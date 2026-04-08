Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Την ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ αναφερόμενος στην εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν σημείωσε ότι η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση που την καλωσορίζει και ελπίζει ότι θα καταλήξει σε μια μόνιμη ειρήνη.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο είναι αντιπαραγωγική και πιστεύω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για τελική εκεχειρία στην περιοχή, θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το μόνο που πετυχαίνει το Ισραήλ είναι να δίνει μια νέα πλατφόρμα στη Χεζμπολάχ», σημείωσε (CNNi) ο Κ. Μητσοτάκης.

Η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ αλλά, όπως είπε, οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς μεταξύ τους. Πρόσθεσε πως για πρώτη φορά υπάρχει μια ικανή κυβέρνηση στον Λίβανο και αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα οδηγηθούμε σε ανθρωπιστική κρίση.

«Ελπίζω να σταματήσουν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο της εκεχειρίας», συμπλήρωσε.

Για τα στενά του Ορμούζ ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πως μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. «Δεν πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα θα δεχθεί να επιβάλλει το Ιράν διόδια. Θα ήταν απαράδεκτο», δήλωσε και εκτίμησε ότι είναι πιθανό «να καταλήξουμε σε ξεχωριστή διεθνή συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ που δεν θα περιλαμβάνει τέλος που θα πληρώνουν τα πλοία».

Αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως πιστεύει βαθιά στην μακροζωία της διατλαντικής συμμαχίας. Σημείωσε πως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του αμερικανού προέδρου ήταν η Ευρώπη να συσπειρωθεί όσον αφορά την άμυνα, πλέον να δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ με δυναμική να αναπτυχθεί ο πυλώνας της στρατηγικής αυτονομίας.

«Πρέπει να πετύχουμε μια διαφορετική ισορροπία στο ΝΑΤΟ προς όφελος της συμμαχίας», πρόσθεσε ενώ μετά από ερώτηση για την πυρηνική προστασία της Ευρώπης είπε πως πράγματι έγιναν κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις με βάση προτάσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Σημείωσε ότι η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής ενώ έγινε συζήτηση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα άμυνας, όχι προς ζημιά του ΝΑΤΟ για το οποίο ανέφερε ότι παραμένει συμμαχία που εξαρτάται πολύ από τις ΗΠΑ. «Πρέπει και στην Ευρώπη να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί, να ενισχύσουμε τις αμυντικές δαπάνες και αυτό το συζητάμε τακτικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για παιδιά έως 15 ετών. Υπενθύμισε ότι πρώτο φορά έθεσε το θέμα πριν από 18 μήνες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως υπάρχει σχέση στην αυξημένη χρήση με την ψυχική υγεία και τη δυνατότητα των παιδιών να συγκεντρώνονται και πως το επιχειρηματικό μοντέλο των πλατφορμών ήταν για να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους.