Ο Εβρά διαπρέπει και στο «γήπεδο» των επιχειρήσεων

Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Πατρίς Εβρά υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, με τεράστια καριέρα σε συλλογικό επίπεδο αλλά και στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Ο παλαίμαχος ακραίος μπακ φόρεσε με μεγάλη επιτυχία την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατακτώντας πέντε φορές την Πρέμιερ Λιγκ αλλά και το Champions League το 2008.

Το 2014 έφυγε από το Ολντ Τράφορντ και αγωνίστηκε σε Γιουβέντους, Μαρσέιγ και Γουέστ Χαμ, πριν πάρει την απόφαση να «κρεμάσει τα παπούτσια του».

Στην Ιταλία κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα με την «Βέκια Σινιόρα» και δύο φορές το Κύπελλο.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο Εβρά κέρδισε πολλά χρήματα από το ποδόσφαιρο αλλά ο ίδιος αποκάλυψε πως η απόφασή του ν’ ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις, αποδείχθηκε πολύ πιο προσοδοφόρα.

Man Utd legend Patrice Evra, 44, claims he has been even more successful after retirement having launched five companies

https://t.co/yFD6DlZfI0 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 8, 2026

Οι επενδύσεις του πρώην άσου της Γιουνάιτεντ έχουν αποδειχθεί «λίρα εκατό» και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Πατρίς Εβρά έχουν «φουσκώσει» σε βαθμό που δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος.

«Τα πράγματα πήγαν πολύ καλά για μένα στον τομέα των επιχειρήσεων. Ήθελα πάντα ν’ ασχοληθώ με επενδύσεις που θα έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε αθλητές.

Ήθελα οι επιχειρήσεις μου να έχουν αυτή τη ταυτότητα και πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά.

Τώρα έχω πέντε εταιρίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μπορώ να πω ότι τα πήγα καλύτερα στον τομέα των επιχειρήσεων σε σχέση με το ποδόσφαιρο.

Δεν είμαι από αυτούς που πέρασαν πολλά χρόνια στα σχολεία, αλλά η συναναστροφή μου με πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, με βοήθησε σημαντικά.

Διευρύνθηκαν οι ορίζοντες μου, έκανα επαφές με σημαντικούς ανθρώπους κι αυτό μ’ έχει βοηθήσει πολύ από την μέρα που σταμάτησα το ποδόσφαιρο», τόνισε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας.

Ο Εβρά συνεχίζει την δραστηριοποίησή του στον χώρο των επιχειρήσεων, έχοντας νέες ιδέες για τους αθλητές που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση και αναζητούν συμβουλές επενδυτικού χαρακτήρα και όχι μόνο.