Εφιαλτικά για την Μπαρτσελόνα και ονειρικά για την Ατλέτικο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Καμπ Νου, στο πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Κουμπαρσί είδε κόκκινη κάρτα γιατί ανέτρεψε ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε που του έφυγε στην πλάτη και ο Άλβαρες εκτέλεσε με απίθανο τρόπο το φάουλ για το 0-1 στο 45′.

Δείτε την αποβολή της Μπαρτσελόνα και το γκολ λίγο αργότερα από την Ατλέτικο