Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις μεγάλες νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ και του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
- Χρυσός: Το κόλπο grosso της Γαλλίας – Τα κέρδη και η επιστροφή των ράβδων από τη Νέα Υόρκη
- Fuel Pass: Συνεχίζονται τα εμπόδια στις αιτήσεις
- Τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100 ευρώ επειδή ο γάτος της έκοβε βόλτες την αυλή του γείτονα
- Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
Μπόλικη δράση στην εκκίνηση της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι έντονο αφού έπαιζαν τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός.
Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης και παραμένουν πρώτοι με ρεκόρ 24-12, ενώ οι πράσινοι ήταν εξίσου ασταμάτητοι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 21-15. Στην πρώτη θέση οι Πειραιώτες, στην 6η η ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε την Φενερμπαχτσέ με 95-80, η Ντουμπάι την Ζαλγκίρις στο Κάουνας με 77-65, ο Ερυθρός Αστέρας την Παρί με 94-81, η Μπάγερν τη Βίρτους στην Μπολόνια με 85-80, η Βαλένθια την Αρμάνι με 102-96 και η Μπασκόνια την Μακάμπι με 101-98.
Αποτελέσματα/πρόγραμμα 36ης αγωνιστικής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 65-77
Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98
Μονακό – Βιλερμπάν 8/4 στις 20:30
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 8/4 στις 20:30
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00
Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30
Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45
Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις