ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-2: Στην… εντατική οι γηπεδούχοι, νίκη-σωτηρίας οι φιλοξενούμενοι (vid)

Στην… εντατική μπήκε η ΑΕΛ Novibet μετά την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τον Παναιτωλικό, με δυο γκολ του Κόστα Αλεξιτς, για την 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Η Θεσσαλική ομάδα ήθελε τη νίκη για να πάρει ανάσα, μετά και την εκτός έδρας ήττα της από τον Αστέρα Τρίπολης και πλέον η βαθμολογική θηλιά σφίγγει επικίνδυνα στο λαιμό της. Σα να μην έφτανε που βρέθηκε να χάνει στο 80’ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σαγκάλ με απευθείας κόκκινη κάρτα, ενώ είχε και δοκάρι στο 49’.

Η νίκη με 2-1 του Παναιτωλικού φέρει την υπογραφή του Κόστα Αλεξιτς, ενώ σωστά τού ακυρώθηκε και τρίτο ως οφσάιντ. Οι Αγρινιώτες νίκησαν μετά από τρεις σερί ισοπαλίες και απομακρύνθηκαν από την επικίνδυνη ζώνη.

Στο ξεκίνημα του αγώνα οι δυο ομάδες… έπαιζαν κρυφτό, περιμένοντας η μια την άλλη. Όμως, ο Παναιτωλικός σκόραρε στην πρώτη μεγάλη φάση, με κεφαλιά του ‘Αλεξιτς, μετά από τρομερή σέντρα του Μπουχαλάκη στο 34’. Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να ξεδιπλωθεί και να απειλήσει και ο Παναιτωλικός έχασε ευκαιρία να σκοράρει στο 45+2’, όμως ο Ρόσα αστόχησε από κοντά.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΛ μπήκε με στόχο την ισοφάριση. Όμως, ο Τούμτα είχε σουτ στο δοκάρι μετά από λάθος διώξιμο του Κουτσερένκο σε σέντρα του Αποστολάκη στο 49’. Σα να μην έφτανε αυτό ο ‘Αλεξιτς δέκα λεπτά μετά (58’) πέτυχε το δεύτερο γκολ του Παναιτωλικού μετά από ασίστ του Μπάτζι.

Στο 84’ η ΑΕΛ, παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες, μείωσε 2-1 με γκολ του Κακουτά, ο οποίος μπήκε αλλαγή. Ο σκόρερ σκόραρε αφού η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Κουτσερένκο στο σουτ που έκανε. Ένα γκολ-δώρο.

Η ΑΕΛ προσπάθησε για την ισοφάριση αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς ο Παναιτωλικός… ταμπουρώθηκε.

Ο Παναιτωλικός έφτασε στους 30 βαθμούς και η ΑΕΛ έμεινε στους 23.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Παναιτωλικός «χτύπησε» σε ανύποπτο χρόνο και στα δυο γκολ. Στο 0-1 σε ανύποπτη φάση και το 0-2 κόντρα στη ροή του αγώνα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Αλεξιτς με τα δυο γκολ που πέτυχε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Σαγκάλ «κρέμασε» την ΑΕΛ με την αψυχολόγητη ενέργεια να χτυπήσει τον Αλεξιτς, με αποτέλεσμα να αποβληθεί στο 80’. Λίγο μετά η ομάδα του μείωσε και πάλεψε για την ισοφάριση. Σε κακή μέρα βρέθηκε και ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού Κουτσερένκο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Βεργέτης (Αρκαδίας) απέβαλε στο 80’ με κόκκινη κάρτα τον Σαγκάλ επειδή χτύπησε τον Αλεξιτς. Στο 75’ ο βοηθός Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας) ακύρωσε ως οφσάιντ γκολ του Αλεξιτς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: O Ευαγγέλου (Αθηνών) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 84’ Κακουτά – 34’, 58’ ‘Αλεξιτς,

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ NOVIBET: Βενετικίδης, Μασόν (74’ Μούργος), Ηλιάδης, Μπατουμπίνσκα, Όλαφσον (46’ Αποστολάκης), Σουρλής, Ναόρ (60’ Πέρες), Τούπτα, Σίστο (60’ Κακουτά), Γκαράτε (46’ Πασάς), Σαγκάλ.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (90+2’ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90+2’ Σατσιάς), Άλεξιτς (82’ Λομπάτο), Ρόσα (82’ Μίχαλακ), Μπάτζι (90+2’ Γκαρσία).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

18/4 Ατρόμητος-ΑΕΛ (17:00)

18/4 Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός (20:00)