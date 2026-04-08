Η προφητική ατάκα του Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Το να πεθάνεις στο γήπεδο είναι το πιο όμορφο πράγμα…»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου απεβίωσε χθες (7/4) σε ηλικία 80 ετών, με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να πενθεί για τον χαμό του Ρουμάνου τεχνικού, που έγραψε ιστορία στους πάγκους κορυφαίους συλλόγων.

Ο εμβληματικός τεχνικός αφιέρωσε 63 χρόνια στο ποδόσφαιρο, μία ολόκληρη ζωή, αφού δεν αποσύρθηκε ποτέ και από τα 17 του χρόνια ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στο αγαπημένο του άθλημα.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε δηλώσει σε μία από τις συνεντεύξεις του: «Το να πεθάνεις στο γήπεδο το πιο όμορφο πράγμα για έναν προπονητή».

Το παιχνίδι της Εθνικής Ρουμανίας με την Τουρκίας ήταν το τελευταίο του Μιρτσέα Λουτσέσκου στους πάγκους και μερικές ημέρες μετά, ο πολύπειρος τεχνικός «έφυγε» έχοντας καταφέρει να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ποδόσφαιρο.