Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος»

Σπουδαίος ΠΑΟΚ στη Μούρθια, το έκανε ξανά! Πέρσι ήταν η Σολέ, φέτος ήταν οι Ισπανοί, ίδιος όμως ο νικητής. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» που θα συμμετάσχει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Μπορεί η ελληνική ομάδα να ηττήθηκε με 89-85, αλλά η «προίκα» της νίκης με 79-73 στη Θεσσαλονίκη ήταν αρκετή για τη σπουδαία πρόκριση.

Οι Θεσσαλονικείς θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, όπως και πέρυσι, απέναντι στην υπερασπίστρια του τίτλου Μπιλμπάο, η οποία επικράτησε και στην Ισπανία της ουγγρικής Σομπαθέλι με 95-88 αυτή τη φορά (98-81 στο πρώτο ματς στην Ουγγαρία). Οι τελικοί του FIBA Europe Cup θα διεξαχθούν στις 22 και στις 29 Απριλίου.

Ο Ταϊρί ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους, καθώς έκλεισε το παιχνίδι με 29 πόντους (9/19 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5/6 βολές), τέσσερα ριμπάουντ και έξι ασίστ σε 32 λεπτά, για να πάρει… τη μάχη από τον Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους που ισοφάρισε το ρεκόρ διοργάνωσης με 41 πόντους (11/21 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 7/7 βολές) και έξι ασίστ σε 31 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 47-40, 63-60, 89-85

Μούρθια (Αλόνσο): Κέικοκ 15 (5/7 δίποντα, 5/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Φόρεστ 4 (1/5 σουτ), Ντε Τζούλιους 41 (11/21 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Σαντ-Ρος 3 (7 ριμπάουντ), Ράντεμπο 13 (2/2 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Φαλκ, Κάτε 6 (3/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Μάρτιν 7 92/9 σουτ), Νάκιτς

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 7 (2/7 σουτ, 6 ριμπάουντ), Μέλβιν 12 (3/9 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Ταϊρί 29 (9/19 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κόνιαρης 2, Ομορούγι 10 (4/5 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Περσίδης, Μπέβερλι 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φίλλιος, Μουρ 15 (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/3 βολές, 9 ριμπάουντ), Ντιμσά 3 (1)