Μπρούκλιν Νετς – Μιλγουόκι Μπακς 96-90: Η κατρακύλα συνεχίζεται… (vids)

Ακόμη μία ήττα γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, αυτή τη φορά κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς με 96-90, σε άλλο ένα ματς που παρατάχθηκαν χωρίς τον ηγέτη τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Κανείς εκ των αδερφών Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε, ενώ για τα «Ελάφια» πάλευε μόνος του ο Ει Τζέι Γκριν, που σταμάτησε στους 20 πόντους.

Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Λίντελ με 21 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπεν Σαράφ με 19 πόντους.

Οι γηπεδούχοι είχαν σταθερά το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ στην τέταρτη περίοδο «καθάρισαν» το παιχνίδι, φτάνοντας ακόμη και στο +11 (83-72), με ψυχραιμία και επιθετική πολυφωνία μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη.

Υπενθυμίζεται ότι οι Μπακς παραμένουν στην 11η θέση με ρεκόρ 31-48, ενώ οι Νετς βρίσκονται στη 13η θέση με 20-59.

ΝΕΤΣ: Σμιθ 11 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λίντελ 21 (2/3 τρίποντα), Σκοτ 8 (2/3 τρίποντα), Πάουελ 11 (1/6 τρίποντα), Σαράφ 19 (5 ριμπάουντ), Ετιέν 9 (1/7 τρίποντα), Γουίλσον 7, Τζόνσον 5, Τραορέ 5

ΜΠΑΚΣ: Πρινς 16 (4/12 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Νανς 8 (6 ασίστ), Σιμς 12 (8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γκριν 20 (6/12 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντιένγκ 10 (7 ριμπάουντ), Τζάκσον 3, Ράιαν 14 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χάρις 7

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Πέισερς-Τίμπεργουλβς 104-124

Ουίζαρντς-Μπουλς 98-129

Νετς-Μπακς 96-90

Ράπτορς-Χιτ 121-95

Σέλτικς-Χόρνετς 113-102

Πέλικανς-Τζαζ 156-137

Ουόριορς-Κινγκς 110-105

Κλίπερς-Μάβερικς 116-103