Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ
Σε προκλητική τοποθέτηση για την Κύπρο προχώρησε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ.
«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο Χ. Ακάρ σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στο X.
Kıbrıs Türkü’nün vatanında,
Paskalya hayali kuranlar…
Son paskalyanız olur ! pic.twitter.com/vr6NhEFodx
— Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) April 7, 2026
Η πρόκληση για το Καστελόριζο
Υπενθυμίζεται ότι κατά διαστήματα ο Χουλουσί Ακάρ προχωρά σε προκλητικές δηλώσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο. Στις 28 Δεκεμβρίου του 2024, είχε πει πως το Καστελόριζο είναι σε απόσταση… κολύμβησης από την Τουρκία.
«Το Καστελόριζο είναι ακριβώς απέναντι μας. Κατά κάποιο τρόπο παρακάμφθηκε ιστορικά, και κατέληξε να ανήκει στους Έλληνες. Η απόσταση του Καστελόριζου από την Τουρκία είναι 1.950 μέτρα. Οι υποψήφιοι αξιωματικοί μας στις στρατιωτικές μας σχολές μπορούν να κολυμπήσουν 2 χιλιόμετρα. Ως εκ τούτου, το νησί είναι σε απόσταση κολύμβησης. Οι Έλληνες φίλοι είπαν, “Τότε κολυμπήστε”. Είπαμε, “Θεού θέλοντος, θα έρθει μια μέρα που θα το κάνουμε”», είχε αναφέρει το μέλος του κυβερνώντος κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Θέλουν 40 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας για αυτό το νησί. Όταν λέμε “όχι” σε αυτό, μας λένε ασυμβίβαστους. Ναι, είμαστε ασυμβίβαστοι… Δεν θα το δεχτούμε αυτό», είχε τονίσει.
