Στο φινάλε του χθεσινού αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν, ο Μάνουελ Νόιρερ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης και πως θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα.

Εννιά αποκρούσεις συνέθεσαν ένα «σκηνικό» φανταστικής εμφάνισης, βγαλμένο από το… εγχειρίδιο του τέλειου τερματοφύλακα.

🚨🚨 Powerful shot from Vinícius Júnior… Manuel Neuer pushes it away brilliantly! ❌ pic.twitter.com/HmeNZsG38W — Football Scope (@FootScopeX) April 7, 2026

Πήρε το βραβείο του, στα χείλη του εμφανίστηκε ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο, κάτι σαν «έχω κάνει και καλύτερα παιχνίδια» και η ζωή… συνεχίζεται για τον κέρβερο της εστίας των Βαυαρών.

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας έκανε άλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League με τη νίκη της (2-1) στην έδρα της «βασίλισσας» και ο διεθνής πορτιέρε της ομάδας του Μονάχου ήταν με μια λέξη, φανταστικός.

9 SAVES IN A MASSIVE QUARTER-FINAL MATCH, EARNS MANUEL NEUER THE POTM TROPHY! 🏆 #UCL pic.twitter.com/1tJo7KiPM0 — DAZN Football (@DAZNFootball) April 7, 2026

Το ποδοσφαιρικό θεώρημα «η μεγάλη ομάδα ξεκινά από τον μεγάλο τερματοφύλακα» επιβεβαιώθηκε και στην χθεσινή «μάχη» της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπάγερν και είναι χαρακτηριστικό πως όλοι αποθέωσαν τον πολύπειρο γκολκίπερ των πρωταθλητών Γερμανίας.

Madrid , who is this young goalkeeper who wants Neuer’s jersey? pic.twitter.com/QPyb5SpMpd — Houdå SB4🇩🇪 (@Houda_Manuel) April 7, 2026

Ο Νόιερ ήταν ένα «παγόβουνο» στην εστία της Μπάγερν και θα πρέπει να σημειωθεί πως ακόμα και στην φάση του γκολ της Ρεάλ, προσπάθησε να κάνει μια τεράστια απόκρουση και η μπάλα απλά πέρασε για λίγο την γραμμή.

Manuel Neuer vs Real Madrid MOTM at 40 years oldpic.twitter.com/5XfVNvOl1c — SIR AHMED (@midopido21) April 8, 2026

Ο διεθνής γκολκίπερ της Μπάγερν «πατάει» στα 40 του χρόνια αλλά έδειξε ότι παραμένει ένα μεγάλο «όπλο» της πρωταθλήτριας Γερμανίας στην προσπάθεια για κατάκτηση του φετινού Champions League.

Οι «τανάλιες» του Μανουέλ Νόιερ έκαναν την δουλειά τους στο Μπερναμπέου και μάλιστα με το παραπάνω και τα αποθεωτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αμέτρητα.

NINE SAVES. Manuel Neuer is timeless 🧤 pic.twitter.com/EJeKXVLXHl — B/R Football (@brfootball) April 7, 2026

Οπαδοί της Μπάγερν και όχι μόνο «έβγαλαν το καπέλο» στον 40χρονο τερματοφύλακα, αναγνωρίζοντας την μεγάλη συνεισφορά του, στην τεράστια νίκη που πήρε η Μπάγερν στην έδρα της «βασίλισσας».

Μπορεί ο Ντίας και ο Κέιν να πέτυχαν τα δύο γκολ των Βαυαρών, μπορεί ο Ολίσε να έκανε άνω κάτω την άμυνα των μερένχες αλλά αν δεν ήταν ο Νόιερ, οι πρωταθλητές Γερμανίας δεν θα έφευγαν με τη νίκη από την έδρα της Ρεάλ.

Το «μήνυμα» του Λόταρ Ματέους στον Νάγκελσμαν

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Μανουέλ Νόιερ στο Μπερναμπέου, άνοιξε και πάλι την κουβέντα αναφορικά με την παρουσία του πολύπειρου γκολκίπερ, στην αποστολή της Εθνικής Γερμανίας, στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου, Λόταρ Ματέους τάχθηκε υπέρ της κλήσης του Νόιερ στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας που θα πάει στο Μουντιάλ, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

Lothar Matthäus says Manuel Neuer will not return to the national team for the World Cup due to the issues between him and Nagelsmann: “This version of Neuer is world-class, he belongs in the national team. I hope Nagelsmann watched the game. I would indeed like to see Manuel… pic.twitter.com/TNgM6pnpEo — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 8, 2026

«Η εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Μάνουελ Νόιερ ήταν φανταστική. Απέδειξε την παγκόσμια κλάση του ακόμα και στην ηλικία των 40 ετών. Δεν γίνεται να συζητάμε αν ο Μάνουελ έχει θέση στην αποστολή της Εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ.

Νομίζω ότι ο Νάγκελσμαν πρέπει να καλέσει τον Νόιερ στην Εθνική ομάδα για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ελπίζω να παρακολούθησε το παιχνίδι της Μπάγερν στο Μπερναμπέου και να είδε την φανταστική εμφάνιση του Νόιερ».

Με την άποψη του Λόταρ Ματέους έσπευσαν να συμφωνήσουν πολλοί Γερμανοί φίλαθλοι, οι οποίοι θεωρούν πως δεν γίνεται να λείπει ο τερματοφύλακας της Μπάγερν, από την αποστολή της γερμανικής ομάδας, στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 20026.