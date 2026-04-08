Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι

Τι κι αν οι πύραυλοι συνεχίζουν να πετούν. Τι κι αν οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Τι κι αν οι Ιρανοί φαίνεται πλέον ότι δύσκολα θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στο Μουντιάλ. Τι κι αν ο πλανήτης κρατάει την ανάσα του για τα όσα «έρχονται» και δεν μπορεί να ελέγξει.

Κάπου, σε μια (μεγάλη) «γωνιά», οι Μεξικανοί αποφάσισαν να το… διασκεδάσουν. Προετοιμαζόμενοι για το Μουντιάλ. Και «διαλύοντας» ένα ρεκόρ Γκίνες. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Και για το πρόσφατο ρεκόρ, αλλά και για τις… εορταστικές εκδηλώσεις. Εξηγούμαστε.

Πριν από αρκετές ημέρες, λοιπόν, και λίγους μήνες πριν φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη φορά στην ιστορία του, το Μεξικό κατέρριψε ένα ξεχωριστό Ρεκόρ. Αναζητώντας αν μπορούσαν να κάνουν για να κάνουν παγκόσμια αίσθηση και να μπουν στο βιβλίο, αποφάσισαν να διοργανώσουν το μεγαλύτερο… μάθημα ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Μια ανοιχτή προπόνηση, η οποία θα μείνει πλέον στην ιστορία.

Ο επίσημος κριτής των Ρεκόρ Γκίνες, Αλφρέντο Αρίστα ταξίδεψε αποκλειστικά για να… καταμετρήσει. Και το εγχείρημα πέτυχε. Βλέπετε, ο εντεταλμένος του οργανισμού, επιβεβαίωσε το ρεκόρ στην Πόλη του Μεξικού, καθώς συνολικά 9.500 άτομα συμμετείχαν σε ένα… μάθημα ποδοσφαίρου, διάρκειας 35 λεπτών, στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, το ιστορικό Ζόκαλο. Ο απίθανος αριθμός αυτός συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο ήταν μόλις 1.038 συμμετέχοντες!

Επικεφαλής της μαζικής αυτής αθλητικής γιορτής ήταν η Δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγκάδα και η Υπουργός Τουρισμού της χώρας, Χοσεφίνα Ροντρίγκες. Μαζί τους στο… υπαίθριο «γήπεδο» βρέθηκαν θρύλοι του μεξικανικού ποδοσφαίρου, όπως οι παλαίμαχοι Όσκαρ Πέρες, Μιγκέλ Εσπάνια και ο Κικίν Φονσέκα.

Οι χιλιάδες συμμετέχοντες κατέκλυσαν την πλατεία φορώντας πράσινες, λευκές και κόκκινες φανέλες, στα χρώματα της εθνικής τους σημαίας, με τυπωμένο το σύνθημα «Η μπάλα επιστρέφει σπίτι της». Πρόκειται για μια σαφή αναφορά στις δύο προηγούμενες φορές που το Μεξικό υπήρξε οικοδεσπότης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού θεσμού, το 1970 και το 1986.

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, η πλατεία Ζόκαλο μετατράπηκε σε ένα τεράστιο γήπεδο. Τεχνητός χλοοτάπητας κάλυψε το τσιμέντο γύρω από τον επιβλητικό ιστό της σημαίας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση με τα ιστορικά κτίρια που περιστοιχίζουν την πλατεία, όπως το Εθνικό Παλάτι και το Δημαρχείο. Οι παρευρισκόμενοι εξασκήθηκαν σε βασικές ποδοσφαιρικές κινήσεις και τεχνικές (πάσες, ντρίμπλες, τακουνάκια και κοντρόλ).

Όπως παραδέχονται σήμερα οι Μεξικανοί, η εκδήλωση λειτούργησε ως μια μεγάλη «προθέρμανση», καθώς το Μεξικό ετοιμάζεται να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη χώρα παγκοσμίως που φιλοξενεί τη διοργάνωση για τρίτη φορά. Μάλιστα, με αφορμή αυτό, συνεχίζονται οι δράσεις και οι… γιορτές.