Social media: Σήμερα οι ανακοινώσεις για την απαγόρευση της χρήσης από ανήλικους κάτω των 15 ετών
Επικαιρότητα 08 Απριλίου 2026, 08:55

Social media: Σήμερα οι ανακοινώσεις για την απαγόρευση της χρήσης από ανήλικους κάτω των 15 ετών

Η απαγόρευση των social media είναι κάτι που η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει εδώ και μήνες και πλέον έχει μπει στην τελική ευθεία.

Στο κλαμπ των χωρών που έχουν προχωρήσει στην απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 18 χωρών είναι έτοιμη να εισέλθει και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις.

Είναι κάτι που η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει εδώ και μήνες και πλέον έχει μπει στην τελική ευθεία. Αυτό που θέλει να διασφαλίσει είναι η όποια ρύθμιση να μην έρχεται σε σύγκρουση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το σχέδιο για την απαγόρευση

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη χώρα που έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 16 ετών είναι η Αυστραλία και ακολούθησε η Ινδονησία.

Στην Ευρώπη, εκτός της Ελλάδας, εξετάζουν παρόμοια σχέδια νόμου η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Δανία και η Σλοβενία, ενώ η συζήτηση έχει ανοίξει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία και τη Γερμανία.

Το ελληνικό σχέδιο θα βασίζεται στο σύστημα του kids wallet. Να σημειωθεί ότι αυτό χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για τον γονικό έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας, όσον αφορά την ταυτοποίηση της ηλικίας. Ωστόσο η Κυβέρνηση θα καλέσει τις ψηφιακές πλατφόρμες να επιστρατεύσουν τα εργαλεία τους και να λάβουν ανάλογα μέτρα.

«Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους μας από τον ψηφιακό εθισμό, και αυτό θα πρέπει βεβαίως να γίνει μέσα από τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Και αυτό είναι θέμα προτεραιότητας για τη δική μου κυβέρνηση», είπε πει στα μέσα Φεβρουαρίου από το ΑΙ Impract Summit στο Παρίσι ο κ. Μητσοτάκης προαναγγέλλοντας τη ρύθμιση, η οποία ήταν στα σκαριά για μήνες

Πετρέλαιο: Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές

Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Εξηγήσεις 07.04.26

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ομολογία πανικού» 07.04.26

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
Επικαιρότητα 07.04.26

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»
Επικαιρότητα 06.04.26

Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί και να προσφύγει σε εκλογές. «Είσαι εδώ χωρίς πτυχίο» τόνισε απευθυνόμενος στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Παύλος Πολάκης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική 06.04.26

Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

Σύνταξη
«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06.04.26

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Πολιτική 06.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται – 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός
1976 08.04.26

Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται - 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Σάββας Λιαμίρας
Κατάπαυση πυρός στο παρά πέντε – Το Ισραήλ αρνείται να την εφαρμόσει στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»
Το παρασκήνιο της συμφωνίας 08.04.26 Upd: 08:35

Κατάπαυση πυρός στο παρά πέντε – Το Ισραήλ αρνείται να την εφαρμόσει στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Ελλάδα 08.04.26

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

