι Ίλια Μπελόσεβιτς από τη Σερβία, Τζόσεφ Μπισάνγκ από τη Γαλλία και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς από τη Λετονία.