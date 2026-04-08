Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»

Η ΑΕΚ φιλοξενείται αύριο (9/4, 19:45) από τη Ράγιο Βαγιεκάνο για το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Conference League και στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε τη χαρά του για την πρόκληση που έχει μπροστά της η ομάδα του.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι η Ράγιο έχει ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού ενώ αναφέρθηκε και σε όσα θα πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πάρει αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Μεγάλη μας χαρά που φτάσαμε εδώ. Ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας τον Ιούλιο από νωρίς στα προκριματικά και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έχουμε πίσω μας μία πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία, πρέπει να εξάρουμε και να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια των παικτών που μας έφεραν μέχρι εδώ. Αύριο παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, που παίζει ιδιαίτερο στυλ ποδοσφαίρου. Παραδοσιακή ισπανική ομάδα, αλλά δεν παίζει με τον κλασικό ισπανικό τρόπο, της αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο, έχει δυσκολέψει ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου. Είμαστε σε καλή φόρμα, οι παίκτες μου είναι μαχητές και αυτό θα δείξουμε και αύριο. Ευελπιστούμε ο καλύτερος να κερδίσει, είμαστε στο 50-50. Ελπίζω αύριο να πάρουμε αυτό το 1% που θα μας δώσει προβάδισμα. Χρειάζεται ενότητα, πίστη και να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα λάθη».

Για αυτά που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ: «Η Βαγιεκάνο έχει ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού, θα προσπαθήσει να μας υποχρεώσει σε λάθη στο build-up, πιέζει πολύ και έχει μεγάλη ταχύτητα. Χαρακτηρίζετια από ταχυδυναμικούς παίκτες στα άκρα και είναι ικανή στις στημένες μπάλες. Όλοι όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολη αναμέτρηση. Πρέπει φάση με φάση να χτίσουμε τον δικό μας ρυθμό, αν δεχθούμε τον ρυθμό της Ράγιο τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα».

Για την εντυπωσιακή πορεία της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Είναι ιδιαίτερα τιμητικό που είμαστε εδώ που είμαστε και στις δύο μεγάλες διοργανώσεις, στα προημιτελικά στην Ευρώπη και με προβάδισμα στο πρωτάθλημα. Κανείς δεν θα το πίστευε το καλοκαίρι, όμως τα όνειρα είναι για να γίνονται πράξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, πρέπει να ζήσουμε την αυριανή αναμέτρηση με συγκέντρωση και με τα στοιχεία και το αγωνιστικό πνεύμα που μας έφεραν μέχρι εδώ».

Για το αν θα υπάρχουν κοινά στοιχεία στην 11άδα με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Σίγουρα θα υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά με την 11άδα που είχαμε με τον Ολυμπιακό, όμως μιλάμε για νέες συνθήκες και νέα ατμόσφαιρα. Σαφώς μία νίκη σε ντέρμπι βοηθάει στην αυτοπεποίθηση, όμως υπήρξε και μία κατανάλωση ενέργειας και συναισθημάτων. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι απολύτως για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».

Για το μεγάλο ρόστερ και τους πολλούς παίκτες που δίνουν λύσεις: «Ζητάμε από όλους τους παίκτες της ΑΕΚ να φέρνουν με επιτυχία εις πέρας το έργο τους και να είναι πάντα έτοιμοι. Έχουμε μεγάλο ρόστερ και αρκετούς παίκτες, παρά το υψηλό επίπεδο έντασης δεν έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον».

Πινέδα: «Έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε ιστορία παίζοντας με τον καλύτερο τρόπο»

Ο Ορμπελίν Πινέδα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Βαγιεκάνο είπε:

Για το αν νιώθει καλύτερα φέτος με τις τόσες πολλές συμμετοχές και αν το περιβάλλον της ΑΕΚ που διεκδικεί στόχους τον εξιτάρει: «Εργαζόμαστε κάθε μέρα σκληρά για να ετοιμάσουμε την ομάδα. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας στο γήπεδο για να είμαστε στην κορυφή. Έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε ιστορία παίζοντας με τον καλύτερο τρόπο. Νιώθω ήρεμος, θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να πετύχουμε το καλύτερο. Οι συμπαίκτες μου με κάνουν ευτυχή και ελπίζω να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για το αν νιώθει ως φαβορί: «Καμία ομάδα δεν είναι εύκολη. Όλες θέλουν να φτάσουν ψηλά. Έχουμε απέναντί μας έναν σπουδαίο αντίπαλο, θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να κάνουμε μια σπουδαία εμφάνιση, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε».

Για τους παίκτες της Ράγιο που ξεχωρίζει: «Τίποτα δεν είναι εύκολο, κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του. Ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε εύκολο έργο και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο πιο συγκεντρωμένα γίνεται για να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα».

Για την εμπειρία του Γιόβιτς: «Έχουμε παίκτες που είναι έμπειροι για να μας βοηθήσουν και τέτοια παιχνίδια είναι παράδειγμα. Κάθε παίκτης θα το απολαύσει και σίγουρα παίκτες με την ποιότητα του Λούκα ή του Περέιρα ξέρουμε τι βοήθεια μπορούν να προσφέρουν».