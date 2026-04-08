Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος

Στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές βρέθηκε το πρωί της Μ. Τετάρτης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Ο Δένδιας στη δήλωση του έκανε λόγο για υλοποίηση ενός μεγάλου βήματος για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.

Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα εκ νέου σήμερα το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές, όπου διαπίστωσα τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης. Εδώ, όπως και… pic.twitter.com/n1gMouoM5y — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 8, 2026

Κάθε ταξιαρχία θα μπορεί να παράγει και να παρασκευάζει drones επί τόπου λέει ο Δένδιας

Σημείωσε τη δημιουργία δύο εργοστασίων παραγωγής drones καθώς και την διαδικασία ανάπτυξης σταθμών παραγωγής drones με αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Όπως είπε αυτά «θα συνοδεύουν σε πρώτη φάση τους μεγάλους σχηματισμούς μας και στη δεύτερη φάση όλες τις ταξιαρχίες του Ελληνικού Στρατού. Ή για να το πω με απλά λόγια, έχουμε δημιουργήσει δύο εργοστάσια παραγωγής drones. Έχουμε δημιουργήσει δύο κινητές μονάδες παραγωγής drones και είμαστε στη διαδικασία αφενός μεν μεγέθυνσης της παραγωγικής δυνατότητας των δύο εργοστασίων μας, αφετέρου κατασκευής κινητών μονάδων παραγωγής, που θα συνοδεύουν σε ορατό χρόνο όλες τις ταξιαρχίες του Ελληνικού Στρατού».

Σύμφωνα με τον Δένδια κάθε ταξιαρχία θα μπορεί να παράγει και να επισκευάζει drones επί τόπου.

Και επεσήμανε πως «αυτή τη στιγμή η παραγωγική μας δυνατότητα, η οποία πριν ήταν χίλια drones στο χρόνο, έχει φτάσει στα 4.000 drones στο χρόνο. Και θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, οφείλω να πω, με γεωμετρική πρόοδο, ώσπου να φτάσουμε στο στόχο μας».

Έκανε αναφορά ακόμα στον κομβικό ρόλο του ΕΛΚΑΚ, καθώς επίσης και των ερευνητικών κέντρων.

Νέα εποχή και νέες προκλήσεις

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή και σε νέες προκλήσεις, τεράστιες προκλήσεις. Η πατρίδα μας για να μπορέσει να έχει μια αξιόπιστη δύναμη αποτροπής, δηλαδή για να το πούμε απλά, για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον που υποχωρεί το δίκαιο και μοναδικό κριτήριο ή σχεδόν μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος, πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες δυνατότητες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Και πρόσθεσε πως «αυτό κάνει και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, αναπτύσσοντας ίδιες δυνατότητες παραγωγής drones και αντι – drones συστημάτων, ώστε να μην είμαστε στο έλεος ξένων προμηθευτών, να μην χρειάζεται μόνο να προμηθευόμαστε από ξένα ράφια και να δαπανάμε έτσι το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου στο εξωτερικό».