Tο ΠΑΣΟΚ, το «βαθύ γαλάζιο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο εκλογικός νόμος

Με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ δια στόματος Νίκου Ανδρουλάκη επιχειρεί να «στρίψει το μαχαίρι στην πληγή» της κυβέρνησης. Η θεσμικότητα και το επιτελικό κράτος που επικαλούνταν το Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωθυπουργός, μετά τις απανωτές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πήγαν… περίπατο, όπως σχολίαζαν, καυστικά, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Άραγε η συζήτηση για το ασυμβίβαστο υπουργών και βουλευτών, αλλά και για τον αριθμό των βουλευτών, ανοίγει εκ νέου ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου; Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Συντάγματος «ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους». Άρα το μέγεθος της Βουλής ορίζεται ρητώς από τον εκλογικό νόμο.

Από εκεί και πέρα, το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Και για τα δύο ζητήματα το ΠΑΣΟΚ είναι σαφές ότι, τόσο μέσω της ρητορικής του όσο και μέσω των θέσεών του, δεν πρόκειται να αναζητήσει «γέφυρες» με την κυβέρνηση. Πρώτα απ’ όλα γιατί δεν υπάρχει κανένα περιθώριο πολιτικής εμπιστοσύνης σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Δεύτερον, το μήνυμα που θα εξέπεμπε το Κίνημα σε περίπτωση συνεργασίας με την κυβέρνηση θα ήταν «θολό», τη στιγμή που, βάσει συνεδριακής απόφασης, απορρίπτεται κάθε πεδίο συνύπαρξης με τη ΝΔ. Συνεπώς, ο «πόλεμος θέσεων» θα συνεχιστεί, όπως φαίνεται με αμείωτη ένταση.

Η μάχη της «εξυγίανσης»

Το ζητούμενο λένε στο ΠΑΣΟΚ είναι η «εξυγίανση» του πολιτικού συστήματος, η οποία ουδεμία σχέση, όπως συμπληρώνουν, έχει με την κυβερνητική πολιτική. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε, τα μέτρα που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζονται από την πράσινη παράταξη με απόλυτη καχυποψία. Σε αυτό το πλαίσιο, μόνο τυχαία δεν ήταν η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι η χώρα να έχει γίνει «πρωταθλητής δικογραφιών».

Η εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για μέτρα, που λειτουργούν ως «πυροτεχνήματα, περιστρεφόμενες πόρτες ή μουσικές καρέκλες». Πρόκειται για φράση που χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

Η Χαριλάου Τρικούπη δεν αφήνει τον πρωθυπουργό εκτός κάδρου πολιτικών ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη και βουλευτής Επικρατείας του Κινήματος, Παναγιώτης Δουδωνής επισήμανε χθες στο περιστύλιο της Βουλής ότι «τα πρόσωπα είναι πολλά, το χρώμα είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο».

Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει «πολεμική» στρατηγική απέναντι στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «έχει την υπογραφή διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Τα «όπλα» του Ανδρουλάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι το κόμμα πρέπει να κινηθεί πάνω σε δύο «ράγες». Από τη μία πλευρά, να καταστεί ως ο βασικός πόλος υπεράσπισης και διασφάλισης της λειτουργίας των θεσμών. Από την άλλη, να καταστήσει σαφές ότι προσέρχεται στον δημόσιο διάλογο, ως εν δυνάμει κυβέρνηση με συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις.

Ιδίως, όταν στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως η κυβέρνηση απαξιώνει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς με επιθέσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άλλωστε, τα ευρήματά της φαίνεται πως καταρρίπτουν το αφήγημα περί διαχρονικών ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εφόσον υπάρξει σοβαρό πλαίσιο δημοσίου διαλόγου που προσανατολίζεται στην ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος, στο ΠΑΣΟΚ δηλώνουν έτοιμοι να συμμετάσχουν. Αυτό ανέφεραν κομματικές πηγές στο in.

Η «ατζέντα» του κόμματος είναι οριοθετημένη και ο Νίκος Ανδρουλάκη έχει τα δικά του «όπλα» στη θεσμική του φαρέτρα. Οι θέσεις του Κινήματος έχουν σφραγιστεί πριν από λίγες ημέρες με τη «βούλα» του συνεδρίου, όπου πραγματοποιήθηκε θεματική συζήτηση και για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η πρόταση για όρια θητειών

Υπενθυμίζεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αποφάσισε όριο θητειών με αναδρομική ισχύ για τους βουλευτές του (5 θητείες και συνολικά έως 20 χρόνια). Αντίστοιχη απόφαση έλαβε και για τους ευρωβουλευτές του κόμματος (3 θητείες και συνολικά έως 15 χρόνια). Όριο θητείας προβλέφθηκε, επίσης, για τις ανώτατες συνδικαλιστικές θέσεις (4 θητείες και συνολικά έως 14 χρόνια).

Επιπλέον, αναφορικά με την εξυγίανση του πολιτικού συστήματος, το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ο έλεγχος της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και προσώπων και τα πόθεν έσχες να τεθούν υπό την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στο ίδιο μήκος κύματος, έχει προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, την απεξάρτηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το υπουργείο. Επιπλέον, έχει μιλήσει μεταξύ άλλων για την ανάγκη μιας Νέας Διαύγειας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης για το κράτος και τη λογοδοσία.

Πάντως, ως προς τη μείωση του αριθμού των βουλευτών, ο κ. Ανδρουλάκης, στηλιτεύοντας τις κυβερνητικές θέσεις, σημείωσε (ΣΚΑΪ) ότι «μπορούμε να συζητήσουμε και τη μείωση του αριθμού των βουλευτών, αλλά να συζητάμε γενναία με ειλικρίνεια, και όχι να κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια χωρίς αξία».