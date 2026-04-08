ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς απάντηση στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας τα κυβερνητικά μέτρα για τη βιομηχανία
Πολιτική Γραμματεία 08 Απριλίου 2026, 09:30

«Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζει πραγματικά την παραγωγή και την οικονομία», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα

Περιορισμένη βούληση αποδίδει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την ανακοίνωση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος τη βιομηχανία.

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η κυβέρνηση ανακοίνωσε επιτέλους τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος τη βιομηχανία, αποκαλύπτοντας στην πράξη πόσο περιορισμένη είναι η βούλησή της να στηρίξει το πιο παραγωγικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας».

Προσθέτει πως «η κυβέρνηση περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, χωρίς να αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας και χωρίς να αξιοποιεί πλήρως τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία. Η πολιτική αυτή αφήνει εκτεθειμένη την ελληνική βιομηχανία σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους και εντείνει τον κίνδυνο αποβιομηχάνισης».

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «η μεταποίηση αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της οικονομίας, με υψηλή προστιθέμενη αξία, ποιοτικές θέσεις εργασίας και σημαντική συμβολή στις εξαγωγές. Χρειάζεται ουσιαστική στήριξη, με μια ολοκληρωμένη ενεργειακή και βιομηχανική στρατηγική που θα μειώνει το κόστος ενέργειας και θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων μικρομεσαίων».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι «η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζει πραγματικά την παραγωγή και την οικονομία, και αυτή την κατεύθυνση εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία».

Όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις και παλινωδίες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επιτέλους τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος τη βιομηχανία, αποκαλύπτοντας στην πράξη πόσο περιορισμένη είναι η βούλησή της να στηρίξει το πιο παραγωγικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας.

Πριν από ένα και πλέον χρόνο, το σύνολο των παραγωγικών και βιομηχανικών φορέων της χώρας έχει αναδείξει το κρίσιμο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, που πλήττεται από το ιδιαίτερα υψηλό ενεργειακό κόστος. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο όμως στην Ελλάδα εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση, καθώς το συνολικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερά πάνω από τα 120 €/MWh. Η επίκληση μόνο της αγοράς επόμενης ημέρας είναι παραπλανητική, καθώς αποσιωπά τις σημαντικές επιβαρύνσεις από την αγορά εξισορρόπησης, που επιβαρύνουν καθοριστικά το τελικό κόστος για τη βιομηχανία.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να στηρίξουν ουσιαστικά τη βιομηχανία μέσω του πλαισίου CISAF, το οποίο αξιοποιήθηκε από άλλες χώρες για τη σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους. Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να αξιοποιήσει έγκαιρα τα διαθέσιμα εργαλεία, επέλεξε να καθυστερήσει και τελικά να καταθέσει ένα πακέτο περιορισμένης αποτελεσματικότητας.

Η μείωση των ΥΚΩ που ανακοινώνεται παρουσιάζεται ως παρέμβαση, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχει ήδη υλοποιηθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, καθώς το κόστος ηλεκτροπαραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά έχει μειωθεί σημαντικά μετά τις διασυνδέσεις της Κρήτης και των Κυκλάδων. Πρόκειται, επομένως, περισσότερο για καθυστερημένη προσαρμογή παρά για ουσιαστική στήριξη.

Αντίστοιχα, η εξαγγελία για επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, αν και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι προφανώς ανεπαρκής σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας, που ξεπερνούν το 1,8 δισ. ευρώ έως το 2030 μόνο για τον τομέα της ζήτησης. Η παρέμβαση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το άμεσο πρόβλημα, αλλά μεταθέτει την όποια επίδραση στο μέλλον.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι και η έμφαση που δίνεται στην αντιστάθμιση του κόστους CO₂. Το μέτρο αυτό αφορά περιορισμένο αριθμό περίπου 50–60 μεγάλων επιχειρήσεων, αφήνοντας εκτός περίπου 2.000 ενεργοβόρες βιομηχανίες, κυρίως μικρομεσαίες. Επιπλέον, δεν μπορεί να θωρακίσει τη βιομηχανία απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση, καθώς δεν συνδέεται με τις πραγματικές τιμές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά με την τιμή των δικαιωμάτων CO₂, η οποία ακολουθεί διαφορετική πορεία. Ακόμη και η τελική του εφαρμογή παραμένει αβέβαιη, καθώς εξαρτάται από επόμενες διοικητικές και ευρωπαϊκές εγκρίσεις.

Συνολικά, η κυβέρνηση περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, χωρίς να αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας και χωρίς να αξιοποιεί πλήρως τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία. Η πολιτική αυτή αφήνει εκτεθειμένη την ελληνική βιομηχανία σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους και εντείνει τον κίνδυνο αποβιομηχάνισης.

Η μεταποίηση αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της οικονομίας, με υψηλή προστιθέμενη αξία, ποιοτικές θέσεις εργασίας και σημαντική συμβολή στις εξαγωγές. Χρειάζεται ουσιαστική στήριξη, με μια ολοκληρωμένη ενεργειακή και βιομηχανική στρατηγική που θα μειώνει το κόστος ενέργειας και θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων μικρομεσαίων.

Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζει πραγματικά την παραγωγή και την οικονομία, και αυτή την κατεύθυνση εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία».

Πετρέλαιο: Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές

Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

Tο ΠΑΣΟΚ, το «βαθύ γαλάζιο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο εκλογικός νόμος
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει τις προτάσεις του πρωθυπουργού «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί αρνητικά σε σειρά διαλόγων της δικογραφίας. την ώρα που δηλώνει αθώος.

Δημήτρης Τερζής
Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
Επικαιρότητα 07.04.26

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ώρα της κρίσεως 07.04.26

Η πρόταση του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου άλλαξε πρόσκαιρα την ατζέντα και πρόσφερε χρόνο στην κυβέρνηση να ανασυνταχθεί μετά τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές δηλώνουν αθώοι και ζητούν άρση ασυλίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης «παίζει τα ρέστα του» μιλώντας για «πολιτική παρέμβαση στη χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Εξηγήσεις 07.04.26

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

Δήμος Αθηναίων 07.04.26

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

«Ομολογία πανικού» 07.04.26

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Επικαιρότητα 07.04.26

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Opinion 07.04.26

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Μαρινάκης: Καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια – Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται ο Παύλος Μαρινάκης καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού προκαλεί γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

Επικαιρότητα 07.04.26

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Κόσμος 08.04.26

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψες τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βασίλης Ρίζος: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Βασίλης Ρίζος 08.04.26

Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Ο άτυχος άνδρας, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού

Champions League 08.04.26

Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

Κρίσιμο σταυροδρόμι 08.04.26

Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΤτΕ: Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό – Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός
Έκθεση ΤτΕ 08.04.26

Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Euroleague 08.04.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.

Μέση Ανατολή 08.04.26

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε δημοσίως το Ιράν με ολική καταστροφή, υπήρχαν ενδείξεις διπλωματικής δυναμικής στα παρασκήνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
1976 08.04.26

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει τις προτάσεις του πρωθυπουργού «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Editorial 08.04.26

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Σάββας Λιαμίρας
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

