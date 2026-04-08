newspaper
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Επικαιρότητα 08 Απριλίου 2026, 19:15

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στο μικροσκόπιο του διεθνούς Τύπου παραμένει η Ελλάδα. Οι καταιγιστικές εξελίξεις με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να απασχολεί τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Ευρώπης με τη γαλλική Le Monde να φιλοξενεί στις σελίδες της εκτενές ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Η «Le Monde» παρουσιάζει τις εξελίξεις με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και θυμίζει και τα άλλα σκάνδαλα που απασχόλησαν επί κυβερνητικής θητείας Μητσοτάκη

Από την Αθήνα, η ανταποκρίτρια της, Μαρίνα Ράφενμπεργκ, ξετυλίγει την υπόθεση από την πρώτη ημέρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε την πρώτη δικογραφία (με τους 11 βουλευτές και τους δύο υπουργού) στις αρμόδιες ελληνικές αρχές μέχρι και την 6η Απριλίου και το τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η γαλλική εφημερίδα συνδέει τις τελευταίες εξελίξεις με το «Μαξίμου Gate», τη δήλωση «βόμβα» του αφεντικού της Intellexa Ταλ Ντίλιαν στο MEGA, την καταδικαστική απόφαση πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και την έναρξη της δίκης των Τεμπών.

Πολυτραυματίας η… κυβέρνηση – Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι «φωνές»

Όλα αυτά μαζί φτιάχνουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την κυβέρνηση, περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, «αμαυρώνοντας την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Φιλοξενεί δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κώστα Αρβανίτη, του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά και της επίκουρης καθηγήτριας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Φιλίππα Χατζησταύρου.

«Μπροστά στο μέγεθος του σκανδάλου, ο συντηρητικός πρωθυπουργός, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, προχώρησε σε εξπρές ανασχηματισμό την Παρασκευή 3 Απριλίου» αναφέρει μεταξύ άλλων η Le Monde μιλώντας για «μια κυβέρνηση που έχει αποδυναμωθεί».

Ο Κώστα Αρβανίτης, δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να «ανακοινώσει την παραίτησή του και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών» και καταγγέλλει την ύπαρξη «ενός είδους συμμορίας μέσα στο ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου» και «την υπεξαίρεση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της επιλεκτικής διανομής σημαντικών ποσών σε κοντινά πρόσωπα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλά για «μια γενικευμένη διαφθορά, της οποίας το επίκεντρο βρίσκεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης».

«Σε οποιαδήποτε άλλη δημοκρατική χώρα, αυτές οι υποθέσεις θα είχαν οδηγήσει στην παραίτηση της κυβέρνησης και σε νέες εκλογές, όπως συνέβη, για παράδειγμα, στη Σερβία», σημειώνει η επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Φιλίππα Χατζησταύρου.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και οι πρόωρες εκλογές

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον Κώστα Αχ. Καραμανλή με το δημοσίευμα να αναφέρει πως «η δυσαρέσκεια αυξάνεται» καθώς ο βουλευτής και πρώην υπουργός Μεταφορών εκτός τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει απασχολήσει και με τους χειρισμούς του στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η γαλλική εφημερίδα, επικαλούμενη τα ελληνικά ΜΜΕ, σημειώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδέχεται να μπει στον πειρασμό να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, προκειμένου να αποφύγει νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο της απάτης με τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις, αλλά και για να κόψει τον αέρα στα κόμματα που αναμένεται να ιδρυθούν τους επόμενους μήνες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα απαντήσουμε αν δεν σταματήσει αμέσως η επίθεση στο Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Επικαιρότητα 08.04.26

Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
Επικαιρότητα 07.04.26

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Εξηγήσεις 07.04.26

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ομολογία πανικού» 07.04.26

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
Επικαιρότητα 07.04.26

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
Επικαιρότητα 07.04.26

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»
Επικαιρότητα 06.04.26

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί και να προσφύγει σε εκλογές. «Είσαι εδώ χωρίς πτυχίο» τόνισε απευθυνόμενος στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Παύλος Πολάκης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική 06.04.26

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

Σύνταξη
«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06.04.26

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Πολιτική 06.04.26

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς
Social Media 08.04.26

Ο μισογυνισμός έχει έναν ενοποιητικό ρόλο: παρουσιάζοντας τον φεμινισμό ως κοινό εχθρό, επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες να βρουν κοινό έδαφος σε έναν κοινό «αγώνα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 08.04.26

Ρεκόρ κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με δεκαεννιά ερωτήματα της Νέας Αριστεράς προς το ΥΠΑΑΤ και τον Κώστα Τσιάρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έμειναν αναπάντητες από το 2024 μέχρι σήμερα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Μπέτις για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του
Τετάρτη η απόφαση 08.04.26

«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Είχες την ικανότητα να πετύχεις επιχειρηματικά, αλλά διάλεξες έναν δρόμο που καταστρέφει ζωές», δήλωσε μεταξύ άλλων η μητριά του Μάθιου Πέρι για την κατηγορούμενη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Την πρόκρισή της στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η Εθνική πόλο των ανδρών, καθώς με 7 γκολ του Αργυρόπουλου νίκησε με 14-11 την Ολλανδίας στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης,

Σύνταξη
Ισπανία: Η σιδηροτροχιά όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα
Κόσμος 08.04.26

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Κηφισιά για τη 2η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Συγκλονιστική Μαρία Κίτσου: Ξυλοδαρμός, ινομυαλγία, κακοποίηση και δάκρυα λύτρωσης – «Είμαι επιζήσασα»
Δύναμη 08.04.26

Η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε τις σκοτεινές πτυχές της παιδικής της ηλικίας, μιλώντας ανοιχτά για τη βία και την κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα της

Σύνταξη
Μπάγερν: Το τσάρτερ τους ήρθε φτηνότερα!
Πάνακριβη η πτήση γραμμής 08.04.26

Η ευρηματική πρωτοβουλία φίλων της Μπάγερν που «πέταξαν» μαζί για Μαδρίτη, νικώντας την ακρίβεια των αεροπορικών εισιτηρίων

Γιώργος Μαζιάς
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 2,5 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 08.04.26

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν 26 κιλά κοκαΐνη και πάνω από 360 κιλά κάνναβη - Η επεισοδιακή καταδίωξη και οι έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
Νέες, «τρομακτικές» φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους
Daily Mail 08.04.26

Μια συγκλονιστική συλλογή από φωτογραφίες που δεν έχουν ξαναδημοσιευτεί δείχνει τον Μάικλ Τζάκσον μαζί με «ταλαιπωρημένα» φερόμενα νεαρά θύματα, πυροδοτώντας μια νέα, εκρηκτική αγωγή.

Έφη Αλεβίζου
ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-2: Αποδοκιμασίες για τους γηπεδούχους, νίκη-σωτηρίας οι φιλοξενούμενοι (vid)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Με δυο γκολ του Αλεξιτς ο Παναιτωλικός πέρασε από την έδρα της ΑΕΛ και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Μαύρα χάλια οι Θεσσαλοί, ο κόσμος αποδοκίμασε και έφευγε από τα γήπεδο.

Σύνταξη
Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 08.04.26

Οι καταναλωτές καλούνται να μην χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Σύνταξη
Super League 2: Οδυνηρή ήττα για την Καβάλα (2-0) – Νίκες παραμονής για Νέστο (0-2) και ΠΑΟΚ Β’
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ο Καμπανιακός έγινε η τρίτη ομάδα -μετά τους Μακεδονικό και ΠΑΣ Γιάννινα- που υποβιβάζεται και μαθηματικά στη Γ΄ Εθνική, από τον Α΄ όμιλο της Super League 2, παρά τη νίκη του με 2-0 επί της Καβάλας.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Φυλή – Συνελήφθησαν 20 άτομα, ξηλώθηκαν καλώδια μήκους 2χλμ για ρευματοκλοπή
Ελλάδα 08.04.26

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό της Φυλής με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Cookies