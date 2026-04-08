sports betsson
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποδόσφαιρο 08 Απριλίου 2026, 20:40

Δέκα αξέχαστες στιγμές από τη μυθική καριέρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Οι 10 πιο χαρακτηριστικές στιγμές που έγραψε στο ποδόσφαιρο, ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Spotlight

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου που έφυγε σε ηλικία 80 ετών δεν είναι απλά ένα θρύλος του Ρουμάνικου ποδοσφαίρου. Είναι ένας από τους λίγους Ρουμάνους που κατάφεραν να κάνουν τόσο αισθητό το όνομά τους στο Παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Μάλιστα όπως τονίζουν οι Ρουμάνοι στα αφιερώματά τους για εκείνον είναι από τους λίγους Ρουμάνους παίκτες που πέτυχαν ως προπονητές. Και ο Μιρτσέα δεν πέτυχε απλώς…

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι συμπεριλήφθηκε δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο πατέρας του Ράζβαν Λουτσέσκου είναι τρίτος σε κατακτήσεις τίτλων στην ιστορία του ποδοσφαίρου με 35 και μόνο οι Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με 49 και Πεπ Γκουαρδιόλα με 40 μετρούν παραπάνω.

Τα επιτεύγματά του δεν σταματούν εδώ: Το 2010, κατατάχθηκε μεταξύ των 100 κορυφαίων προπονητών στον κόσμο (41η θέση) της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα (2001–2010), σύμφωνα με την κατάταξη που καταρτίστηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Επιπλέον στις 19 Μαρτίου 2019, συμπεριλήφθηκε από το περιοδικό France Football στη λίστα με τους 50 καλύτερους προπονητές στην ιστορία του αθλήματος, καταλαμβάνοντας την 41η θέση.

Σε μια ποδοσφαιρική και προπονητική καριέρα που ξεπέρασε τα 60 χρόνια είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τις καλύτερες στιγμές. Παρακάτω ωστόσο, επιχειρούμε ωστόσο να παραθέσουμε τις 10 αξέχαστες στιγμές από την καριέρα του Μίρσεα Λουτσέσκου.

1. Συμμετοχή ως ποδοσφαιριστής στο τελικό τουρνουά Μεξικό 1970, στο οποίο η Ρουμανία φτάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 32 χρόνια

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έπαιξε 70 φορές στην Εθνική Ανδρών της χώρας. Το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το είχε πραγματοποιήσει το 1966, ως παίκτης της Β’ Ρουμανίας. Στη συνέχεια ήταν ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές και αρχηγός της εθνικής μας ομάδας που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό – 1970 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1972, όταν οι τρικολόρ προκρίθηκαν στα προημιτελικά. Το 1974, έσπασε το ρεκόρ των 48 συμμετοχών στην εθνική ομάδα (που κατείχε για 35 χρόνια, από το 1939, ο Γιούλιου Μποντόλα), φτάνοντας τις 70 συμμετοχές στην πρώτη εθνική ομάδα.

2. Δημιουργία της εξαιρετικής ομάδας Corvinul Hunedoara, όπου εργάστηκε ως παίκτης-προπονητής

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έκανε το ντεμπούτο του ως προπονητής το 1979 στην Κορβινούλ Χουνεντοάρα, μια ομάδα στην οποία ήταν μέλος και ως παίκτης για τρία χρόνια. «Έγραψε» 360 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία, πετυχαίνοντας 78 γκολ. Το φθινόπωρο του 1981, αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Κορβινούλ Χουνεντοάρα.

Κατάφερε να την ανεβάσει στην Α’ Κατηγορία την πρώτη του χρονιά και τα επόμενα χρόνια να την οδηγήσει στην 3η θέση της βαθμολογίας, γεγονός που της επέτρεψε να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά κύπελλα.

3. Οι τρικολόρ προκρίθηκαν στο Euro 1984 μετά από νίκη με 1-0 επί της Ιταλίας, της παγκόσμιας πρωταθλήτριας

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ηταν προπονητής της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας (1981-1986), με την οποία κατάφερε να προκριθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη Γαλλία – Euro ’84. Ηγήθηκε της Εθνικής ομάδας σε 59 αγώνες. Η τεράστια νίκη στα προκριματικά κόντρα στην Παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, με 1-0 (σκόρερ στο 24′ ο μετέπειτα προπονητής του ΠΑΟΚ, Λάζλο Μπολόνι), στις 16 Απριλίου 1983, ο οποίος ήταν ο πρώτος στις 23 Αυγούστου, παραμένει αξιομνημόνευτος για τους Ρουμάνους.

Πάνω από 80.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την επιτυχία που θα οδηγούσε τους μαθητές του τότε πολύ νεαρού προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Γαλλία του 1984.  Απομακρύνθηκε με μια αμφιλεγόμενη και πολυσυζητημένη απόφαση μετά τη νίκη με 4-0 στο Βουκουρέστι εναντίον της Αυστρίας το 1986. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, εκείνη ήταν επίσης προπονητής της Ντιναμό Βουκουρεστίου.

4. Η δημιουργία της εξαιρετικής ομάδας της Ντιναμό που έφτασε ως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων τη σεζόν 1989-1990, της ομάδας που νίκησε την επίσης σπουδαία Στεάουα των Χάτζι και Λάκατους το φθινόπωρο του 1989 στη Γκένσεα με 3-0.

Την σεζόν 1989-1990, η ομάδα Ντιναμό Βουκουρεστίου με προπονητή τον Μιρτσέα Λουτσέσκου αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων από την βελγική Άντερλεχτ, μετά το εντός έδρας 0-0 και της ήττας με 0-1, σε έναν διπλό αγώνα που σημαδεύτηκε από εντάσεις. Ο Λουτσέσκου κατηγόρησε τη διαιτησία και την ολλανδική επιρροή (7 παίκτες, προπονητής και διαιτητής) που ήταν μέλη της βελγικής ομάδας εκείνη την εποχή.

5. Ο πρώτος Ρουμάνος προπονητής με παρουσία στο ισχυρό ιταλικό πρωτάθλημα, σε τέσσερις μάλιστα διαφορετικές ομάδες: Πίζα, Ρετζιάνα, Μπρέσια και Ίντερ Μίλαν

Το καλοκαίρι του 1990 ο Μιρτσεά Λουτσέσκου πήγε στην Ιταλία, όπου προπόνησε την Πίζα, την Μπρέσια και τη Ρετζιάνα, καταφέρνοντας να τις ανεβάσει στην πρώτη κατηγορία, αλλά αποτυγχάνοντας να τις κρατήσει εκεί για περισσότερο από μία σεζόν πρωταθλήματος. Προπόνησε επίσης την Ίντερ το 1999, η οποία είχε στο ρόστερ τους τους παγκοσμίου φήμης παίκτες Ρονάλντο και Ζανέτι.

6. Κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Ραπίντ Βουκουστερίου του Γκιεόργκι Τσόπος (επιχειρηματίας και πολιτικός της Ρουμανίας) εις βάρος της Στεάουα του Μιχάι Στοϊκίτσα.

Στις 30 Νοεμβρίου 1998 ο Μιρτσέα διορίστηκε προπονητής της Ίντερ αλλά απολύθηκε μετά από λίγους μήνες (Μάρτιος 1999). Έτσι θα επιστρέψει στη Ραπίντ, καταφέρνοντας να κατακτήσει το πρωτάθλημα της περιόδου 1998-1999. Ήταν ο δεύτερος τίτλος στην ιστορία της ομάδας του Τζιουλέστι, μετά από αυτόν του 1967.

Από το 2000 έως το 2002, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου προπόνησε την ομάδα της Γαλατασαράι Κωνσταντινούπολης, με την οποία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (2000) και το τουρκικό πρωτάθλημα (2002). Το καλοκαίρι του 2002, μεταγράφηκε στην αντίπαλη Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολης, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα την πρώτη του χρονιά και έφτασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA.

7. Η περίοδος στη Γαλατασαράι, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ με τους Χάτζι και Ποπέσκου

Από το 2000 έως το 2002, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου προπονούσε τη Γαλατασαράι, με την οποία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (2000 με 2-1 κόντρα στη Ρεάλ) και το τουρκικό πρωτάθλημα (2002). Το καλοκαίρι του 2002, θα άφηνε τη Γαλατά, για μία άλλη ομάδα της Κωνσταντινούπολης της Μπεσίκτας. Και εκεί η θητεία του θα στεφθεί με επιτυχία καθώς θα κατακτήσει το πρωτάθλημα από την πρώτη του χρονιά, ενώ θα φτάσει έφτασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA.

8. Κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ το 2009

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου θα αναλάβει επίσημα την ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 16 Μαΐου 2004, μετατρέποντάς την σε μια σημαντική δύναμη για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επίσης η χώρα έμελλε να γίνει δεύτερη πατρίδα του. Και πως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν υπό την ηγεσία του, η Σαχτάρ κέρδισε οκτώ εθνικά πρωταθλήματα (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), πέντε Κύπελλα Ουκρανίας (2004, 2008, 2011, 2012, 2013) και επτά Σούπερ Καπ (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), αλλά κυρίως το Κύπελλο UEFA το 2009, μετά τον τελικό εναντίον της Βέρντερ Βρέμης (2-1).

9. Η χρυσή εποχή του ουκρανικού ποδοσφαίρου, με την προπονήτρια Σαχτάρ Ντόνετσκ και την Ντιναμό Κιέβου

Εκτός από τη  Ρουμανία ο Λουτσέσκου θεωρείται θρύλος και στην Ουκρανία, έχοντας κατακτήσει 9 πρωταθλήματα (8 με τη Σαχτάρ και 1 με τη Ντιναμό Κιέβου), ενώ η αντιπαλότητά του με τον επίσης σπουηδαίο Βαλέρι Λομπανόφσκι είναι αξιομνημόνευτη. Το 2013, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έγινε ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του ουκρανικού ποδοσφαιρικού συλλόγου, ενώ το 2014 ανακηρύχθηκε ο καλύτερος προπονητής στην Ουκρανία για όγδοη φορά.

10. Επιστροφή στην εθνική ομάδα μετά από 40 χρόνια και 1η θέση στο Nations League

Από τις 6 Αυγούστου 2024, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου επέστρεψε στην Εθνική Ανδρών Ρουμανίας μετά από ένα «διάλειμμα» 38 ολόκληρων ετών. Τελικά «έφυγε» όπως ήθελε, στο γήπεδο.

Εξάλλου όσον αφορά την πρώτη του θητεία, η οποία διήρκεσε από την 1η Νοεμβρίου 1981 έως τις 2 Οκτωβρίου 1986, η Ρουμανία έπαιξε 57 αγώνες, πετυχαίνοντας 24 νίκες, 15 ήττες και 19 ισοπαλίες.

Το εντυπωσιακό παλμαρέ του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Το βιογραφικό του Μιρτσέα Λουτσέσκου, του τρίτου πιο επιτυχημένου προπονητή στον κόσμο βάσει τίτλων, περιλαμβάνει ένα Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (Γαλατασαράι), ένα Κύπελλο UEFA (Σαχτιάρ Ντόνετσκ), 9 τίτλους Ουκρανίας (8 με τη Σαχτάρ και ένα με τη Ντιναμό Κιέβου), 2 τίτλους Ρουμανίας (Ντιναμό και Ραπίντ), 2 τίτλους Τουρκίας (Γαλατασαράι και Μπεσίκτας), ένα Ρωσικό Σούπερ Καπ (Ζενίτ), 7 Κύπελλα Ουκρανίας (6 με τη Σαχτάρ και ένα με τη Ντιναμό Κιέβου), 8 Σούπερ Καπ Ουκρανίας (7 με τη Σαχτάρ και ένα με τη Ντιναμό Κιέβου), 3 Κύπελλα Ρουμανίας (2 με τη Ντιναμό και ένα με τη Ραπίντ) και ένα Σούπερ Καπ Ρουμανίας (Ραπίντ).

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Cookies