Μπράγκα – Μπέτις 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς (vid)

Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Μπράγκα και Μπέτις που έμειναν στο 1-1 για τον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό στο Europa League. Ισορροπημένο το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκειά του και όλα πλέον θα κριθούν στη ρεβάνς της Σεβίλλης την ερχόμενη Πέμπτη (16/4).

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την Μπράγκα που μόλις στο 4′ άνοιξε το σκορ με τακουνάκι του Γκρίλιτς μετά από εκτέλεση κόρνερ. Στο 6′ ακυρώθηκε ως οφσάιντ ένα γκολ του Μπάρτρα ενώ στο 24′ ο ίδιος σημάδεψε δοκάρι με κεφαλιά. Η Μπέτις πίεσε ως την ανάπαυλα, αλλά γκολ δεν βρήκε σε ευκαιρίες των Εζαλζουλί, Κούτσο και Φορνάλς.

Στο 56′ ο Λόπεθ έβγαλε το σουτ του Γκρίλιτς και στο 60′ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Κούτσο να κάνει το 1-1 από την άσπρη βούλα. Μέχρι το φινάλε μία ευκαιρία με τον Άντονι στις καθυστερήσεις ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη στο ματς.

Μπράγκα: Χόρνιτσεκ, Βίκτορ Γκόμεθ, Λαγκερμπίλκε, Νιακατέ, Αρέι Εμπί, Γκόρμπι, Γκρίλιτς (84’ Τικνάζ), Ντιέγκο Ροντρίγκες (17’ Μουτίνιο), Γκάμπρι Μαρτίνεθ (77’ Ντόργκελες), Πάου Βίκτορ (84’ Μοσκάρδο), Όρτα (77’ Ναβάρο).

Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Νάταν, Ροντρίγκες, Μπάρτρα, Ρουϊμπάλ, Ρόκα (62’ Ντεόσα), Άμραμπατ (46’ Άντονι), Φινταλγκό (62’ Αλτιμίρα), Κούτσο Ερνάντες (82’ Άβιλα), Εζαλζουλί (78’ Ρικέλμε), Φορνάλς.