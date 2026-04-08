Μπαρτζώκας: «Ο Σάσα περιμένει με ανυπομονησία το παιχνίδι στη Σόφια» – Τι είπε για τον Ντόρσεϊ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Σόφια ενόψει του παιχνιδιού με την Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Euroleague και τόνισε πως άπαντες πρέπει να ξεχάσουν την αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ.

Ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ αλλά δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι, καθώς όπως τόνισε δεν συνηθίζει να το κάνει για κανέναν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Θα παίξουμε στο πλάνο που προλάβαμε να αναλύσουμε στους παίκτες. Παίζουμε με μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, με μεγάλη εμπειρία, σε ένα περιβάλλον έτσι, λίγο περίεργο. Έρχεται μετά από μια μεγάλη νίκη για εμάς, την οποία πρέπει να ξεχάσουμε για να προχωρήσουμε.

Παίζουμε καλά σε μεγάλο μέρος των παιχνιδιών, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει και κάτι αν δεν συνδεθεί με νίκες στα κρίσιμα παιχνίδια, θα είναι απλώς μια ιστορία. Για την ώρα, είναι μια εξέλιξη, γιατί είναι ένα προϊόν δουλειάς».

Στη συνέχεια, ο Έλληνας κόουτς υπογράμμισε πως δεν πρόκειται να κάνει σχόλιο για τις επιδόσεις κανενός αθλητή του, καθώς δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζει να κάνει.

«Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για τον Ντόρσεϊ, γιατί δεν κάνω για κανέναν, δεν έκανα ούτε για τον Βεζένκοφ, ούτε για τον Φουρνιέ. Συνολικά σκοράραμε 102 πόντους, είμαστε η καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα και στην Ελλάδα, οπότε λειτουργούμε καλά και στις δύο πλευρές.

Μίτσιτς και Μπράιαντ είναι πάρα πολύ ικανοί, όμως έχω καταλήξει ότι ο Κρις Τζόουνς κι ο Μπλέικνι είναι εκπληκτικοί όταν κερδίζει η Χάποελ. Οι ψηλοί τους είναι ταλαντούχοι, χρειάζεται ομαδική δουλειά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και συνεισφορά απ’ όλους για να σταματήσουμε αυτή την ομάδα.

Ο Σάσα το περιμένει με ανυπομονησία, θα έρθουν οι συγγενείς του, είναι ο καλύτερος παίκτης της χώρας. Απ’ όσα ακούω, θα υπάρχει πολύς κόσμος που θα υποστηρίζει εκείνον και κατ’ επέκταση τον Ολυμπιακό», κατέληξε ο Μπαρτζώκας.

ΜακΚίσικ: «Μακάρι ο Σάσα να κάνει το ματς της ζωής του στη Σόφια»

Από του παίκτες του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο μίλησε ο ΜακΚίσικ:

Ας ξεκινήσουμε από τα χθεσινά. Τι συνέβη στο κεφάλι σου στο 18-0 σερί της Ρεάλ; Ήσουν εκείνος που ουσιαστικά «ξύπνησε» τον Ολυμπιακό σε αυτό το σημείο.

«Ήταν πολλές κατοχές που δεν παίρναμε τίποτα. Όταν πήρα την μπάλα και ο Σάσα με βρήκε στην γωνία, ήξερα ότι ήταν καλάθι και φάουλ και για αυτό κάρφωσα την μπάλα. Από εκείνο το σημείο η ενέργεια όλου του γηπέδου απογειώθηκε».

Φέτος ο Ολυμπιακός μετρά 15/20, δηλαδή 75% στα παιχνίδια που έχεις αγωνιστεί. Έχεις συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικός είσαι για την ομάδα και φέτος;

«Για κάποια παιδιά είναι πολύ σημαντικό το να ξεχωρίζουν στην Regular Season και θυμάμαι ότι και για εμένα στα πρώτα 6-7 χρόνια της καριέρας μου ήταν ακριβώς έτσι. Όμως τώρα όλα έχουν να κάνουν με τη νίκη.

Οπότε όταν είναι η ώρα που πρέπει να πάρουμε τις νίκες, τα Playoffs και τα μεγάλα παιχνίδια, τότε είναι η περίοδος που αγαπάω περισσότερο. Τότε η αφρόκρεμα βγαίνει στην επιφάνεια και ξεχωρίζουν οι κορυφαίοι. Εγώ ζω για αυτές τις στιγμές. Πλέον όλα τα παιχνίδια μετρούν περισσότερο και ξυπνώ το πρωί με διαφορετικό κίνητρο».

Μιλώντας για αυτήν την περίοδο, ποιο είναι το συναίσθημα να είσαι πρώτος μετά από έναν τέτοιο μαραθώνιο;

«Εγώ είχα πολλές απουσίες και έχασα μεγάλο διάστημα, οπότε για εμένα υπήρχε αρκετό άγχος να είμαι εκεί με την ομάδα και να την παρακολουθώ. Τώρα όμως πρέπει να βάζω την μεγαλύτερη δυνατή ενέργεια μου για να τους το κάνω πιο εύκολο. Όταν κάνουμε ένα κακό διάστημα, όπως αυτό που κάναμε χθες, είναι ωραίο να ξέρουν ότι εγώ θα είμαι εκεί για να τους ξεκουράσω».

Όσον αφορά τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ποιες είναι οι σκέψεις σου για την φετινή πορεία της;

«Είχαν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα μέχρι να τραυματιστεί ο Ελάιτζα Μπράιαντ. Νομίζω ήταν κάτι παρόμοιο με την απουσία του Λεσόρ στον Παναθηναϊκό. Όταν μπήκε ξανά ο Μπράιαντ η δυναμική της ομάδας άλλαξε και πάλι. Ταυτόχρονα, έχουν πολύ βαθύ ρόστερ, είναι ταλαντούχοι και φαίνεται ότι είναι πεινασμένοι και θέλουν να αποδείξουν πράγματα».

Στη Σόφια πιθανότατα θα έχετε τον περισσότερο κόσμο που είχατε φέτος σε εκτός έδρας παιχνίδι. Τι μήνυμα θέλει να στείλεις για το συγκεκριμένο ματς;

«Ελπίζω ότι ο Σάσα θα πάει στο σπίτι του και θα κάνει το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του! Το θέλω πάρα πολύ για αυτόν. Το να μπορείς να παίξεις στην χώρα σου ένα παιχνίδι EuroLeague είναι κάτι απίστευτο. Αυτό το παιχνίδι είναι σαν να φτιάχτηκε για αυτόν, αλλά είναι ένας παίκτης ομάδας, οπότε θα δούμε. Αν παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και βρει ρυθμό, θα κοιτάξω να τον τροφοδοτήσω εκ νέου, όπως έγινε χθες με τον Ντόρσεϊ!».