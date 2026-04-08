sports betsson
weather-icon 20o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Εβρά διαπρέπει και στο «γήπεδο» των επιχειρήσεων
On Field 08 Απριλίου 2026, 19:20

Η ποδοσφαιρική καριέρα του παλαίμαχου Γάλλου αμυντικού ήταν γεμάτη επιτυχίες, αλλά ο Εβρά κατάφερε πιο εντυπωσιακά πράγματα στις επιχειρήσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Πατρίς Εβρά υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, με τεράστια καριέρα σε συλλογικό επίπεδο αλλά και στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Ο παλαίμαχος ακραίος μπακ φόρεσε με μεγάλη επιτυχία την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατακτώντας πέντε φορές την Πρέμιερ Λιγκ αλλά και το Champions League το 2008.

Το 2014 έφυγε από το Ολντ Τράφορντ και αγωνίστηκε σε Γιουβέντους, Μαρσέιγ και Γουέστ Χαμ, πριν πάρει την απόφαση να «κρεμάσει τα παπούτσια του».

Στην Ιταλία κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα με την «Βέκια Σινιόρα» και δύο φορές το Κύπελλο.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο Εβρά κέρδισε πολλά χρήματα από το ποδόσφαιρο αλλά ο ίδιος αποκάλυψε πως η απόφασή του ν’ ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις, αποδείχθηκε πολύ πιο προσοδοφόρα.

Οι επενδύσεις του πρώην άσου της Γιουνάιτεντ έχουν αποδειχθεί «λίρα εκατό» και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Πατρίς Εβρά έχουν «φουσκώσει» σε βαθμό που δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος.

«Τα πράγματα πήγαν πολύ καλά για μένα στον τομέα των επιχειρήσεων. Ήθελα πάντα ν’ ασχοληθώ με επενδύσεις που θα έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε αθλητές.

Ήθελα οι επιχειρήσεις μου να έχουν αυτή τη ταυτότητα και πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά.

Τώρα έχω πέντε εταιρίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μπορώ να πω ότι τα πήγα καλύτερα στον τομέα των επιχειρήσεων σε σχέση με το ποδόσφαιρο.

Δεν είμαι από αυτούς που πέρασαν πολλά χρόνια στα σχολεία, αλλά η συναναστροφή μου με πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, με βοήθησε σημαντικά.

Διευρύνθηκαν οι ορίζοντες μου, έκανα επαφές με σημαντικούς ανθρώπους κι αυτό μ’ έχει βοηθήσει πολύ από την μέρα που σταμάτησα το ποδόσφαιρο», τόνισε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας.

Ο Εβρά συνεχίζει την δραστηριοποίησή του στον χώρο των επιχειρήσεων, έχοντας νέες ιδέες για τους αθλητές που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση και αναζητούν συμβουλές επενδυτικού χαρακτήρα και όχι μόνο.

Headlines:
World
HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα απαντήσουμε αν δεν σταματήσει αμέσως η επίθεση στο Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Μπέτις για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική

Την πρόκρισή της στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η Εθνική πόλο των ανδρών, καθώς με 7 γκολ του Αργυρόπουλου νίκησε με 14-11 την Ολλανδίας στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης,

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Μπάσκετ 06.04.26

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 06.04.26

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός 06.04.26

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
On Field 06.04.26

Διονύσης Δελλής
On Field 05.04.26

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
On Field 05.04.26

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
On Field 04.04.26

Άκης Στρατόπουλος
On Field 04.04.26

Νικόλαος Κώτσης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Social Media 08.04.26

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 08.04.26

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Σύνταξη
Τετάρτη η απόφαση 08.04.26

Ευγενία Κοτρώτσιου
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Σύνταξη
Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Σύνταξη
Κόσμος 08.04.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Σύνταξη
Δύναμη 08.04.26

Σύνταξη
Πάνακριβη η πτήση γραμμής 08.04.26

Γιώργος Μαζιάς
Ελλάδα 08.04.26

Σύνταξη
Daily Mail 08.04.26

Έφη Αλεβίζου
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Σύνταξη
Ελλάδα 08.04.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Σύνταξη
Ελλάδα 08.04.26

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies