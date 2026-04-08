sports betsson
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Champions League (vids)
Ποδόσφαιρο 08 Απριλίου 2026, 00:11

Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Champions League (vids)

Δείτε γκολ και highlights από τα αποψινά παιχνίδια του Champions League - Αποτελέσματα και πρόγραμμα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Με δύο παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Champions League.

Στη Μαδρίτη η Μπάγερν πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ με 2-1 και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι Βαυαροί ήταν εξαιρετικοί στο πρώτο κομμάτι του αγώνα και προηγήθηκαν 2-0 με τους Ντίας (41’) και Κέιν (46’), ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 74’ με τον Εμπαπέ. Στις 15/4 στο Μόναχο η ρεβάνς.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Διπλό και για την Άρσεναλ στη Λισαβόνα, με τους Κανονιέρηδες να επικρατούν της Σπόρτινγκ με 1-0. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Χάβερτς στο 90+1′, ενώ στο 63′ είχε ακυρωθεί γκολ του Ζουμπιμέντι για οφσάιντ. Στις 15/4 στο Λονδίνο ο επαναληπτικός.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Την Τετάρτη (8/4) είναι προγραμματισμένα τα άλλα δύο παιχνίδια των προημιτελικών, με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00) στο Καμπ Νου, ενώ την ίδια ώρα η Παρί Σεν Ζερμέν θα φιλοξενήσει την Λίβερπουλ στο Παρκ ντε Πρενς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Πρώτος Αγώνας – 7 Απριλίου

Ρεάλ – Μπάγερν 1-2
Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1

Πρώτος Αγώνας – 8 Απριλίου

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
22:00 Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο

Ρεβάνς – 14 Απριλίου

22:00 Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα
22:00 Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεβάνς – 15 Απριλίου

22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ
22:00 Μπάγερν – Ρεάλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ Vs Ρεάλ ή Μπάγερν
Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο Vs Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ

Ο τελικός

30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης

Headlines:
Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Κόσμος
Ο Τραμπ αναστέλλει την επίθεση και τον βομβαρδισμό του Ιράν

Ο Τραμπ αναστέλλει την επίθεση και τον βομβαρδισμό του Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που «επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του»
Νέο επεισόδιο 08.04.26

Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα στην Καλιφόρνια

Ανδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από πράκτορες της ICE στην Καλιφόρνια, επειδή προσπάθησε «να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του».

Σύνταξη
Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Σύνταξη
Oπως πήγαν… έφυγαν
Φόβος παντού 08.04.26

Oπως πήγαν… έφυγαν

Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Γεώργιος Μαζιάς
Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Σύνταξη
Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Θα μας πείτε; 07.04.26

Τελικά, κανείς δεν ξέρει ποιος θα σκηνοθετήσει το reboot της θρυλικής ταινίας « Βασικό Ένστικτο»

Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 07.04.26

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
Κόσμος 07.04.26

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Απόρρητο