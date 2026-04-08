Μπρούκλιν Νετς – Μιλγουόκι Μπακς 96-90: Η κατρακύλα συνεχίζεται… (vids)
Νέα ήττα για τους Μιλγουόκι Μπακς -από τους Νετς- χωρίς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται για ακόμη μια φορά.
Ακόμη μία ήττα γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, αυτή τη φορά κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς με 96-90, σε άλλο ένα ματς που παρατάχθηκαν χωρίς τον ηγέτη τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Κανείς εκ των αδερφών Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε, ενώ για τα «Ελάφια» πάλευε μόνος του ο Ει Τζέι Γκριν, που σταμάτησε στους 20 πόντους.
Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Λίντελ με 21 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπεν Σαράφ με 19 πόντους.
Οι γηπεδούχοι είχαν σταθερά το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ στην τέταρτη περίοδο «καθάρισαν» το παιχνίδι, φτάνοντας ακόμη και στο +11 (83-72), με ψυχραιμία και επιθετική πολυφωνία μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη.
Υπενθυμίζεται ότι οι Μπακς παραμένουν στην 11η θέση με ρεκόρ 31-48, ενώ οι Νετς βρίσκονται στη 13η θέση με 20-59.
ΝΕΤΣ: Σμιθ 11 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λίντελ 21 (2/3 τρίποντα), Σκοτ 8 (2/3 τρίποντα), Πάουελ 11 (1/6 τρίποντα), Σαράφ 19 (5 ριμπάουντ), Ετιέν 9 (1/7 τρίποντα), Γουίλσον 7, Τζόνσον 5, Τραορέ 5
ΜΠΑΚΣ: Πρινς 16 (4/12 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Νανς 8 (6 ασίστ), Σιμς 12 (8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γκριν 20 (6/12 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντιένγκ 10 (7 ριμπάουντ), Τζάκσον 3, Ράιαν 14 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χάρις 7
Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Πέισερς-Τίμπεργουλβς 104-124
Ουίζαρντς-Μπουλς 98-129
Νετς-Μπακς 96-90
Ράπτορς-Χιτ 121-95
Σέλτικς-Χόρνετς 113-102
Πέλικανς-Τζαζ 156-137
Ουόριορς-Κινγκς 110-105
Κλίπερς-Μάβερικς 116-103
- Μπρούκλιν Νετς – Μιλγουόκι Μπακς 96-90: Η κατρακύλα συνεχίζεται… (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις