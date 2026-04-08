Στο κλαμπ των χωρών που έχουν προχωρήσει στην απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 18 χωρών είναι έτοιμη να εισέλθει και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις.

Είναι κάτι που η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει εδώ και μήνες και πλέον έχει μπει στην τελική ευθεία. Αυτό που θέλει να διασφαλίσει είναι η όποια ρύθμιση να μην έρχεται σε σύγκρουση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το σχέδιο για την απαγόρευση

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη χώρα που έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 16 ετών είναι η Αυστραλία και ακολούθησε η Ινδονησία.

Στην Ευρώπη, εκτός της Ελλάδας, εξετάζουν παρόμοια σχέδια νόμου η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Δανία και η Σλοβενία, ενώ η συζήτηση έχει ανοίξει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία και τη Γερμανία.

Το ελληνικό σχέδιο θα βασίζεται στο σύστημα του kids wallet. Να σημειωθεί ότι αυτό χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για τον γονικό έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας, όσον αφορά την ταυτοποίηση της ηλικίας. Ωστόσο η Κυβέρνηση θα καλέσει τις ψηφιακές πλατφόρμες να επιστρατεύσουν τα εργαλεία τους και να λάβουν ανάλογα μέτρα.

«Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους μας από τον ψηφιακό εθισμό, και αυτό θα πρέπει βεβαίως να γίνει μέσα από τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Και αυτό είναι θέμα προτεραιότητας για τη δική μου κυβέρνηση», είπε πει στα μέσα Φεβρουαρίου από το ΑΙ Impract Summit στο Παρίσι ο κ. Μητσοτάκης προαναγγέλλοντας τη ρύθμιση, η οποία ήταν στα σκαριά για μήνες