«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να φιλοτεχνήσει το προφίλ ενός «ισχυρού παίκτη» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο διεθνές στερέωμα προσκρούει συχνά σε μια πραγματικότητα που θυμίζει περισσότερο τον «φτωχό συγγενή» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Είναι η Ελλάδα το 2026 στο «κέντρο των αποφάσεων»;

Παρά τις επικοινωνιακές κορώνες και τις προσεκτικά σκηνοθετημένες χειραψίες στις Βρυξέλλες, συγκεκριμένες διπλωματικές και θεσμικές «ανορθογραφίες» αποκαλύπτουν μια χώρα που συχνά ετεροκαθορίζεται παρά συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις.

Κοινή δήλωση χωρίς τον Μητσοτάκη

Μια τέτοια «ανορθογραφία» είχαμε σήμερα στην κοινή δήλωση των ευρωπαίων ηγετών (και όχι μόνο) για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συνυπογράφει τη δήλωση απουσιάζει.

Με ώρα 14:00 CET (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα) και 15.00 ώρα Ελλάδος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε ανακοίνωση με τη κοινή δήλωση του Γάλλου προέδρου Μακρόν, της Ιταλίδας πρωθυπουργού Μελόνι, του καγκελάριου Μέρτς, του βρετανού πρωθυπουργού Στάρμερ, της πρωθυπουργού της Δανίας Φρεντέρικσεν, του πρωθυπουργού της Ολλανδίας Γιέτεν, του πρωθυπουργού της Ισπανίας Σάντσεθ, του πρωθυπουργού του Καναδά Κάρνεϊ, της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Τακαΐτσι της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κόστα που «χαιρετίζουν την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων που συνήφθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν».

Κοινή δήλωση με τον Μητσοτάκη

Μετά από περίπου μια ώρα υπήρξε… ορθή επανάληψη με το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη!

Μια «ανορθογραφία» που μόνο καλό δεν κάνει στη χώρα καθώς η εικόνα του ισότιμου συνομιλητή ξεθωριάζει…

Τελικά, η απόσταση ανάμεσα στην εγχώρια προπαγάνδα περί «διπλωματικής υπεροπλίας» και στην ψυχρή αντιμετώπιση από τους ισχυρούς της Ευρώπης παραμένει σημαντική.

Όλα αυτά ενώ το σκάνδαλο με τις γεωργικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ -μετά και τις νέες δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή- παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να το υποβαθμίσει απασχολεί εντόνως τις Βρυξέλλες με τον Μάνφρεντ Βέμπερ να εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τις εξελίξεις καθώς πλήττουν το κύρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μέλος του οποίου είναι η Νέα Δημοκρατία.