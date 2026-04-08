Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε
Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, 8 Απριλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης εκτόξευσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού αλλά και τη γενικότερη κατάσταση στη χώρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ περιηγήθηκε στην αγορά και συνομίλησε τόσο με καταναλωτές, όσο και με εμπόρους, ενώ φωτογραφήθηκε με αρκετούς, κυρίως νεότερους.
Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «το πασχαλινό τραπέζι είναι και φέτος πιο ακριβό απ’ ό,τι πέρυσι. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ανήλθε στη χώρα μας στο 3,3%. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης κινήθηκε στο 2,5%. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η τελευταία στις 27 ευρωπαϊκές χώρες».
«Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε»
Συνέχισε λέγοντας πως «αυτά είναι τα αποτελέσματα των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις αδυναμίες του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας».
Ακολούθως πρόσθεσε ότι «πρέπει, λοιπόν, σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά.
Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εθνικές εκλογές». Σημειώνεται ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνοδευόταν από βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, όπως ο Δημήτρης Μάντζος, η Νάντια Γιαννακοπούλου. Στη Βάρβακειο Αγορά τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Δείτε βίντεο από την περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη:
- Δολιοφθορές στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού καταγγέλλει Δημοτική Αρχή
- Κίνηση: Χάος στους δρόμους – «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
- Πειραιάς: Στο λιμάνι ο Κικίλιας – Πασχαλινές ευχές σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες [εικόνες και βίντεο]
- Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
- Κως: Συνελήφθη 59χρονη – Σκόπευε να πουλήσει 25.840 κροτίδες
- Δήμος Αθηναίων: Τρεις μονογονεϊκές οικογένειες θα λάβουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια
- Βασίλης Ρίζος: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου
- Η Anthropic παραδέχεται ότι το νέο μοντέλο της είναι επικίνδυνο – Παγώνει το λανσάρισμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις