Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις μεγάλες νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Μπόλικη δράση στην εκκίνηση της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι έντονο αφού έπαιζαν τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός.

Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης και παραμένουν πρώτοι με ρεκόρ 24-12, ενώ οι πράσινοι ήταν εξίσου ασταμάτητοι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 21-15. Στην πρώτη θέση οι Πειραιώτες, στην 6η η ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε την Φενερμπαχτσέ με 95-80, η Ντουμπάι την Ζαλγκίρις στο Κάουνας με 77-65, ο Ερυθρός Αστέρας την Παρί με 94-81, η Μπάγερν τη Βίρτους στην Μπολόνια με 85-80, η Βαλένθια την Αρμάνι με 102-96 και η Μπασκόνια την Μακάμπι με 101-98.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα 36ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 65-77

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98

Μονακό – Βιλερμπάν 8/4 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 8/4 στις 20:30

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30

Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30