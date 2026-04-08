Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»
Μπάσκετ 08 Απριλίου 2026, 22:25

Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»

Όσα δήλωσαν ο Μάρκο Νίκολιτς και Ορμπελίν Πινέδα για την πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Βαγιεκάνο. Όσα πρέπει να κάνει η Ένωση ώστε να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα ενόψει του επαναληπτικού.

Η ΑΕΚ φιλοξενείται αύριο (9/4, 19:45) από τη Ράγιο Βαγιεκάνο για το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Conference League και στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε τη χαρά του για την πρόκληση που έχει μπροστά της η ομάδα του.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι η Ράγιο έχει ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού ενώ αναφέρθηκε και σε όσα θα πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πάρει αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Μεγάλη μας χαρά που φτάσαμε εδώ. Ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας τον Ιούλιο από νωρίς στα προκριματικά και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έχουμε πίσω μας μία πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία, πρέπει να εξάρουμε και να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια των παικτών που μας έφεραν μέχρι εδώ. Αύριο παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, που παίζει ιδιαίτερο στυλ ποδοσφαίρου. Παραδοσιακή ισπανική ομάδα, αλλά δεν παίζει με τον κλασικό ισπανικό τρόπο, της αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο, έχει δυσκολέψει ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου. Είμαστε σε καλή φόρμα, οι παίκτες μου είναι μαχητές και αυτό θα δείξουμε και αύριο. Ευελπιστούμε ο καλύτερος να κερδίσει, είμαστε στο 50-50. Ελπίζω αύριο να πάρουμε αυτό το 1% που θα μας δώσει προβάδισμα. Χρειάζεται ενότητα, πίστη και να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα λάθη».

Για αυτά που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ: «Η Βαγιεκάνο έχει ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού, θα προσπαθήσει να μας υποχρεώσει σε λάθη στο build-up, πιέζει πολύ και έχει μεγάλη ταχύτητα. Χαρακτηρίζετια από ταχυδυναμικούς παίκτες στα άκρα και είναι ικανή στις στημένες μπάλες. Όλοι όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολη αναμέτρηση. Πρέπει φάση με φάση να χτίσουμε τον δικό μας ρυθμό, αν δεχθούμε τον ρυθμό της Ράγιο τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα».

Για την εντυπωσιακή πορεία της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Είναι ιδιαίτερα τιμητικό που είμαστε εδώ που είμαστε και στις δύο μεγάλες διοργανώσεις, στα προημιτελικά στην Ευρώπη και με προβάδισμα στο πρωτάθλημα. Κανείς δεν θα το πίστευε το καλοκαίρι, όμως τα όνειρα είναι για να γίνονται πράξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, πρέπει να ζήσουμε την αυριανή αναμέτρηση με συγκέντρωση και με τα στοιχεία και το αγωνιστικό πνεύμα που μας έφεραν μέχρι εδώ».

Για το αν θα υπάρχουν κοινά στοιχεία στην 11άδα με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Σίγουρα θα υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά με την 11άδα που είχαμε με τον Ολυμπιακό, όμως μιλάμε για νέες συνθήκες και νέα ατμόσφαιρα. Σαφώς μία νίκη σε ντέρμπι βοηθάει στην αυτοπεποίθηση, όμως υπήρξε και μία κατανάλωση ενέργειας και συναισθημάτων. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι απολύτως για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».

Για το μεγάλο ρόστερ και τους πολλούς παίκτες που δίνουν λύσεις: «Ζητάμε από όλους τους παίκτες της ΑΕΚ να φέρνουν με επιτυχία εις πέρας το έργο τους και να είναι πάντα έτοιμοι. Έχουμε μεγάλο ρόστερ και αρκετούς παίκτες, παρά το υψηλό επίπεδο έντασης δεν έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον».

Πινέδα: «Έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε ιστορία παίζοντας με τον καλύτερο τρόπο»

Ο Ορμπελίν Πινέδα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Βαγιεκάνο είπε:

Για το αν νιώθει καλύτερα φέτος με τις τόσες πολλές συμμετοχές και αν το περιβάλλον της ΑΕΚ που διεκδικεί στόχους τον εξιτάρει: «Εργαζόμαστε κάθε μέρα σκληρά για να ετοιμάσουμε την ομάδα. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας στο γήπεδο για να είμαστε στην κορυφή. Έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε ιστορία παίζοντας με τον καλύτερο τρόπο. Νιώθω ήρεμος, θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να πετύχουμε το καλύτερο. Οι συμπαίκτες μου με κάνουν ευτυχή και ελπίζω να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για το αν νιώθει ως φαβορί: «Καμία ομάδα δεν είναι εύκολη. Όλες θέλουν να φτάσουν ψηλά. Έχουμε απέναντί μας έναν σπουδαίο αντίπαλο, θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να κάνουμε μια σπουδαία εμφάνιση, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε».

Για τους παίκτες της Ράγιο που ξεχωρίζει: «Τίποτα δεν είναι εύκολο, κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του. Ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε εύκολο έργο και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο πιο συγκεντρωμένα γίνεται για να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα».

Για την εμπειρία του Γιόβιτς: «Έχουμε παίκτες που είναι έμπειροι για να μας βοηθήσουν και τέτοια παιχνίδια είναι παράδειγμα. Κάθε παίκτης θα το απολαύσει και σίγουρα παίκτες με την ποιότητα του Λούκα ή του Περέιρα ξέρουμε τι βοήθεια μπορούν να προσφέρουν».

Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
Champions League 08.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 08.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα αναβάθμισης, προϋπολογισμού περί το 1 εκ. ευρώ, πραγματοποίησαν ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι

Το μεγαλύτερο μάθημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, ενόψει του Μουντιάλ 2026, διεξήχθη σε μια πλατεία στην πόλη το Μεξικού και βρήκε θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Οι Μεξικανοί γιορτάζουν έτσι και ένα άλλο ρεκόρ, την 3η φορά που φιλοξενούν τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και αποφάσισαν να συνεχίσουν να το «φωνάζουν».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει

Ατρόμητος και Κηφισιά έπαιξαν για τη νίκη, όμως με την ισοπαλία κράτησαν την απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ατρόμητος είχε δοκάρι, με δέκα οι φιλοξενούμενοι από το 85’

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Μπέτις για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική (vids)
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική (vids)

Την πρόκρισή της στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η Εθνική πόλο των ανδρών, καθώς με 7 γκολ του Αργυρόπουλου νίκησε με 14-11 την Ολλανδίας στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης,

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο (vid)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο (vid)

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν ο Πανσερραϊκός κι ο Αστέρας σ’ ένα αποτέλεσμα που δεν... βόλεψε κανέναν με την ήττα της ΑΕΛ, καθώς παρέμειναν στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας των πλέι άουτ.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Κηφισιά για τη 2η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπάγερν: Το τσάρτερ τους ήρθε φτηνότερα!
Πάνακριβη η πτήση γραμμής 08.04.26

Μπάγερν: Το τσάρτερ τους ήρθε φτηνότερα!

Η ευρηματική πρωτοβουλία φίλων της Μπάγερν που «πέταξαν» μαζί για Μαδρίτη, νικώντας την ακρίβεια των αεροπορικών εισιτηρίων

Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ελλάδα 08.04.26

Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Σύνταξη
Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική
Τεχνολογία 08.04.26

Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.  Η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Σύνταξη
Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Σύνταξη
«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη με την αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ρουσφέτια να «χτυπάει κόκκινο».

Σύνταξη
ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Οικονομία 08.04.26

Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει η ΕΕ - Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει

Ατρόμητος και Κηφισιά έπαιξαν για τη νίκη, όμως με την ισοπαλία κράτησαν την απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ατρόμητος είχε δοκάρι, με δέκα οι φιλοξενούμενοι από το 85’

Σύνταξη
Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port
English edition 08.04.26

Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port

Addressing departing travelers, the minister extended his wishes for a happy Easter, saying he hoped Greeks would enjoy the holiday period on the country’s islands.

Σύνταξη
«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν
Αχ, Ευρώπη 08.04.26

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

