sports betsson
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις μεγάλες νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Μπάσκετ 08 Απριλίου 2026, 00:19

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ και του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μπόλικη δράση στην εκκίνηση της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι έντονο αφού έπαιζαν τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός.

Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης και παραμένουν πρώτοι με ρεκόρ 24-12, ενώ οι πράσινοι ήταν εξίσου ασταμάτητοι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 21-15. Στην πρώτη θέση οι Πειραιώτες, στην 6η η ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε την Φενερμπαχτσέ με 95-80, η Ντουμπάι την Ζαλγκίρις στο Κάουνας με 77-65, ο Ερυθρός Αστέρας την Παρί με 94-81, η Μπάγερν τη Βίρτους στην Μπολόνια με 85-80, η Βαλένθια την Αρμάνι με 102-96 και η Μπασκόνια την Μακάμπι με 101-98.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα 36ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 65-77
Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98
Μονακό – Βιλερμπάν 8/4 στις 20:30
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 8/4 στις 20:30

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00
Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30
Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30

Headlines:
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Απόρρητο